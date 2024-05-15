Секретная ветка Московского метрополитена: что такое Метро-2

Метро-2 — специальная засекреченная правительственная линия Московского метрополитена. О ее существовании написали многое, и даже спецслужбы США были ею заинтересованы. Где находится Метро-2 и куда ведут его ветки?

Начало строительства Метро-2 в Москве

Фото - © Отмечены шахты над подземным командным пунктом в Раменках (иллюстрация: Military forces in transition. DOD. 1991)./metro.ru

В мае 1935 года был открыт Московский метрополитен. Засекреченные же места в метро были задолго до того, как оно приняло первых пассажиров. В то время, когда строилась вторая очередь метро, открытая в 1937-1938-х годах, в стадии разработки уже существовал проект станции «Советская». Она располагалась между тогдашней «Площадью Свердлова» (ныне — «Театральная») и «Маяковской».

Иосиф Сталин же дал распоряжение, чтобы эту станцию снабдили всем необходимым оборудованием для подземного управления штаба государственной обороны. Однако станция открыта не была, а перегон между станциями был настолько длинный, что его разделили на две части после открытия в 1979 году станции «Тверская».

В довоенное время также начали строительство связных тоннелей Арбатско-Покровской линии для соединения Кремля со сталинскими подземными укрытиями. Еще до войны Сталин планировал построить самый большой стадион. Под будущим стадионом, кусок которого все же построили, был возведен бункер с небольшим залом для выступлений и тоннелем к трибунам. Также построили два тоннеля для автомобилей: один к Кремлю, а второй — в район станции метро «Сокольники». От «Измайловского парка» тоже можно было попасть к бункеру. Кроме того, подобное убежище было построено и под дачей Сталина — в Кунцево. Длина бункера составляет 37 км, и о нем знают только специалисты МЧС.

Военное время и Метро-2

Фото - © Участок тоннеля между решётчатыми воротами и гермоворотами в однопутном соединительном тоннеле, отделяющими гражданское метро от метро-2 / odichaliy/Wikipedia.org

В военное время, в июле 1941 года, во время участившихся бомбардировок Москвы, метро использовали как бомбоубежище. Для Сталина построили бункер в Кунцеве на глубине 15 метров, причем вход в него самый непримечательный. В качестве перекрытий использовались чугунные рельсы. Также там есть лифт и несколько коридоров — чтобы случайно не столкнуться с кем-то из обслуживающего персонала.

В 1953 году из-за существования бункера пустили участок глубокого заложения, гораздо глубже гражданского метро, от «Площади революции» до «Киевской». Строительство прошло в рекордные сроки — всего за два года он был готов, несмотря на то, что участок был сооружен в исключительно неблагоприятных гидрогеологических условиях.

В 80-е годы о таинственном метро заговорили впервые. В 1992 году в газете «АиФ» («Аргументы и Факты») вышла первая публикация. С этой поры в СМИ периодически стала возникать самая разношерстная информация об этих секретных линиях метро, которому журнал «Огонек» затем дал название «Метро-2». Потаенное метро обросло самыми разнообразными слухами и байками, в результате чего многие люди вообще сомневаются в его существовании.

С 1993 года Метро-2 исчезло со страниц прессы. Официально о нем информации никакой нет, а все, что известно, — добыто стараниями энтузиастов.

Какие есть линии в Метро-2

Первая линия

В эксплуатацию сдана в 1967 году, однако какая-то часть линии была пущена гораздо раньше. Длина линии — 27 км.

Эта линия состоит из станций «Кремль» — «Библиотека им. Ленина» (есть версия, что это одна и та же станция, что и «Кремль») — «Академия ФСБ» — «Академия Генштаба» — «Раменки» — «Солнцево» — «Аэропорт Внуково-2».

В 1954 году писали про пятую очередь метро. С Фрунзенским радиусом осталась невыясненная ситуация: «Фрунзенская» и «Спортивная» (ранее предположительно «Усачевская») находится на изначально предполагаемых отрезках, а вот подземный участок остался нереализованным, сегодня ведь существует станция «Воробьевы горы».

Станцию метро «Университет» планировали возвести рядом с главным зданием МГУ, однако сделали в итоге по-другому. Тем не менее, если обратить внимание на тоннели метро от «Спортивной» до «Университета», то можно заметить соединяющий тоннель слева. Сейчас его используют как оборотный тупик, однако на самом деле он уходит глубоко вниз и упирается в ворота. Считается, что это единственные соединяющие ворота между Метро-2 и гражданским.

По данным американского DIA (Defence Intelligence Agency), станция Метро-2 первой линии находится под бывшей резиденцией первого и последнего Президента СССР (Горбачева) на Ленинских Горах, а это точно то место, где была запланирована станция «Ленинские Горы».

В Тропаревском лесопарке, прямиком за Академией Генштаба, можно рассмотреть вентиляционные шахты метро. Сама Академия Генштаба — это строение с центральным здание и боковыми вокруг. Если взглянуть с улицы, то у них по 5 этажей. Лифт ведет под землю еще на несколько. Внизу есть множество очень хорошо охраняемых мест, куда почти никто не может попасть. Согласно некоторым источникам, это выход к Метро-2.

Вторая линия

Эта линия была сдана в начале 1987 года. Длина ее составляет рекордные на тот момент 60 км.

Пролегает вторая линия от Кремля, затем на юг параллельно Варшавскому шоссе, проходит через Видное и пансионат «Бор».

На станции метро «Третьяковской» Калиновской линии можно заметить загадочный переход. Считается, что он ведет к «законсервированной» станции Метро-2.

Некоторые говорят, что линия пролегает даже где-то за пределами Чехова. Живущие неподалеку люди говорят, что иногда по ночам просыпаются из-за звука проходящего под землей поезда.

Строительная база — в районе Царицыно.

Третья линия

Сдана в эксплуатацию в начале 1987 года, длина — 25 км. Начинается она от Кремля, затем доходит до Лубянки, предположительно есть также станция у Большого театра, поскольку через фонтан на площади можно было залезть в тоннель Метро-2. Затем идет станция штаба ПВО Московского военного округа на Мясницкой, 33, а далее — «ЦКП ПВО» в поселке Заря Балашихинского г. о.

Третья линия пролегает параллельно шоссе Энтузиастов и через Измайловский парк. Возможно, есть станция рядом с «Красными воротами», где есть и огромный сталинский бункер.

Четвертая линия

В бюджет России в 1997 году была заложена огромная сумма на строительство этой линии Метро-2. Она является самой загадочной из всех четырех. Считается, что линия берет свое начало в районе метро «Смоленская», затем проходит через «Парк Победы» и далее — в бункер на Барвихе.

Зачем вообще нужно Метро-2 в Москве?

Фото - © Дизель-поезд ДПС-01 и автомотриса АС1А в тоннеле Московского метрополитена (линия Д-6) / Anakin/Wikipedia.org

Основное предназначение Метро-2 — оперативный вывод первых лиц государства в случае угрозы атомной бомбардировки. В мирное же время по этим линиям возят грузы, персонал. Само правительство Метро-2 не использует.

Метро-2 имеет всего один путь, а не два, как в гражданском метро. Пути углублены в бетон, контактного рельса нет вообще. Один из составов второй или третьей линий состоит всего из четырех вагонов: по концам два контактно-аккумуляторных электровоза «Л», в центре 2 салон-вагона с занавесочками Еж6, изготовленных на базе серии Еж3 с новыми узлами от 81-714. Известно, что состав проходил плановый ремонт в метродепо «Измайлово» в начале 90-х.