Пророчества на 2027 год: что предсказывали Нострадамус, Ванга, Жириновский и астрологи

В материале РИАМО — о том, чего стоит ждать от 2027 года по версии прорицателей.

Интернет уже назвал 2027-й «судным», «переломным» и «годом больших перемен». Нострадамуса, Вангу и их коллег снова разбирают на цитаты. В материале РИАМО собрали пророчества на 2027 год от разных предсказателей и не только.

Нострадамус про 2027 год: пять катренов и их толкования

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Ни в одном четверостишии Нострадамуса 2027 год, конечно, напрямую не назван. Современные толкователи решили, что пророчества на этот год «спрятаны» в 27-х катренах каждой из «Центурий». Так получилось пять предсказаний.

Первое — «небесный огонь», который движется с запада через юг на восток. Комментаторы читают это как масштабные лесные пожары.

Второе — 27-й катрен V «Центурии»: через огонь и оружие, недалеко от Черного моря, некто придет из Персии, чтобы занять Трапезунд. Это старое название турецкого Трабзона, поэтому в строке видят конфликт на Ближнем Востоке вокруг Ирана и роль Турции.

Третье — «раздутые» золото и серебро, из-за которых появятся люди, истощенные долгами. Толкователи видят здесь финансовый кризис, хотя другие заметили, что нужный катрен VIII «Центурии» имеет номер 28, а не 27 — так что, возможно, кризиса придется подождать еще год.

Четвертое — удар по «дофину»: раньше так называли наследника французского престола. Это связывают с президентской гонкой во Франции весной 2027 года, где лидером может стать Марин Ле Пен.

Пятое — сокровище под дубом в Жьене, в который ударила молния. По версии комментаторов, его найдут на канадском острове Оук, известном легендами о «Денежной шахте».

Пророчества Ванги про 2027 год: суперлюди, золото и смена власти

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У болгарской прорицательницы не осталось письменных текстов. Многие «предсказания» пересказывали ее племянница и последователи, поэтому отличить подлинные от приписанных трудно.

Самое громкое — «суперлюди». Якобы в 2027 году неназванная болезнь или генетический эксперимент наделит часть людей «сверхчеловеческими» способностями.

Второе — золото. На фоне «глобального кризиса наличности» его цена якобы вырастет на 25–40%.

Третье — энергия. Новый источник энергии, согласно предсказанию, появится в 2028 году, значит, ученые будут работать над ним в 2027-м.

И четвертое — политика. По словам публициста Сергея Косторного, который называет себя кумом провидицы, Ванга говорила, что к 2027 году может образоваться новый славяно-азиатский союз. Вокруг России якобы начнут заново объединяться государства, которые в свое время отошли от нее (в качестве примера упоминались Болгария и Сербия). Сам толкователь также связывает этот период с кадровыми перестановками: часть людей уберут из властных структур, что должно поменять жизнь внутри страны.

«Китайский Нострадамус» Цзян Сюэцинь про 2027 год: крах экономики США и гражданская война

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Из менее известных нам — Цзян Сюэцинь (Jiang Xueqin), китайско-канадский педагог и автор YouTube-канала Predictive History. Прозвище «Китайский Нострадамус» он получил после вирусной лекции 2024 года. Мистиком он себя не называет: сценарии строит на истории и геополитике. На его сайте сказано, что в 2026–2027 годах США введут сухопутные войска в Иран, а значит, понадобится всеобщий призыв, и в армию начнут брать мужчин с 18 лет.

В подкасте он добавил, что к 2027 году «каркас» призыва уже будет создан: возможно, законы приняты или первые призывники отобраны. Еще он ждет «ингредиентов для гражданской войны». Речь не о двух армиях, а о низкоуровневом конфликте: протестах, беспорядках, сопротивлении. По его словам, ИСЕ станет заметно сильнее, а Нацгвардию введут во все крупные города. Если война затянется на четыре-пять лет и США ее проиграют, он предрекает крах американской экономики.

Что говорил Жириновский про 2027 год: конфликты, Россия-супердержава и рубль

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Жириновского тоже называют провидцем, хотя он никогда не говорил про мистику. Еще в 2021-м году он назвал 2027 год временем больших конфликтов с Европой. Потом, по его прогнозу, Россия станет супердержавой, русский язык вытеснит английский, а расчеты будут идти в рублях.

Ему же приписывают сценарий, где 2027–2030 годы станут переломными: США и Израиль нападут на Иран, Европа окажется в «ресурсной агонии», а война будет вестись «цифровой слепотой» — вывод из строя спутников и электросетей, без ядерной эскалации.

Анурадха Верма про 2027 год: геополитическая перестройка и роль России

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Анурадха Верма — это современная индийская ведическая астролог и эксперт по васту-шастре. В отличие от мистических видений, которые приписывают Ванге, прогнозы Вермы строятся на джйотиш — анализе транзитов медленных планет (Сатурна, Юпитера и лунных узлов Раху и Кету).

Завершение кармического цикла и геополитическая перестройка. Согласно ее трактовкам, 2026–2027 годы становятся точкой завершения затяжного периода турбулентности и передела сфер влияния. В прогнозах подчеркивается, что старые международные альянсы и финансовые институты окончательно теряют прежнюю устойчивость, уступая место новым центрам силы в Евразии.

Роль России

В пересказах ее прогнозов для русскоязычной аудитории отмечается, что Россия к 2027 году выходит из наиболее острой фазы внешнего давления. Этот период описывается как время «собирания ресурсов» и постепенного укрепления позиций, но через внутреннюю трансформацию и пересмотр прежних подходов к экономике и управлению.

Экономика и ресурсы

Как и в большинстве астрологических прогнозов на этот период, делается акцент на нестабильности традиционных мировых валют и росте ценности реальных активов — земли, продовольствия, энергетики и драгоценных металлов.

Природные и климатические сдвиги

По расчетам джйотиш, напряженные аспекты планет в 2027 году указывают на повышенную сейсмическую и климатическую активность, а также на необходимость для многих стран пересматривать экологическую и водную политику.

Святой Малахия и «Петр Римлянин»: пророчество о конце света

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Отдельная история — «Пророчество о папах», которое приписывают ирландскому архиепископу Малахии, жившему в XII веке. Он якобы увидел всех будущих пап и записал их в виде загадочных девизов. Рукопись «всплыла» только в 1595 году. Последняя, 112-я запись говорит о «Петре Римлянине», после которого город на семи холмах будет разрушен и начнется Суд.

К 2027 году выходят через арифметику. Папе Сиксту V (1585 год) соответствует девиз «Ось посреди знака», и исследователи считают его серединой списка. Если отсчитать от его воцарения 442 года, получится 2027-й.