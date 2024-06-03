Праздник Владимирской иконы Божией Матери: история и значение

В материале РИАМО о том, как появилась Владимирская икона Божией Матери и в каких случаях стоит обращать к ней свои молитвы.

3 июня православные отмечают особый день — праздник Владимирской иконы Божией Матери. Этот образ — один из самых почитаемых в России. Его огромное значение отмечают не только сами верующие, но и даже те люди, которые далеки от религии. В материале РИАМО — о том, в каких ситуациях можно обратиться к иконе с просьбой о помощи.

История создания Владимирской иконы Божией Матери

Фото - © Поставление Андреем Боголюбским иконы Богоматери во Владимирской Богородцкой церкви. Миниатюра Радзивилловской летописи, конец XV века/Wikipedia.org

По преданию XV века, икону написал евангелист Лука. Он обладал талантом художника и еще при жизни Девы Марии запечатлел ее лик. До нашего времени он, конечно, не дошел, зато сохранилось много копий. Икона, согласно этой легенде, попала в Константинополь из Иерусалима в V веке при императоре Феодосии II.

Однако исследователи считают, что икона была написана гораздо позднее, в X–XII веках, неизвестным византийским живописцем. Ученые заметили, что в исполнении очевидны черты уже сложившейся иконописной школы, а значит, икона в таком исполнении ранее существовать не могла.

Есть также еще одна версия происхождения иконы: Лука в самом деле писал ее, однако именно так, как было принято в его времена. След этой иконы затерялся во времени, а в Киев привезли уже более поздний список творения Луки, который и стал Владимирской Богоматерью.

Доподлинно известно лишь то, что икона попала на Русь в первой половине XII века. Ее, как считается, прислал в Киев константинопольский патриарх в подарок князю Мстиславу, сыну Владимира Мономаха. Однако другие исследователи говорят, что история иконы связана с другим отпрыском Мономаха, Юрием, а также его сыном Андреем Боголюбским.

Сначала икона находилась в женском Богородичном монастыре Вышгорода, удельного города Боголюбского, однако довольно быстро ее перевезли в Суздаль. Тут-то икона и начала творить свои чудеса.

Чудеса, связанные с Владимирской иконой Божией Матери

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Вот лишь некоторые из десятков чудес, которые произошли благодаря Владимирской иконе Богоматери:

Как уже было сказано выше, из Вышгорода икону забрал Боголюбский, когда уезжал в Суздаль. По дороге кони, запряженные в повозку с иконой, внезапно остановились на берегу реки Клязьмы и не двигались. Делать нечего — лошадей пришлось заменить. Однако и новые животные тоже не ступали с места. Тогда Боголюбский обратился с молитвой к иконе. Лошади сразу же продолжили свой путь. Кроме того, Богоматерь явилась к князю потом во сне и сказала поставить икону во Владимире. Он построил белокаменный храм в местечке, которое назвал Боголюбовым, и на некоторое время оставил там икону. Затем же он возвел величественный храм в часть Успения Божьей Матери.

Еще одно чудо, связанное с Андреем Боголюбским и иконой. Во время строительства Золотых ворот на владимирской земле произошло обрушение свода. Обломками придавило больше десяти человек. Князь стал себя винить в смерти этих людей и усердно молился перед ликом Богоматери. Спустя какое-то время ему сообщили, что все пострадавшие чудом остались живы.

Боголюбский вообще был уверен в том, что с Владимирской иконой он под мощной защитой, и всегда брал ее с собой в походы. В 1164 году состоялся поход против Волжской Булгарии. Перед сражением князь молился Богоматери, к нему присоединились и его воины. Войско победило недругов, а князь повелел отслужить благодарственный молебен, во время которого лик Богородицы озарил воинов благодатным светом.

В 1395 году великий князь Василий I с войском стоял под Коломной, готовясь встретить Тамерлана, уже взявшего Елец и двигавшегося к Москве, попросил митрополита Киприана с духовенством крестным ходом перенести Владимирский образ в Москву, что, по преданию, и спасло город — Тамерлан безо всякой видимой причины развернул свои полки. После этого на Кучковом поле, на месте, где московское духовенство встречало икону, в честь этой встречи был построен Сретенский монастырь и установлено всероссийское празднование.

В 1480 году хан Золотой Орды Ахмат, разозленный отсутствием дани от русских, направился с многочисленным войском на Русь. Иоанн Третий готовился встретить хана на реке Угре, именуемой охраняющим русские земли поясом Богоматери. Татары же решили ждать, пока река покроется льдом. Когда же это случилось, Иоанн Третий приказал своему войску отступить. Хан же решил, что это все — ловкий маневр, ловушка. И просто сбежал вместе с войском.

В 1521 году казанский хан Махмет-Гирей приблизился к Москве и уже начал поджигать окраины города, но внезапно ретировался. Считается, что и это чудо произошло благодаря Владимирской иконе.

В 1547 году в Московском Кремле случился сильный пожар. Чудотворную икону хотели спасать: несколько сильных и смелых мужчин пытались снять ее и унести в безопасное место, за пределы Кремля. Однако икона не сдвигалась с места. Очевидцы затем говорили, что над Успенским собором появилось видение «светозарной Жены, осенявшей храм…». Довольно быстро пожар утих, а среди пепелища стоял нетронутый огнем Успенский собор.

Значение Владимирской иконы

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Значение Владимирской иконы для верующих действительно огромно. За века своего существования она стала настоящей хранительницей и заступницей не только России, но и каждого отдельного человека. Любой может попросить ее о защите.

О чем молиться перед Владимирской иконой

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Считается, что к Владимирской иконе можно обращаться в любой трудной ситуации и просить о том, в чем испытывается нужда. Чаще всего обращаются со следующим: