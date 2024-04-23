Полнолуние 24 апреля 2024: предупреждение знакам зодиака

В материале РИАМО — коротко о том, что нас всех ожидает в день и ближайшие дни после полнолуния.

24 апреля в 02:49 по Москве состоится очень напряженное астрологическое событие — полнолуние в знаке Скорпиона. О том, как это скажется на землянах, — в материале РИАМО.

Что за полнолуние нас ожидает в ночь на 24 апреля

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Спустя два часа после полуночи 24 апреля состоится полнолуние в знаке Скорпиона — самом трудном, мрачном и одновременно самом эмоциональном среди всего зодиакального круга. Это невероятно сильная стихия, которая охватит всех — никому не удастся ее избежать. Рассудительности ждать не придется — во главе угла будут стоять внутренняя инстинктивная борьба и страсти.

Полнолуние, как правило, открывает глаза на многие вещи, мы начинаем смотреть на привычные события более трезвым и незамутненным взором, многие детали словно выходят из тени, становятся осязаемыми. Если мы ищем какие-то ответы, то в период полнолуния обязательно обретаем их.

Особенно стоит вспомнить, что происходило с вами 13 ноября 2023 года — тогда новолуние было примерно таким же. Вероятно, вы что-то начинали в тот период (проекты, отношения и т. д.), и теперь пришло время оценить ситуацию, понять, в том ли направлении вы движетесь. Кому-то захочется разорвать привычные связи, которые себя давно изжили, а кто-то решит сроить новую жизнь. Так или иначе, в каком-то деле будет подведена своеобразная черта, и так, как было раньше, больше не будет.

Что нужно делать в период полнолуния 24 апреля

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Полнолуние на оси Скорпион—Телец заставит в первую очередь обратить внимание на человеческие взаимоотношения. Это отличный период, чтобы разобрать скелеты в шкафу, попросить своего партнера откровенно поговорить с вами о тех проблемах, которые давно беспокоят, чтобы больше к этим обидам и ситуациям не возвращаться и сделать отношения более близкими и доверительными. Нахождение точки опоры очень важно в текущий период, не нужно раскачивать лодку еще сильнее — она точно развалится.

Это время отлично подходит и для возобновления интимных отношений, привнесения в стабильный союз элементов страсти, если о них уже давно позабыто.

Скорпион — знак психологически напряженный, он всегда готов отстаивать свои границы и свое душевное состояние. Поэтому нужно учитывать это при взаимодействии с любыми людьми в этот период. Если на вас внезапно накричали, стоит одернуть себя и подумать, не тревожит ли что-то другого человека, из-за чего он внезапно на вас сорвался.

Подходит период полнолуния в Скорпионе для посещения психотерапевта и прохождения любой диагностики состояния здоровья — если до этого какой-то диагноз был под вопросом, то сейчас его либо подтвердят, либо снимут. Вообще это хорошее время для медицинских манипуляций, особенно если они являются плановыми — пора покончить с этими вопросами раз и навсегда.

Чего лучше не делать в полнолуние в Скорпионе

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Несмотря на то, что Скорпион — первоклассный стратег, заключение любых финансовых договоров лучше отложить хотя бы на 3-4 дня, пока все страсти и эмоциональный накал у людей не улягутся. В противном случае можно на эмоциях наделать много непоправимых ошибок, а учитывая, что Скорпион — знак больших денег, потери могут быть довольно ощутимыми. Кроме того, ложку дегтя в и без того не сладкий сейчас мед добавляет ретроградный Меркурий, который уже собирается остановиться, чтобы вернуться в директное положение. Так что риск ошибок сейчас действительно очень велик — стоит семь раз отмерить, прежде чем отрезать.

Не стоит рубить сплеча, если вас посещают мысли расстаться с партнером. Сейчас все мыслят на эмоциях, а холодный ум сохранять сложнее обычного. Лучше всего уехать в короткий отпуск на пару дней или задержаться на работе, посетить родителей, сходить в одиночку в кино или прогуляться в парке. Нахождение на одной территории может провоцировать недовольство друг другом в тех парах, где не все так гладко, как хотелось бы. Могут всплывать нелицеприятные факты о партнере, которые заставят задуматься о том, стоит ли продолжать совместный быт или же лучше разъехаться и завершить отношения.

Любые риски сейчас могут приводить к потерям или непредвиденным неприятным последствиям. Из-за эмоциональности периода становится трудно себя держать в руках, поэтому возможны ошибки и ложная вера в себя и свои силы. Оставьте принятие важных жизненных решений на чуть более поздний срок — вернитесь к вопросу через неделю.

Также стоит поменьше в этот день распространяться о себе и своих делах: любая информация может сыграть против нас самих. Зато мы сами можем видеть все минусы и слабые стороны других людей — возрастает интуитивное чутье на чужие пороки. Так, можно во внешне добром человеке рассмотреть жестокого манипулятора или же всплывет некая ложь. Особенно это касается представительниц женского пола — они особенно уязвимы в том, что касается их репутации.