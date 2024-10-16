Показ Victoria’s Secret 2024: возвращение легендарного шоу спустя шесть лет

В материале РИАМО – о том, почему шоу было закрыто и что показали на подиуме 15 октября.

Почему шоу Victoria’s Secret закрывали

Шоу Victoria’s Secret существовало с 1995 года: мероприятие, на котором женщины с безупречными телами демонстрировали восхитительное сексуальное белье, почти 20 лет было визитной карточкой бренда. Однако в 2019 году шоу внезапно отменили, что для многих стало новостью-шоком.

Сначала об отмене сообщила в соцсетях модель Шанина Шейк: «К сожалению, шоу Victoria's Secret в этом году не состоится, – сказала в беседе с репортером австралийского издания The Daily Telegraph Шейк. – Это для меня непривычно, поскольку каждый год примерно в это время я провожу тренировки как „ангел” (то есть в усиленном режиме, – ред.)».

Модель предположила, что, возможно, создатели шоу думают о ребрендинге мероприятия, однако настоящая причина оказалась довольно банальной. Как выяснилось, последние несколько лет Victoria's Secret испытывали серьезные финансовые трудности, а акции бренда упали на 28% с начала 2019 года. Кроме того, в 2018 году у шоу были самые низкие рейтинги за его более чем 20-летнюю историю. Об этом в 2019 году сообщил Стюарт Б. Бергдерфер, финансовый директор и исполнительный вице-президент компании L Brands, которой принадлежит бельевой бренд. Кроме того, шоу неоднократно обвиняли в том, что создатели привлекают к участию только моделей с совершенными фигурами, которые не соответствуют действительности – Victoria’s Secret навязывает девушкам нереалистичные, как считают критики, стандарты красоты.

Французский журнал Le Monde также писал, что мероприятие не проходило в том числе из-за обвинений в сексизме и несоответствии ценностям движения Me Too, осуждающего сексуальное насилие и домогательства. По репутации бренда ударил скандал с миллиардером Джеффри Эпштейном. Он являлся бывшим финансовым менеджером владельца Victoria's Secret Лесли Векснера. Тот заявлял, что Эпштейн присвоил себе более $46 млн. Кроме того, его обвиняли в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, а также в половых контактах с несовершеннолетними девушками. Перед очередным заседанием суда в том же году он покончил с собой в нью-йоркской тюрьме.

О возвращении показа Victoria’s Secret на экраны

16 мая 2024 года, спустя целых шесть лет с момента проведения последнего шоу, на своем сайте компания Victoria Secret объявила о том, что осенью текущего года мероприятие все-таки состоится.

«Мы прочитали ваши комментарии [в соцсетях] и услышали вас. Показ Victoria's Secret возвращается и покажет, кем мы являемся на сегодняшний день, а также все то, что вы знаете и любите — гламур, подиум, крылья, музыкальное зрелище и многое другое»

Примерно в то же время стали ходить слухи, что хедлайнером шоу станет певица Шер.

Что мы увидели на шоу Victoria’s Secret 15 октября

Во вторник вечером Victoria's Secret Fashion Show вернул «ангельские» крылья в Нью-Йорк на первое с 2018 года мероприятие на подиуме. Модели, в том числе ветераны Джиджи Хадид, Тайра Бэнкс, Кэндис Свейнпол, Барбара Палвин, Бехати Принслу, Эшли Грэм, Адриана Лима и Алессандра Амбросио, продемонстрировали последнюю коллекцию нижнего белья. Также на показе выступили известные модели Карла Бруни, Ева Герцигова, Валентина Сампайо, Иман Хаммам, Грейс Элизабет, Жасмин Тукс, Тейлор Хилл, Кейт Мосс, Ирина Шейк, Даутцен Крус и другие. Любопытно, что, придерживаясь социальной повестки, бренд показал на подиуме фигуры разных типажей, а модели были как совсем юные, так и имеющие огромный опыт в индустрии в силу своего возраста.

Это шоу, считают критики, знаменует собой переосмысление ежегодного мероприятия спустя шесть лет после того, как компания претерпела некоторые серьезные изменения и отказалась от показов. В августе представитель Victoria's Secret сообщил журналу People, что «показ мод Victoria's Secret 2024 года предоставит именно то, о чем просили наши клиенты – гламур, подиум, моду, веселье, крылья, развлечения – и все это через мощную, современную призму, отражающую, кто мы сегодня. Мы очень рады поделиться с вами представлением этого культового объекта под руководством женщин позднее в этом году!»

В этом году за музыкальное сопровождение отвечали исключительно женщины. Хедлайнером шоу выступила певица Шер. И также на сцене появились Tyla и Lisa. В Victoria’s Secret, кроме того, сообщили, что образы с подиума будут доступны для покупки на веб-сайте компании сразу же после шоу, а также в приложении, в некоторых магазинах и в магазине Amazon Fashion, пишет американский ELLE.

Поклонникам, которые не смогли присутствовать в зале, предоставили возможность посмотреть прямую трансляцию в Instagram (запрещен в РФ), YouTube, TikTok или на сайтах Victoria’s Secret и Amazon.

Отзывы зрителей о шоу Victoria’s Secret 2024

По информации СМИ, многим зрителям вчерашнего шоу увиденное не понравилось – показалось очень скучным. По мнению фанатов, компания «снизила производственные стандарты и стремится удовлетворить требования современной социальной повестки» на Западе.

Так, например, на подиум даже вышла трансгендерная (движение ЛГБТ запрещено в РФ, – ред.) модель Алекс Консани. Она была привлечена к участию в показе, чтобы продемонстрировать «усилия компании в вопросе инклюзивности».

«Что случилось со специальными декорациями для каждого образа, крупным планом образов, хаосом за кулисами? Давайте вернемся к нашим корням!» — приводит Daily Mail слова одного из комментаторов.

Зрители также отметили, что показ оказался «бездушным», а организаторы специально накладывали «фальшивые звуки и аплодисменты» толпы во время шоу, поскольку зрители в зале никак не реагировали на происходящее.

Однако есть и те, кому вчерашнее шоу очень понравилось. Так, например, бывшая главред российского ELLE Надежда Стрелец в своем телеграм-канале писала впечатления о показе: «Этой ночью в Нью-Йорке прошло первое за 6 лет шоу Victoria's Secret. Все главные супермодели планеты отметились на показе - Джиджи и Белла Хадид, Ирина Шейк, Барбара Палвин, Алессандра Амброзио и многие другие. Одним из главных моментов показа стало возвращение Адрианы Лимы, которую после третьей беременности критиковали за внешний вид. Легендарный «ангел» VS пришла в форму и выглядит, как на заре карьеры. Еще один триумфальный камбек — Тайра Бэнкс, которая не была на подиуме VS двадцать лет. Шоу Victoria's Secret, символ классической феминности, ознаменовало возвращение к старой доброй классике и понимаю понятной на всех языках мира конвенциональной женской красоты».

Подобного восторженного мнения придерживается и Лаура Джугелия, автор и ведущая FametimeTv: «Шоу Victorias Secret триумфально вернулось, всего за 8 часов его посмотрели 11 млн зрителей только на ютуб. На подиум вышли буквально все: от Тайры Бэнкс и Кейт Мосс до Карлы Бруни и Ирины Шейк. Жаль только, что не было моей главной любимицы Жизель Бундхен. А в целом, оземпиковый шик, перья, стразы, крылья, бисер, кружево, корсеты-все на месте».