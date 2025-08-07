Топ-6 кемпингов и глэмпингов в Подмосковье для отдыха с палаткой

Отдых на природе – это замечательный способ провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь красотами и заряжаясь энергией. О том, где лучше отдохнуть и какое направление выбрать, читайте в материале РИАМО.

Куда поехать со своей палаткой в Подмосковье

Фото - © Алла Федина/РИАМО

Отправляясь на отдых с палаткой на несколько дней, важно выбрать место, где есть водоем для купания или лес для прогулок. Идеально, когда сочетаются обе возможности. Также важно, чтобы к лагерю вела хорошая грунтовая дорога. Кроме того, наиболее комфортным будет отдых в месте, удаленном от ближайших поселков и деревень, чтобы другие отдыхающие не нарушали единение с природой.

Самые популярные водохранилища Московской области расположены на севере региона — Клязьминское, Пироговское, Икшинское и другие. Однако, выбрав это направление, придется хорошо постараться, чтобы найти уединенное место. В хорошую погоду в окрестностях этих водоемов собирается слишком много отдыхающих. Альтернативой могут стать карьеры, например, в Галыгино или реки Дубна и Сестра. А еще можно подыскать местечко у дальних берегов Иваньковского водохранилища, которое еще называют Московским морем.

В южной части Подмосковья лучше всего для отдыха с палатками подходит берег реки Оки. Также с палаткой можно расположиться на берегу реки Лопасня. А еще в этом направлении можно отдохнуть в «ступинском Рио-де-Жанейро». Там, на берегу затопленного котлована, благоустроены пляжи, с которых открывается чудесный вид на Белопесоцкий монастырь. А к западу от озера находится полюбившееся туристам место для стоянки с палатками.

На востоке области найти хорошее место под палаточный лагерь можно на реке Клязьма. Рядом с городом Луховицы раскинулись чистейшие искусственные озера — там тоже многие отдыхают в палатках.

К западу от столицы можно разбить лагерь в окрестностях Рузского и Можайского водохранилищ. Менее популярными считаются места на реках Руза и Москва.

В последнее время для туристов, желающих отдохнуть на природе, устраивают и специальные кемпинги, а для людей, которым важен комфорт – глэмпинги.

Лучшие кемпинги и глэмпинги для отдыха на природе в Подмосковье летом 2025 года

1. Семейная ферма и кемпинг «Мартьянково»

Фото - © Мария Шуревская/РИАМО

Кемпинг рассчитан на 50 палаток. Для тех, кто не может отказаться от привычных удобств, есть электричество и души с горячей водой. На местной ферме живут куры, козы и пчелы. В пруду водится множество рыбы и рыбалка разрешена. В «Мартьянково» можно гулять по лесу, плавать на лодках, а также наслаждаться природой у вечернего костра. Для детей здесь устраивают экскурсии и мероприятия выходного дня.

Где: Московская область, Пушкинский городской округ, деревня Мартьянково, владение 1

Сайт:http://martyankovo.ru

2. База отдыха «Калипсо»

Фото - © Илья Тимин/РИА Новости

В качестве одного из вариантов размещения гостей на базе отдыха «Калипсо» предусмотрен кемпинг на берегу водохранилища. В стоимость установки своей палатки входит пользование общественными туалетами и душевыми. На ухоженной территории есть пляж, автостоянка, спортивная площадка для взрослых и детей, зона для игры в пейнтбол, русская баня на дровах, прокат лодок и велосипедов.

Где: Московская область, Можайский городской округ, сельское поселение Горетовское

Сайт: http://baza-mozhaisk.ru

3. Кемпинг «У кремля»

Фото - © Мария Шуревская/РИАМО

«У кремля» – это недорогой и комфортный кемпинг для путешественников. Он располагается на берегу реки с видом на Коломенский кремль. На его территории есть площадки для подключения автодомов и жилых прицепов, питчи под палатки. Также в кемпинге можно пожить в одном из мобильных домиков, бесплатно воспользоваться мини-кухней, душем, уборной и интернетом. Помимо этого для гостей здесь оборудованы площадка для барбекю, коттедж для проведения вечеринок и мини-концертов с почасовой арендой.

Где: Московская область, Коломна, улица Большая Запрудная, 13А

Сайт: https://campingkolomna.ru

4. Глэмпинг «New Riga Village»

Фото - © Дарья Казарихина/РИАМО

Дизайнерские дома на «Новой Риге» в 50 километрах от МКАД с кухней, верандой и панорамными окнами. Рядом озеро, окруженное лесом. К услугам гостей мангалы, баня на воде, ресторан и отдельная зона отдыха.

Где: Московская область, городской округ Истра, деревня Надеждино

Сайт: https://newrigavillage.ru

5. Глэмпинг «А у реки»

Глэмпинг располагается у самого берега реки Шерстни, где водится много рыбы: щука, окунь, плотва, карп. Это идеальное место для катания на сапбордах и безопасного купания. На территории шесть треугольных домиков и «сафари-тенты».

Где: Московская область, городской округ Шаховская, деревня Новомихайловское

Сайт: https://www.aureki.ru

6. Глэмпинг «Под небом»

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Модульный отель высокого уровня со своим рестораном и развлечениями. Здесь работают по концепции «все включено». В сафари-тентах есть все для максимального комфорта, включая дизайнерский интерьер и отопление.

Где: Московская область, городской округ Пушкинский, село Тишково

Сайт: https://podnebom.camp