Между Йошкар-Олой и Нижним Новгородом запустят прямое автобусное сообщение

Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу вскоре можно будет доехать на автобусе. Прямые автобусные рейсы между двумя городами начнут курсировать с 15 мая 2024 года, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал республиканского автовокзала Йошкар-Олы.

С вокзала в столице республики Марий Эл транспорт начнет ходить по нечетным числам в 08:30.

Пассажиры смогут приобрести билеты в Нижний Новгород как через интернет-сайт, так и напрямую в кассах вокзала. Предварительную продажу путевок на автобусные рейсы начнут открывать за 10 суток до даты поездки.

Ранее самолет авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс «Москва — Оренбург», пропал с онлайн-портала отслеживания перелетов Flightradar 24. Лайнер подал сигнал тревоги и развернулся по курсу Нижнего Новгорода. Затем пилоты взяли курс на Шереметьево и успешно сели в столичном аэропорту.