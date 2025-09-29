Новый тренд в TikTok — противовоспалительные диеты: что говорит наука

«Исключите все молочные продукты. Откажитесь от глютена. Никогда больше не прикасайтесь к сахару»: более 20 миллионов человек посмотрели видеоролики в TikTok, где подобные правила перечислены под названием «противовоспалительные диеты». Обещание простое: исключите целые группы продуктов, и вы похудеете, избавитесь от вздутия живота и улучшите свое здоровье. И хотя идея о том, что нужно есть определенные продукты, чтобы уменьшить воспаление (воспалительную реакцию организма), имеет научную основу, версия в социальных сетях упускает некоторые нюансы и рискует стать вредной.

Что такое воспаление

Фото - © Freepik.com

Люди часто думают, что воспаления следует избегать любой ценой, но на самом деле это здоровый и нормальный процесс, который помогает организму восстанавливаться и защищаться от инфекций, травм и болезней. Без него мы не смогли бы восстановиться даже после небольших повреждений.

Воспаление и иммунная система работают вместе: когда организм обнаруживает травму или инфекцию, иммунная система запускает воспаление, которое доставляет иммунные клетки, питательные вещества и кислород к пораженному участку. Это способствует заживлению.

Воспаление может быть кратковременным (острым) или длительным (хроническим). Острое воспаление полезно и является частью нормального заживления. Например, поцарапанное колено краснеет, опухает и становится теплым по мере заживления кожи, а боль в горле усиливается при борьбе с инфекцией.

Хроническое воспаление, с другой стороны, может быть опасным. Оно протекает вяло и часто остается незамеченным, но связано со многими хроническими заболеваниями, включая болезни сердца, диабет второго типа и рак.

Что вызывает хроническое воспаление

Фото - © Freepik.com

Такие факторы, как возраст, курение, малоподвижный образ жизни, ожирение, гормональные изменения, стресс и нерегулярный режим сна, связаны с хроническим воспалением.

Питание также играет ключевую роль. Типичная западная диета, богатая ультраобработанными продуктами, такими как фасованная выпечка, газированные напитки, фастфуд, мясные полуфабрикаты и кондитерские изделия, и бедная свежими фруктами и овощами, тесно связана с более высоким уровнем воспаления.

Могут ли помочь противовоспалительные диеты

Фото - © Иван Михайлов / Фотобанк Лори

Да. То, что мы едим, может влиять на воспаление в организме. Диеты, богатые фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми и полезными жирами, а также с низким содержанием продуктов высокой степени переработки и добавленного сахара, связаны с более низким уровнем воспаления.

Средиземноморская диета — наиболее изученный пример. Она богата овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, орехами, семенами и оливковым маслом, с умеренным количеством рыбы, курицы, яиц и молочных продуктов, а также с минимальным содержанием красного или обработанного мяса и добавленного сахара.

В 2022 году исследователи проанализировали наиболее достоверные данные и обнаружили, что у людей, придерживающихся средиземноморской диеты, наблюдается более низкий уровень воспалительных маркеров в крови, что позволяет предположить, что она может способствовать уменьшению хронического воспаления. Расширяющиеся исследования также показывают, что рацион с высоким содержанием обработанных продуктов и низким содержанием клетчатки может изменять баланс бактерий в кишечнике, что может способствовать развитию слабовыраженного хронического воспаления.

Ролики в TikTok: где правда и ложь

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Пробиотики могут помочь и в этом ролики в TikTok не врут.

Во многих видео в TikTok рекомендуют принимать пробиотические добавки для уменьшения воспаления, и появляются новые научные данные, подтверждающие это. Обзор исследований 2020 года показал, что пробиотики могут снижать уровень некоторых воспалительных маркеров в крови как у здоровых людей, так и у людей с определенными заболеваниями.

Но, несмотря на многообещающие результаты, ученые предупреждают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, какие штаммы и дозировки наиболее эффективны.

А вот совет из TikTok избегать молочных продуктов или глютена для уменьшения воспаления не подкреплен серьезными научными данными. Безглютеновой диеты нужно придерживаться только по показаниям врачей. Воспаление, вызванное молочными продуктами или глютеном, обычно возникает только у людей с аллергией или целиакией, и в этом случае необходимо медицинское ограничение питания. Исключение их из рациона без причины грозит ненужным дефицитом питательных веществ.

Систематические исследования показывают, что для населения в целом молочные продукты часто оказывают нейтральное или даже защитное действие на воспаление. Кроме того, такие продукты, как йогурт, кефир и некоторые сыры, богаты пробиотиками, которые помогают уменьшить воспаление.

Многие считают, что исключение глютена уменьшит хроническое воспаление и поможет избежать его, чтобы справиться с проблемами кишечника или усталостью. Но научных доказательств, подтверждающих это, мало. На самом деле было доказано, что употребление цельнозерновых продуктов положительно влияет на состояние здоровья, уменьшая воспаление.

Средиземноморская диета уже исключает большинство обработанных продуктов с высоким содержанием глютена, таких как торты, пирожные, белый хлеб, фастфуд и готовые закуски. Если вы чувствительны к глютену, такой способ питания естественным образом снижает его потребление, при этом не заставляет отказываться от питательных цельнозерновых продуктов, которые могут быть полезны для вашего здоровья.

Кому может быть полезна противовоспалительная диета

Фото - © Станислав Тарко / Фотобанк Лори

Для людей с определенными заболеваниями противовоспалительный режим питания может играть полезную роль в сочетании с традиционной терапией. Исследования показывают потенциальную пользу при таких состояниях, как синдром поликистозных яичников (СПКЯ), эндометриоз, аутоиммунные заболевания и артрит, при которых хроническое воспаление способствует возникновению симптомов или прогрессированию заболевания. В этих случаях диетические подходы должны разрабатываться под руководством аккредитованного практикующего диетолога, чтобы гарантировать безопасность, сбалансированность и соответствие изменений индивидуальным потребностям. Любую диету нельзя назначать самому себе и всегда нужна консультация с медиками.

Сбалансированное питание и физическая активность вместо роликов в TikTok

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Если вы в целом здоровы, вам не нужно исключать из своего рациона целые группы продуктов, чтобы уменьшить воспаление. Вместо этого сосредоточьтесь на сбалансированности, разнообразии и минимальной обработке продуктов: по сути, на средиземноморском стиле питания. Поддерживайте естественные защитные силы организма, употребляя в пищу овощи и фрукты, достаточное количество клетчатки и полезных жиров, таких как оливковое масло и орехи. Список «избегаемых» продуктов в TikTok не нужен.

Наряду со сбалансированным питанием физическая активность, полноценный сон, употребление минимального количества алкоголя и отказ от курения помогают организму контролировать воспаление. Эти здоровые привычки укрепляют иммунную систему и снижают риск развития хронических заболеваний.