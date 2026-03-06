Новый «Молодой Шерлок» 2026 года: о чем сериал и что говорят зрители

В материале РИАМО — о новом сериале про Шерлока Холмса, который получил неоднозначные отклики со стороны зрителей.

Дата премьеры сериала «Молодой Шерлок»

Сериал «Молодой Шерлок», режиссерская работа Гая Ричи, стартовала 4 марта 2026 года на международной стриминговой платформе Amazon Prime Video. Проект доступен сразу в более чем 240 странах, а первые восемь серий были представлены зрителю одновременно.

Работа над сериалом началась в 2024 году, но точную дату премьеры объявили лишь ближе к концу 2025-го, представив трейлер, раскрывший новый взгляд на знаменитого героя.

Новый взгляд на происхождение Шерлока Холмса

Фото - © Кадр из сериала «Молодой Шерлок»

Сюжет основан не на классических произведениях Артура Конан Дойля, а на цикле подростковых романов британца Энди Лейна, включающих произведения вроде «Облако смерти», «Красная пиявка» и «Черный лед». Это своеобразная адаптация, созданная в партнерстве с фондом наследия Конан Дойля.

Главному герою, 19-летнему Шерлоку Холмсу, предстоит пройти путь становления. Показанный в сериале молодой сыщик еще не является привычно зрелым и собранным героем, известным читателям и зрителям по другим версиям. Вместо мудрого профессионала, авторы предлагают увидеть Холмса бунтарским молодым человеком, впервые столкнувшимся с крупным преступлением и осознающим необходимость развития своего уникального дедуктивного метода.

Сам Гай Ричи подчеркивал новаторство своего подхода при съемках фильма: он хотел показать настоящего, живого Шерлока, раскрыть его личность и мотивы, сформировать понимание того, почему именно этот персонаж стал символом гениальности.

Звездный актерский состав «Молодого Шерлока»: кто играет Мориарти

Фото - © Кадр из сериала «Молодой Шерлок»

Центральную роль молодого Шерлока сыграл Хиро Файнс-Тиффин, знакомый широкой аудитории благодаря ролям в фильмах «После» и франшизе «Гарри Поттер». Этот выбор вызвал особый резонанс среди фанатов: Хиро приходится племянником знаменитому актеру Джозефу Файнсу, сыгравшему в сериале его отца, Сайласа Холмса. Другие значимые персонажи сериала включают:

Колин Ферт: играет друга семьи Холмов, Буцефала Ходжа.

Наташа Макэлхоун: исполняет роль матери Шерлока, Корделии Холмс.

Макс Айронс: выступает в образе старшего брата Шерлока, Майкрофта Холмса.

Донал Финн: появляется в роли злодея, Джеймса Мориарти.

Знаменательно отсутствие в первом сезоне другого классического персонажа — доктора Джона Ватсона. Авторы решили сохранить оригинальную хронологию, согласно которой знакомство двух героев произойдет позже.

Не уникальный и поверхностный: реакция критиков и зрителей на сериал «Молодой Шерлок»

Фото - © Кадр из сериала «Молодой Шерлок»

Предварительные отзывы были положительны: на сайте агрегатора рецензий Rotten Tomatoes проект получил оценку 86% «свежести» из 100. Эксперты отметили качественный сценарий, динамику повествования и успешное сочетание традиционного стиля подачи материала с элементами современного триллера.

В Metacritic критики оценили новый сериал на 66 баллов из 100. В Collider отметили, что «Молодой Шерлок» не дотягивает до первоисточника, но предлагает зрителям чистое, не претенциозное развлечение.

Портал Fandom Wire считает, что до прошлых фильмов новинка не дотягивает, но смотрится свежо. «„Молодой Шерлок“ отличается изысканным стилем. Возможно, он не так хорош, как фильмы с Робертом Дауни-младшим, но смотреть его все равно — одно удовольствие», — говорят критики.

Несмотря на в целом положительные рецензии критиков, если почитать комментарии о сериале на площадках типа YouTube или в соцсети Х, то можно заметить и много недовольства. Вот что зрители относят к минусам: