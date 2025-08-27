Новый iPhone 17: когда выйдет и каким будет

Когда выйдет iPhone 17

Фото - © David Kashakhi / Фотобанк Лори

Традиционно купертиновцы проводят презентацию новых айфонов в начале осени — в 10-х числах сентября, во второй понедельник или вторник месяца. Так произойдет и в этом году: презентацию анонсировали на 9 сентября в 20:00 по московскому времени.

Заказы на новые модели смартфонов компания Apple начинает принимать в ближайшую после презентации пятницу, а на полках магазинов они появляются спустя неделю. То есть в этом году предзаказы откроют 12 сентября, а приобрести телефоны можно будет уже с 19-го сентября.

Какие айфоны представят на презентации в сентябре

Фото - © David Kashakhi / Фотобанк Лори

В этом году купертиновцы представят четыре новые модели айфонов: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max.

Каким будет iPhone 17

Фото - © скриншот

Визуально базовая модель iPhone 17 не будет отличаться от своего предшественника, iPhone 16. А вот остальные модели порадуют тех, кто уже устал от привычного дизайна.

Начальная версия айфона по-прежнему будет содержать 8 Гб оперативной памяти, однако получит новый чип A19 Bionic, который заметно улучшит производительность и в первую очередь быстродействие смартфона.

Помимо этого, новый iPhone 17 получит увеличенный дисплей с кадровой частотой до 120 Гц и улучшенную переднюю камеру.

Каким будет iPhone 17 Air

Фото - © скриншот

Эту модель айфона гении Силиконовой долины создали как альтернативу версии Plus, которая почему-то не пользуется популярностью у поклонников техники Apple.

Что касается дизайна, то он получится достаточно изысканным: толщина модели будет на 2 мм меньше, чем у iPhone 16 Pro Max, материал корпуса — сплав титана с алюминием, а вес будет составлять всего 145 грамм.

Также у свежей модели будет обновленный блок камер. Dynamic Island уменьшится, а фронтальная камера будет не справа, а слева.

Диагональ экрана iPhone 17 Air составит 6,6 дюйма. Также телефон получит высокочастотную OLED-панель.

Отличие от базовой модели — в оперативке. В iPhone 17 Air будет 12 Гб, а не 8 Гб оперативной памяти.

Купертиновцы также отказались от ультраширокоугольной камеры, так что снимать пространственные фото и видео будет нельзя. В этой модели будет только одна камера на 48 Мп.

Емкость аккумулятора составит всего 2800 мА’ч. Чтобы 17 Air не пришлось заряжать по несколько раз на день, компания добавит в него энергоэффективный модем С1, чип Bluetooth/Wi-Fi собственной разработки, а iOS 26 получит новый умный режим сохранения заряда.

Каким будет iPhone 17 Pro

Фото - © скриншот

Улучшенная модель 17-го айфона станет обладателем улучшенного мощного чипа A19 Bionic Pro, а еще подэкранного модуля Face ID и обновленной, усовершенствованной системы трех камер по 48 Мп каждая. Также по слухам, в Pro-версии добавят телеобъектив с подвижными линзами, который обеспечит непрерывный зум от 5 до 8. Возможно, из-за этого появилась крупная панель на задней стороне телефона.

Корпус смартфона станет на полмиллиметра толще прошлогодней версии и составит 8,75 мм. Рамка будет сделана из алюминия, а не из медицинской стали или титана.

Диагональ экрана составит 6,3 дюйма. В iPhone 17 Pro будет 12 Гб оперативной памяти.

Что касается цветовой гаммы, то купертиновцы приготовили три новых цвета: Titanium Blue, Titanium Purple и зеленый оттенок, название которого пока неизвестно.

Каким будет iPhone 17 Pro Max

Фото - © РИА Новости, Алексей Никольский

Новая модель айфона версии Pro Max станет толще прошлогодней и составит 8,72 мм. Диагональ экрана — 6,9 дюйма.

Цветовая гамма будет включать четыре оттенка: белый, черный, медно-оранжевый и темно-синий.

У самой навороченной версии смартфона также будет 12 Гб оперативной памяти.

В iPhone 17 Pro Max впервые все три камеры получат матрицы на 48 Мп, а также обновленный «приближающий» телеобъектив: 1/2,6-дюймовый 48-Мп CIS-сенсор с тетрапризмой. Наконец-то купертиновцы подарят нам возможность снимать видео с разрешением 8К.

В iPhone 17 Pro Max будет стоять самая мощная батарея — 5000 мАч. На данный момент это самое существенное обновление айфоновского аккумулятора.

В этой версии айфона также будут внедрены передовые технологии в области искусственного интеллекта (которые потом перенесут на другие модели).

Цены на новые айфоны 17

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

Свою версию потенциальных цен на новые айфоны представил аналитик инвестиционного банка Jefferies Эдисон Ли в своем аккаунте в соцсети Х: