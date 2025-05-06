День Победы — один из самых значимых праздников в истории нашей страны. Это не просто дата, а память, которая объединяет поколения. Вопрос только — как сделать так, чтобы эта память не потускнела? Как рассказать о ней детям — искренне, понятно, по-настоящему?

В компании «Газпромнефть – смазочные материалы» уверены: история должна передаваться через личное. Через рассказы о родных, через детские рисунки, через семейные воспоминания. Именно поэтому сотрудники регулярно проводят конкурсы, которые помогают детям осмысливать прошлое своей семьи и страны. Так появился конкурс «Наша победа. Моя история» — часть программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

В нем участвовали дети сотрудников со всех производственных площадок и офисов — от Москвы до Омска. Юные авторы делились семейными историями, вспоминали прадедушек и прабабушек, рисовали, что для них значит 9 Мая. Получились очень живые, трогательные работы. Вдохновившись инициативой, редакция РИАМО собрала лучшие из них в мультимедийный спецпроект.

Ниже — 12 историй, каждая из которых — это не только воспоминание, но и путь памяти. Потому что именно так, из детских голосов, из слов и рисунков, передается главное: благодарность, уважение и преемственность. Вместе с этими детьми мы не просто помним — мы учим помнить. Мы продолжаем рассказывать эту историю, чтобы она жила дальше — в семьях, в сердцах, в будущем.

1. Елизавета Карпова, 14 лет

Послевоенные годы в деревне

Я не знала прадеда, но слышала, каким тяжелым было возвращение с войны. Даже это — часть большого подвига. Моя прабабушка Лачинова Валентина Степановна (в девичестве Маринина) родилась в поселке Гремячево Кулебакского района Горьковской области 13 июля 1939 года в многодетной семье, где она росла с братом и тремя сестрами. Годы стерли многое из памяти, но отчетливо отпечаталось, как ее вернувшийся с войны папа часто сидел у дома на траве и грелся на солнце. Ослабевший в военные годы, после возвращения домой он прожил недолго.

Жили и без того нелегко, а стали еще труднее. Все выращивали сами, хлеб пекли из муки, которую мололи вручную. Женщины даже сами пахали землю, впрягаясь в плуг. Даже дети помогали взрослым. Жили трудно, но дружно: каждый старался друг другу помочь.

Это тоже подвиг, за который я горжусь своей семьей!

2. Анна и Дмитрий Решетниковы, 6 и 9 лет

Увековеченное имя

Наш прапрапрадедушка, Яковлев Архип Афанасьевич, воевал на Ленинградском направлении и с войны, к сожалению, не вернулся. Но подвиг солдата помнят не только в нашей семье: его имя высечено на мемориале «Братское кладбище» в городе Подпорожье в числе 1500 героев, защищавших страну.

Мы гордимся тем, что он защищал нашу страну. Благодаря таким людям у нас есть мирное детство!

3. Анастасия Кулагина, 9 лет

История в наших сердцах

Моего прадедушку звали Филипп Константинович Кулагин. Он был старшиной в 415-м стрелковом полку, воевал на Северном и втором Прибалтийском фронтах, участвовал в обороне Ленинграда. Тогда ему было примерно столько лет, сколько сейчас моему папе.

Прадедушка был старшиной — это как командир, только не совсем главный, однако тоже очень важный. Служил в стрелковом полку и рабочем батальоне, а значит, не только сражался, но и помогал строить, чинить и защищать. В одном из боев его тяжело ранило. Он выжил и получил медаль «За отвагу». Это значит, что он был очень смелым.

Когда я слушаю рассказы о войне, всегда думаю о том, какой пример стойкости и мужества нам дали современники тех лет.

Я горжусь своим прадедушкой и хочу, чтобы его подвиг помнили!

4. Диана Ковальчук, 6 лет

9 Мая – праздник жизни

Мой прадедушка Дмитрий Петрович Ковальчук родился в 1901 году. На войну его призвали в 1942-м в стрелковый полк и поставили задачу — выбить немцев из деревни Субботино в Смоленской области.

Прадедушка проявил настоящий героизм и помог своим сослуживцам выполнить приказ. Позже он участвовал в освобождении деревни Двоешки, где получил тяжелое ранение в правую руку и стал инвалидом третьей группы.

За боевые подвиги Дмитрий Петрович был награжден медалью «За отвагу».

Я знаю, помню и горжусь его подвигом!

5. Арина Грищук, 11 лет

Память живет

Мой прадедушка Николай Степанович родился в Кировской области. Ушел на фронт 17-летним, служил в пехоте, очень быстро стал настоящим солдатом. Участвовал в обороне Москвы. В одном из боев его рота оказалась в окружении, Николай Степанович предложил план контратаки. Благодаря его лидерству и смелости удалось прорваться через кольцо окружения. В 1943 году, на Курской дуге был ранен. После госпиталя вернулся в строй и продолжил борьбу до Великой Победы.

За храбрость прадедушка получил медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», но сам всегда говорил, что сражался не за награды, а за мир — чтобы мы с вами могли жить спокойно.

Сейчас его уже нет рядом, но мы всей семьей его помним. Герой для всей страны, в первую очередь он наш герой, который дал нам возможность иметь будущее!

6. Анастасия Вотинцева, 8 лет

Самое важное послание

Мой прапрадедушка был сержантом и командиром отряда. Он воевал в Сталинграде и был настоящим героем.

На своем рисунке я нарисовала посылку с надписью «Полевая почта» и голубое небо. Мне хотелось показать, как важно было получать письма с фронта — и как все ждали, когда наступит мир.

Для меня 9 Мая — светлый праздник. Я горжусь своим прапрадедушкой, он – пример для всех поколений!

7. Ева Галуза, 7 лет

Улыбка благодарности

У меня было два прадеда, и оба — настоящие герои.

Печенкин Алексей Николаевич прошел всю войну и дошел до самого Берлина! Его ранило дважды, но он не сдавался. За смелость ему дали медаль «За отвагу». А потом, уже в мирное время, он трудился и получил медаль «Ветеран труда». Я представляю его с шинелью, звездочкой на пилотке и добрыми глазами.

А другой прадед, Силантьев Сергей Николаевич, воевал под Курском. Он пропал без вести, но в нашей семье его помнят - и я тоже помню. Хотя никогда не видела Сергея Николаевича своими глазами, он остается в наших сердцах как тот, кто дал нам начало.

Я очень горжусь своими прадедами. Благодаря им у нас сегодня мир, солнце и можно просто играть, рисовать и мечтать!

8. Диана и Федор Завертяевы, 7 и 13 лет

Помним и гордимся!

У нас в семье сразу два героя — наши прадедушки, Филипп Перфильевич Бальчугов и Яков Васильевич Завертяев.

Филипп Перфильевич был артиллеристом. Воевал с 1942 по 1945 год, освобождал города Европы, участвовал в боях на территории Венгрии, Австрии и Чехословакии. После войны преподавал на военной кафедре в Омске. У него много наград — ордена Красной Звезды, медаль «За взятие Вены» и другие.

Яков Васильевич с 1941 года служил в железнодорожных войсках. Он был путейцем — строил и чинил железные дороги. В 1945 году получил ранение, но выстоял.

Мы гордимся нашими прадедами и всегда будем их помнить!

9. Екатерина Смагина, 5 лет

В цветах Победы

Моего прапрадедушку звали Василий Николаевич Шеремет. Он был старшим сержантом и самым метким стрелком в своей дивизии! На войне он командовал взводом — это как маленькая армия, в которой он был главный.

За храбрость прапрадедушка получил медаль «За отвагу» и орден Славы. Он отдал свою жизнь в бою за мир — в Венгрии, весной 1945-го.

Я знаю: он защищал нас всех. Помним и гордимся!

10. Герман Курганский, 10 лет

Склейка времен

Моего прапрадедушку звали Гаврил Григорьевич Краснов. Это был очень сильный и смелый человек.

Гаврил Григорьевич пришел на войну в 1942 году младшим лейтенантом. Командовал пулеметным взводом, участвовал в боях в Польше, Восточной Пруссии и под Кенигсбергом. За время службы получил три тяжелых ранения, но каждый раз находил в себе силы сражаться дальше.

Прапрадедушка был награжден орденами Отечественной войны I и II степени и медалью «За победу над Германией». После войны он работал зоотехником, даже несмотря на инвалидность.

Я горжусь тем, что начало нашей семье дал такой человек. Он — пример настоящей силы и мужества!

11. Полина и Даниил Мордовские, 5 и 7 лет

Где имя живет

Наш прапрадедушка прошел долгий путь военной службы. Константин Нестерович Мордовский родился в 1901 году в селе Троицкое Рязанской области. Ушел служить Родине 18-летним мальчишкой в 1920 году. Во время Великой Отечественной войны он служил на 2-м Украинском фронте, в составе 45-й югославской дивизии и 231-го полка конвойных войск НКВД. Дослужился до звания полковника и участвовал в освобождении Будапешта.

За мужество и выдающуюся службу Константин Нестерович награжден многими орденами и медалями: Орденом Красного Знамени, несколькими Орденами Отечественной войны, медалями «За победу над Германией» и «За взятие Будапешта».

Имя моего прадеда навсегда вписано в историю — оно значится в «Галерее памяти» Парка «Патриот».

Мы гордимся им и будем помнить его всегда!

12. Артем Ковальчук, 3 года

Мой прадедушка – моя звезда

Рассказывает мама Екатерина:

«Прадедушка Артема, Дмитрий Егорович Гуров, был танкистом. Его призвали на фронт в 1943 году, и он прошел путь до самого Берлина — на своем танке проехал больше 1100 километров, ни разу не сломавшись!

Даже получив ранение в апреле 1945 года, он остался с экипажем и продолжал бой. За время службы уничтожил четыре вражеских танка, несколько пушек и захватил 23 машины с грузом. Его танк и сейчас стоит в Берлине — как напоминание о Победе.

Прадедушка получил ордена и медали, в том числе за освобождение Варшавы и взятие Берлина.

Мы гордимся им. Благодаря таким, как он, сейчас живут его внуки и правнуки!»

Прошло уже 80 лет с того дня, как закончилась война. Но память о ней живет — не только в памятниках и архивах, но и в детских рисунках, в рассказах, в семьях наследников героев.

Этот проект — о тех, кто не просто помнит, а кто уже несет ответственность за память. О детях, которые, может быть, еще не до конца осознают, как велик подвиг их родных, но уже чувствуют, как важно сохранить эту связь.

«Газпромнефть-СМ» благодарит семьи и сотрудников за участие — и за бережное отношение к истории. Потому что именно из таких шагов и вырастает настоящая преемственность.