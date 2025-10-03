Напряжение, ссоры и бессонница: гороскоп на полнолуние 7 октября для всех знаков зодиака

Импульс к переменам в жизни: как полнолучние 7 октября скажется на всех знаках зодиака

Фото - © Freepik.com

7 октября 2025 года в 06:48 по московскому времени состоится очередное полнолуние. На этот раз оно будет проходить под знаком огненного Овна. Время очень непростое: Овен символизирует собой импульс, энергию, готовность бросаться в любое дело с головой без промедления, решимость и стремление быть первопроходцем во всем.

Это полнолуние наделит нас смелостью что-то поменять в нашей жизни: кому-то осточертела работа, кто-то устал от отношений, а кому-то давно хочется сменить город для жизни. Что ж, настал идеальный момент встретиться с изменениями лицом к лицу. Здесь главное — не рубить сплеча. Желание действовать сию минуту может обернуться разочарованием в дальнейшем, если вы приняли необдуманное решение. Если вы решили разорвать старые рамки, сделайте это после полнолуния, выждите пару дней, когда эмоции улягутся.

Кроме желания срочных перемен нас может охватить и напряжение: любые конфликты сейчас обостряются, реагировать мы начинаем более резко. «Отлавливайте» свои эмоции, особенно если они взрывные. Спокойнее относитесь и к эмоциям окружающих — сейчас все на взводе.

Что касается любовной сферы, то велик риск разорвать крепко устоявшиеся связи из-за небольшой ссоры. Планета Венера сейчас идет по знаку Девы, а потому чувства у нас в данный период более рациональные, сантиментов становится меньше. На такой волне кажется, что мы принимаем решение о разрыве обдуманно. Но это не совсем так: Венера в знаке Девы — ущербная, ей здесь очень плохо. Поэтому и поведение в любви здесь оставляет желать лучшего. А в полнолуние еще и Луна в знаке Овна — настоящее комбо, чтобы наломать дров в делах амурных. Если возникло такое желание, возьмите паузу хотя бы на неделю — за это время эмоции улягутся и вы поймете, что совершили бы большую ошибку, если бы поступили так, как вам хотелось бы (на эмоциях).

Еще один важный момент: в полнолуние в знаке Овна будет очень трудно расслабиться. У кого-то может даже быть мучительная бессонница. Чтобы сбросить это напряжение, хорошо помогут спорт, прогулки на свежем воздухе, любая физическая активность.

Гороскоп для всех знаков зодиака на полнолуние 7 октября

Фото - © Freepik.com

Овен: Это полнолуние — ваш козырь. Вы в центре внимания. Так что если вы давно хотели завоевать кого-то, решайтесь.

Телец: Могут дать о себе знать бывшие страхи или ситуации из прошлого. Придется их подвергнуть анализу и освободиться от старых оков.

Близнецы: Не всегда друзья кажутся нам идеальными. Если ваш друг что-то сделал не так — не стоит рвать с ним отношения.

Рак: Внезапный аврал на работе может застать вас врасплох. Но к удивлению появятся силы на то, чтобы со всем справиться.

Лев: Как насчет того, чтобы сорваться в путешествие? Вы ведь давно об этом думаете. Спонтанные поездки еще никому не вредили.

Фото - © Freepik.com

Дева: Внезапно приходится решать финансовые проблемы. Причем не свои, а партнера. Но вы были готовы к подобным кризисам и со всем разберетесь.

Весы: Ваш партнер внезапно показал свое истинное лицо, и вы не знаете, что теперь делать с этой информацией. Дайте себе время, чтобы эмоции улеглись.

Скорпион: На работе приходится пахать за десятерых, и вам это уже осточертело. Постарайтесь обойтись без ругани и скандалов — скоро все изменится.

Стрелец: Вам так хочется флирта и развлечений, что вы готовы забыть про остальные сферы жизни. Держите себя в руках и не подводите окружающих.

Козерог: Дома вдруг что-то пошло не так: то кран подтекает, то родители требуют вашего внимания. Придется решать эти проблемы со всей ответственностью.

Водолей: Вокруг много суеты и приходится быть в десяти местах одновременно. Будьте осторожнее в дороге.

Рыбы: Хочется совершать импульсивные покупки — но это плохая идея. Дайте своим желаниям «настояться» пару дней, и если все еще будете хотеть купить что-то — покупайте.