Море зовет: куда поехать на отдых летом 2025 года

Эксперты рассказали о том, куда россиянам поехать на отдых летом 2025 года, читайте в материале РИАМО.

До периода летних отпусков россиян остается совсем немного, наступает пора активно готовиться к отдыху, бронируя путешествия. При этом многие туристы начинают планировать поездки еще в январе-феврале, чтобы приобрести туры по акциям раннего бронирования по сниженной стоимости.

Удаленные регионы и страны ближнего зарубежья: особенности летнего туристического сезона 2025 года

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Специалисты фиксируют несколько любопытных изменений в структуре спроса на разные направления для летнего отдыха, говорит в беседе с РИАМО замдиректора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин. Во-первых, растет интерес к нестандартным и удаленным регионам. Например, спрос на летние перелеты в Благовещенск и Хабаровск почти удвоился.

«Это может говорить о росте популярности экспедиционного и исследовательского туризма. Люди стремятся к уникальному опыту, к природе, хотят спрятаться от толпы и городской суеты» Артем Кузьмин замдиректора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту»

Во-вторых, сохраняется высокий интерес к Черноморскому побережью. На Сочи приходится 25% всех проданных авиабилетов на лето, а спрос на перелеты в Батуми вырос в два раза. Туристы по-прежнему тянутся к морю, выбирая доступные и проверенные курорты. В-третьих, наблюдается рост культурного туризма. Спрос на билеты в Калининград и Тбилиси вырос примерно в полтора раза, а в Пекин — вдвое. Люди ищут архитектуру, историю, гастрономию и эстетику — в городах с богатым наследием.

В-четвертых, по словам Артема Кузьмина, увеличивается интерес к странам ближнего зарубежья. Перелеты в Ашхабад и Гянджу стали в два раза востребованее, а в Алматы и Ереван — почти в полтора. Россияне все чаще открывают для себя интересные направления с самобытной культурой и лояльными визовыми условиями.

Популярные направления для летнего отдыха в России

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Краснодарский край остается самым популярным направлением для летнего отдыха в России — на сегодняшний день в нем сделано 16% от всех ранних бронирований по стране, рассказали РИАМО в пресс-службе платформы Bronevik.com (входит в экосистему МТС). При этом здесь наблюдается заметное снижение спроса — почти на треть год к году.

«Россияне откладывают планирование отдыха в этом регионе в ожидании решения экологических проблем в районе Анапы», — пояснили в пресс-службе.

Вторым по популярности направлением для летнего отдыха стал Санкт-Петербург, в нем совершено 14% от всех ранних бронирований на июнь-август. Летом город на Неве особенно привлекателен для туристов благодаря возможности увидеть белые ночи и посетить множество культурных мероприятий, праздников и фестивалей.

Москва занимает третье место среди популярных российских направлений для летнего отдыха с 6% от всех ранних бронирований, за ней следуют Калининградская область и Татарстан (по 5%), Дагестан (4%), Ставропольский край, Карелия и Алтай (по 3%).

Дагестан — направление, которое в последние годы становится все более востребованным, отмечает руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслет», который входит в «Слетать.ру» Ксения Андрианкова. Регион предлагает сочетание горных пейзажей, достопримечательностей и отдыха у моря. Пляжи Каспийского моря не перегружены туристами, что делает отдых особенно спокойным.

«Здесь (в Дагестане, ред.) можно не только загорать, но и попробовать виндсерфинг или другие водные виды спорта. А вдали от побережья — живописные горные маршруты, каньоны и древние аулы, где сохраняются национальные традиции» Ксения Андрианкова руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслет»

Также Ксения Андрианкова советует обратить внимание на Байкал, один из самых уникальных природных объектов России и, без преувеличения, мира. Летом он открывается с новой стороны. Остров Ольхон считается настоящим местом силы и впечатляет ландшафтами, скалами, окутанными шаманскими легендами, и закатами, которые невозможно забыть. Также Байкал открывает возможности для активного туризма: хайкинг по кедровым лесам, маршруты к водопадам и горячим источникам, экологические тропы и обзорные площадки.

А тем, кто хочет окунуться в историческое наследие России, стоит обратить внимание на путешествие по Золотому кольцу. Маршрут Москва — Владимир — Суздаль — Клин предлагает насыщенную культурную программу с живописными видами и аутентичной архитектурой. В Москве современный ритм сочетается с историческим величием: Красная площадь, Кремль и старинные улочки Арбата рассказывают о многовековой истории.

Владимир поражает белокаменными соборами и Золотыми воротами, которые рассказывают о временах княжеской Руси. Суздаль, где сохранился редкий облик русского провинциального города, воспринимается как музей под открытым небом. А Клин — небольшой город с яркой культурной и музыкальной традицией.

Зарубежные направления для летнего отдыха

Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори

В ТОП-5 зарубежных направлений для летнего отдыха россиян входят Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам, рассказали РИАМО специалисты компании FUN&SUN. Турцию выбирают для летнего пляжного и экскурсионного отдыха, и большинство туристов едут туда с детьми. Страна предлагает комфортный климат, чистые пляжи, развитую курортную инфраструктуру в отелях.

«Египет привлекает туристов возможностью отдохнуть на пляжах Красного моря (круглогодично) в комфортных условиях. В последние годы в Египте появляется все больше качественных семейных отелей, которые летом предлагают привлекательные цены и акции для гостей», — сообщили эксперты FUN&SUN.

В ОАЭ летом спросом пользуются отели, расположенные на первой береговой линии. В летнее время бассейны в местных отелях охлаждаются, а отельеры, чтобы привлечь туристов предлагают скидки на проживание, а также апгрейд питания: с завтраков до полупансиона, с полупансиона до трехразового питания или до «все включено».

Таиланд — еще одно направление, ставшее круглогодичным. К тому же, летом здесь тепло, много фруктов, цены ниже на проживание в отелях, да и туристов существенно меньше, чем в высокий сезон. Здесь есть как отели, расположенные в курортных поселках, так и отели с большой территорией и инфраструктурой, где могут комфортно отдыхать туристы с детьми. Особенно популярно направление у туристов из Сибири и Дальнего Востока, поскольку лететь ближе.

«Вьетнам перезапустился и теперь стал еще более доступен для массового туриста благодаря запуску чартерных программ в Нячанг. Туристы соскучились по экзотической природе, фруктам, доброжелательности местных, доступным ценам на отдых» эксперты FUN&SUN

В этом году туристам доступны турпакеты с перелетом на чартерных рейсах из разных городов России с прямым перелетом, что удобно, особенно если летишь на отдых всей семьей. Кроме пляжного отдыха Вьетнам предлагает экскурсии, на которых можно увидеть исторические и природные достопримечательности.

Как подготовиться к летнему отдыху в 2025 году

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При поездках за границу важно заранее изучить правила въезда и проживания в выбранной стране, а также проверить наличие и актуальность нужных документов: виз, страховок и удостоверений личности, говорит в беседе с РИАМО PR-менеджер «Яндекс Путешествий» Дарья Шулик.

«Помимо этого, стоит учитывать прогноз погоды и сезонные особенности региона — это поможет правильно собрать багаж и спланировать маршрут», — рассказывает эксперт.

При путешествиях по России важно заранее бронировать жилье, особенно в популярных местах, например, в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге, советует Дарья Шулик. Там высокий спрос может ограничить выбор ночлега. Активный и природный отдых также требует заранее продуманных маршрутов и брони экскурсий.

Билеты и жилье стоит бронировать за 1,5–2 месяца: так больше шансов найти удачный вариант и сэкономить, дополняет Артем Кузьмин. Тем, кто планирует поездку за границу, важно проверить загранпаспорт — его срок действия должен быть не менее шести месяцев. Российские банковские карты за границей работают не везде, поэтому стоит взять наличные. Чтобы лучше ориентироваться на месте и упростить общение, загрузите офлайн-карты и переводчик.

«Не забудьте аптечку и учтите погодные особенности — например, и в Сочи, и в Калининграде, и на Алтае необходим солнцезащитный крем. План — ваш лучший помощник: немного подготовки и лето пройдет именно так, как вы хотите», — заключает специалист.