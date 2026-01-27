Миллениалы выглядят моложе зумеров: так ли это на самом деле и почему так происходит

В материале РИАМО вместе с экспертами разбираемся, действительно ли поколение Z не так охотно ухаживает за собой, как миллениалы.

Недавно в социальных сетях появилась информация, что миллениалы выглядят гораздо моложе зумеров. Исследования показывают, что люди, родившиеся с 1985 по 1995 год, часто выглядят более молодыми благодаря уходу за кожей, диете и активному образу жизни. https://t.me/economica/19358 Зумеры же, как правило, больше сидят дома перед экранами мониторов и в целом менее активны.

Почему миллениалы так активно заботятся о себе

Изменение бытового уклада

Фото - © Alexander Tihonovs / Фотобанк Лори

Миллениалы в России действительно более активны в том, что касается заботы о себе. И связано это со значительными изменениями бытового уклада, мировоззрения и шкалы ценностей в нашей стране в 1995–2008 годах, когда миллениалы уже достигали возраста самостоятельного личностного развития, считает член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Андрей Кашкаров.

Эксперт отмечает, что в те годы на детей и подростков воздействовали две влиятельные силы: опыт, бытовые трудности, смена мировоззрения их родителей, прошедшие наглядно «перед глазами» детей, и – второе – новые открывшиеся возможности как самореализации, так и расширенного выбора. В том числе смена моральных установок с «общественного» на личное. Если ранее были ограниченные возможности, то потом пришли новые услуги, появился рынок косметологии, вошел в моду стиль на здоровый образ жизни (ЗОЖ). Кроме того, в те годы у людей постепенно появлялись компьютеры и интернет, росла коммуникация среди молодежи благодаря «Одноклассникам» и «ВКонтакте» — все новые веяния быстро распространялись.

«Миллениалы не хотели повторять трудности, выпавшие родителям в предыдущие годы, пользовались новыми возможностями – в том числе более открытой миру, чем ранее, страны, а это открыло и возможности путешествий и сравнительного восприятия жизни молодежи в других странах. Распространение электронной коммуникации обеспечивало быстрое информирования о новых тенденциях, становящихся модными; отсюда – упор на заботу о себе. Однако главное двигательное, побуждающее условие заключается в слове „на контрасте”», — считает Андрей Кашкаров.

Влияние глянца и телешоу

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Психолог-сексолог Центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова добавляет, что миллениалы формировались в эпоху культа успеха и глянцевых стандартов. Их девиз: «Работа над собой». Внешность стала частью этого «проекта» — инвестицией в социальный капитал. Их ранний уход за кожей — это про ответственность, контроль и стремление отложить старение, которое ассоциировалось с потерей конкурентоспособности. Для них тело часто воспринималось как актив, требующий постоянных вложений для поддержания его «рыночной стоимости» в обществе, построенном на визуальном перфекционизме и долгосрочном карьерном планировании. Их забота о себе носит превентивный и системный характер, что напрямую вытекает из опыта относительной стабильности и веры в линейный прогресс, доступный через личные усилия.

С тем, что на миллениалов сильно повлиял глянец, согласна и Аглая Датешидзе, врач-психотерапевт и преподаватель психологии института «Маяк». «Миллениалы формировались в 2000-е, в эпоху бума глянцевых журналов, телешоу о преображении и ранних соцсетей, где начал зарождаться культ идеализированной жизни. Их самоценность тесно переплелась с продуктивностью, достижениями и, в том числе, внешним соответствием успешному образу. Уход за собой, фитнес, правильное питание стали частью этого личного бренда. Это не просто про здоровье, а про инвестицию в статус», — утверждает эксперт.

У этого поколения формула успеха следующая: хорошее образование + упорный труд = стабильная карьера, дом, семья. Эта установка на планирование и контроль над жизнью стала проецироваться и на тело.

«Это попытка взять под контроль процесс старения, отложить его, как откладывают деньги на пенсию. Миллениалы — первое поколение, которое с юности оказалось под натиском цифровых изображений: от фотошопа в журналах до первых фильтров. Их юность пришлась на эру, когда культурным идеалом стала незрелая, подростковая внешность. Отсюда повышенная тревога о признаках старения и стремление их замедлить», — говорит Датешидзе.

Цифровизация, фотошоп и ИИ: почему зумерам не так важна их внешность

Фото - © Adobe Stock

Ольга Преснухина, практикующий мужской психолог, говорит, что образ жизни зумеров более сидячий. Они проводят в среднем 7–9 часов в день за экранами. Синий свет, недостаток сна, стресс от сравнения с идеализированными образами, высокий уровень тревожности — все это проявляется на коже: тусклый цвет лица, преждевременные морщины, воспаления.

При этом зумеры менее склонны к рутинной заботе о себе — не из лени, а из-за эмоционального выгорания, считает Преснухина.

«Они растут в мире климатического кризиса, войн, экономической неопределенности. Многим из них кажется: „Зачем ухаживать за собой, если завтра все может кончиться?”», — отмечает эксперт.

Более того, цифровизация, фотошоп, ИИ и другие технологии ставят под сомнение необходимость ухаживания за собой.

«Кроме того, зумеры чаще делегируют заботу о внешности технологиям: фильтры, ретушь, ИИ-аватары. Реальное тело становится вторичным по отношению к цифровому образу. Это снижает мотивацию к аналоговому уходу» Ольга Преснухина практикующий мужской психолог

Милана Соколова добавляет, что сидячий образ жизни и время у экранов — часто не личный выбор зумеров, а неизбежный ландшафт их работы, учебы и социализации. Поэтому то, что со стороны может выглядеть как меньшая озабоченность внешним видом и трансляцией успеха, на деле является сменой приоритетов.

«Это не пофигизм, а осознанная или интуитивная копинг-стратегия. Их энергия направлена на преодоление тревожности и выгорания здесь и сейчас, а не на опережающую борьбу с отдаленными рисками. Их отношение к телу смещается от дисциплинарного проекта к заботе о текущем состоянии и комфорте. Если миллениалы спрашивали: „Как я должен выглядеть, чтобы добиться успеха?”, то зумеры все чаще спрашивают: „Что я чувствую в своем теле и как мне в нем комфортно существовать?”. Это фундаментальный сдвиг от внешней референции к внутренней», — поясняет эксперт.

Кто чаще заглядывает в кабинет косметолога: миллениалы или зумеры

Фото - © Aleksandr Golubev / Фотобанк Лори

Врач-косметолог, ведущий специалист клиники красоты «Бьюти Лаунж» Екатерина Солод делится своей статистикой.

«Сегодня основную часть пациентов косметологического кабинета составляют миллениалы. Это объясняется вполне объективными причинами: именно у этой возрастной группы начинают проявляться изменения, связанные с качеством кожи и возрастом. Речь идет о первых морщинах, снижении тонуса, изменении цвета лица, появлении избыточных объемов, провисаний и более выраженной глубине морщин. Работа косметолога в этом случае направлена не на коррекцию одной конкретной проблемы, а на комплексное улучшение состояния кожи», — говорит эксперт.

Зумеры пока редко становятся постоянными пациентами косметологов, делится наблюдениями Солод.

«Во многом это связано с изменением эстетических трендов: мода на чрезмерно увеличенные губы постепенно уходит, снижается и интерес к инъекционным процедурам. При этом представители более молодого поколения чаще обращаются не к косметологам, а к дерматологам для лечения акне и других воспалительных состояний кожи» Екатерина Солод Врач-косметолог, ведущий специалист клиники красоты «Бьюти Лаунж»

Несколько другого мнения придерживается Валерия Шаповалова, врач-дерматолог, косметолог «Поликлиника.ру». Специалист говорит, что в кабинет косметолога заглядывают и миллениалы, и зумеры, разница лишь в запросах.

«Миллениалы, чья юность пришлась на период, когда эстетическая медицина только набирала популярность, сегодня чаще обращаются с уже сформированными потребностями. Как правило, это люди 30-40 лет, которые начинают замечать первые признаки старения. Их интересуют антивозрастные процедуры: инъекции ботокса и филлеров, биоревитализация, а также аппаратные методики вроде радиочастотного лифтинга», — добавляет Шаповалова.

Зумеры же начинают свой путь в косметологии значительно раньше, с подросткового возраста.

«Их волнует не только лечение акне и постакне, но и активная профилактика, и коррекция даже мелких нюансов, например, контурная пластика. Они более открыты к экспериментам и внимательно следят за трендами, но при этом требовательны к технологиям» Валерия Шаповалова врач-дерматолог, косметолог «Поликлиника.ру»

Кроме того, по наблюдениям специалиста, миллениалы и зумеры по-разному подходят к выбору своего врача. Если миллениалы ценят прежде всего опыт и делают акцент на естественность и здоровье кожи, то зумеры могут ориентироваться на молодых специалистов, которые охотнее следят за новинками в индустрии красоты.