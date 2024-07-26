Международный форум «Армия-2024»: даты проведения, программа и стоимость билетов

В материале РИАМО рассказываем, как и когда в 2024 году пройдет форум «Армия» и что на нем можно будет посмотреть.

Международный юбилейный военно-технический форум «Армия» в 2024 году пройдет с 12 по 14 августа традиционно в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке. В этом году он состоится в десятый раз. Общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тыс. кв. м. В ходе мероприятия участникам и гостям продемонстрируют широкую номенклатуру образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе образцы, модернизированные по результатам их применения в зоне СВО.

Когда и где пройдет военнно-технический форум «Армия» в 2024 году

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Масштабная выставка достижений оборонного комплекса России проводится в соответствии с распоряжением правительства РФ, начиная с 2015 года. Обычно она длится семь дней, а традиционной площадкой форума стал конгрессно-выставочный центр «Патриот» («Патриот-Экспо») на аэродроме Кубинка, специально построенном для проведения выставки, и военном полигоне Алабино в Подмосковье.

В 2024 году форум пройдет три дня с 12 по 14 августа, но место проведения останется неизменным.

В 2023 году в работе форума приняли участие представители 83 иностранных государств, а также 1500 отечественных и иностранных предприятий, продемонстрировавших свыше 28 тысяч современных и перспективных образцов продукции. В период проведения форума Минобороны России заключено 20 государственных контрактов с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 400 миллиардов рублей.

Форум оказался выдающимся событием в жизни российского общества и Вооруженных сил Российской Федерации. За 10 лет он стал рекордным как по масштабу, так и по насыщенности научно-деловой и демонстрационной программ, в рамках которых было проведено более 90 круглых столов и представлено свыше 7 тысяч экземпляров вооружения и военной техники.

Стоимость билетов на форум «Армия-2024»

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Билеты на форум стоят от 1200 до 3000 рублей в зависимости от категории и парковки. Билет можно купить на сайте на 13 или 14 августа. При посещении форума в дни работы для специалистов бизнес-билет и заполненная анкета обмениваются на бейдж «Посетитель» на стойках регистрации во входной группе «С» КВЦ «Патриот».

Посетить форум смогут только лица старше 18 лет. Можно купить отдельно бизнес-билет и отдельно билет на парковку. Важно помнить, что все билеты нужно зарегистрировать

Важно иметь при себе паспорт, а чтобы не стоять в очереди, можно воспользоваться сервисом регистрации бизнес-билета на официальном сайте и получить электронный бейдж, который будет действителен для прохода.

Что покажут на международном форуме «Армия-2024»

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Форум «Армия» успел стать одним из крупнейших мировых смотров продукции военного назначения. Ежегодно его посещают представители оборонной отрасли разных государств мира, чтобы заключить выгодные сделки – мероприятие вносит большой вклад в развитие военно-технического сотрудничества между странами.

Традиционно на «Армии» экспозиции будут представлены в закрытых павильонах и на уличных площадках. Ведущие российские компании представят передовое вооружение и технику разных видов войск Вооруженных сил России, включая новейшие разработки в области искусственного интеллекта.

Тематические разделы выставки в 2024 году будут посвящены инновациям и современным видам вооружения, информационным и телекоммуникационным технологиям, медицинскому обеспечению Вооруженных сил, средствам индивидуальной и коллективной защиты, средствам связи и автоматизированным системам управления войсками.

Например, АНО «Консорциум «Медицинская техника» организует многофункциональный выставочный стенд площадью 150 кв. метров и представит проекты по достижению технологического прогресса. Свои наработки покажут бренд «Армия России», Московский технический университет связи и информатики, ФГУП «Российские сети вещания и оповещения», АО «МПО «Металлист», Компания АО «НПО РусБИТех», ООО «АЕДОН» и другие.

Программа военно-технического форума «Армия» в 2024 году

Фото - © Медиасток.рф

Традиционно первый день форума будет функционировать в закрытом режиме. С 13 по 14 августа пройдут дни работы специалистов, которые можно посетить по бизнес-билетам. В этот период будет организована основная часть мероприятий научно-деловой программы. Формирование программы находится в стадии разработки.

Экспозиции выставки будут разделены по тематикам, посмотреть которые можно на сайте.

Известно, что 13 августа Министерство обороны Российской Федерации проведет XII Московскую конференцию по международной безопасности, на которой пройдут пленарные заседания и дискуссии. 14 августа 2024 года в рамках научно-деловой программы Форума состоится III Международный антифашистский конгресс. Участники Конгресса обсудят проблемные вопросы в борьбе с проявлениями фашизма, идеологии экстремизма и национализма в современном обществе. В рамках Конгресса будут представлены тематические выставки: архивных документов, фотовыставка, произведений живописи.

Правила посещения «Армии-2024»

Фото - © Медиасток.рф

Специалисты смогут посетить форум 13 и 14 августа. Пройти на территорию можно будет только при наличии пригласительного или бизнес-билета и паспорта (либо документа, удостоверяющего личность).

Билеты нужно обязательно регистрировать и получить бейдж «Посетитель», кроме того, есть ограничения по въезду на парковку. Для въезда на территорию парковки Р1 пригласительные и бизнес-билеты недействительны. Необходимо приобрести автопропуск на парковку.

С собой на форум можно принести:

расходные, офисные и рекламные материалы;

личную оргтехнику, в том числе сотовые телефоны, ноутбуки, любительскую фото и видеоаппаратуру;

продукты питания и личные вещи;

медикаменты и сопутствующие предметы.

Нельзя проносить на площадки форума:

все виды огнестрельного, газового и холодного оружия;

боеприпасы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы, пиротехнику всех видов;

отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества;

велосипеды и самокаты;

спиртные напитки и напитки в стеклянной таре;

животных;

крупногабаритные предметы размером более 60х40х30 см.

Кроме того, посетителя могут не пустить на площадки форума при нежелании проходить досмотр, при нарушении правил, неподчинении требованиям сотрудников, нарушении возрастных ограничений, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения и в отдельных случаях без объяснения причин.

Как добраться до Кубинки

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Чтобы добраться до «Патриота» на автомобиле, достаточно построить маршрут в навигаторе.

Можно доехать на общественном транспорте. Сначала на электричке с Белорусского вокзала до ж/д станций «Голицыно» или «Кубинка-1». Далее автобусом №1 от ж/д ст. «Голицыно» до КВЦ «Патриот». Или автобусом №11 от ж/д ст. «Кубинка-1» до КВЦ «Патриот». Время работы автобусов – с 8:00 до 19:30. Подробное расписание можно найти на сайте.