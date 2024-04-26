Месяц удачи и позитивных перемен: гороскоп для всех знаков зодиака на май 2024

В май мы по-прежнему входим с планетами в знаке Овна, поэтому частично сохраняются тенденции предыдущего месяца. Однако некоторые планеты перешли в знак Тельца, а это значит, что в последний месяц весны что-то все-таки поменяется.

В мае 2024 года перемены в жизни будут у всех знаков зодиака

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В мае в знаке Тельца будут находиться Уран, Юпитер и Солнце, которые принесут нам жажду деятельности и перемен. Перемены вообще могут ожидать многих представителей зодиакального круга, но особенно это положение планет скажется на земных знаках — Тельце, Деве и Козероге. Чуть меньше одарит щедростью вселенная Рыб и Раков, а вот Скорпионам придется усмирить свои амбиции и тщательно планировать все свои дела: помните, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, поэтому не стоит вестись на красочную картинку.

Затем подтягивается к этому тельцовскому скоплению и планета Венера, которая поставит во главу угла тему отношений, сотрудничества, красоты и денег. Стремление к гедонизму может плохо сказаться на фигуре и кошельке, а вот косметологические процедуры пройдут очень удачно. Можно в этот период совершать давно спланированные крупные покупки и украшать свое жилище.

Меркурий наконец возвращается в директное (прямое) положение, поэтому дела наконец-то сходят с паузы и начинают развиваться. Решения придется принимать в этот период очень быстро — Меркурий по-прежнему идет по знаку Овна, а потому имеет качества лидера, обладает высокой скоростью реакции на происходящее. Если что-то у вас не получалось, стоит попытаться еще раз, наверняка в этот раз все получится. Главное — не тянуть корову за хвост.

Гороскоп для каждого знака зодиака на май 2024 года

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Овен будет в центре внимания

Овны врываются в май на все той же позитивной волне, которая сохраняется с апреля. Они по-прежнему часть месяца будут в центре внимания, будут заняты своим имиджем, встречами с людьми. Перед этим знаком открываются новые возможности, которые надо только успевать реализовывать. Порой будет возникать ситуация выбора между чем-то, в том числе и в финансовой сфере. Попробуйте взять ненапряжную подработку! В конце месяца можно ожидать приятных сюрпризов от Вселенной.

Телец будет поглощен любовными делами

В знак Тельца заходит планета Венера, которая окружит представителей этого знака заботой и вниманием со стороны партнера и близких людей. Если и будут возникать некие трудности в домашних делах и рабочих проектах, то вам все равно в нужный момент подставят крепкое плечо помощи, и вы выйдете победителем из ситуации. Кроме того, Тельцам в этом месяце можно задуматься о зачатии ребенка, а может быть, реализовать эту идею метафорически — открыть свой бизнес или запустить проект. Он обязательно принесет пользу в будущем. Возможна встреча со второй половинкой, которую уготовила сама судьба.

Близнецы готовятся поймать удачу за хвост

Близнецы в конце мая вступают в годичный период везения и удачи, а пока что стоит заняться реализацией текущих проектов, в которой можно полагаться на близких друзей. Не пренебрегайте их помощью и советами. Записывайте все идеи, которые приходят вам в голову — уже с конца мая можно будет их реализовать — удача будет на вашей стороне. Если есть возможность, можно устроить себе отдых — взять отпуск, съездить куда-нибудь на перезагрузку. Совсем скоро у Близнецов будет перехватывать дух от тех подарков судьбы, которые будут сыпаться как из рога изобилия.

Раки будут окружены друзьями

Рожденные под знаком Рак май проведут в кругу друзей. Вместе с ними можно как просто дурачиться и весело проводить время, так и заниматься более серьезными делами — друзья будут на вашей стороне. Внимательно нужно относиться ко всем новым знакомым, которые придут в вашу жизнь в мае. Велика вероятность, что кто-то из них в будущем сыграет большую роль в продвижении по карьерной лестнице или как-то иначе повлияет на социальный статус. Не стоит забывать об интеллектуальной составляющей: пора окончить новые курсы или научиться чему-то новому на работе. Скорее всего, руководство этому будет только способствовать.

Львы внезапно поменяют работу

Представители знака зодиака Лев в мае могут отправиться в путешествие далеко от дома, что принесет им много новых возможностей, а также заставит в какой-то степени переосмыслить свою жизнь. Отличное время для сдачи экзаменов и подтверждения своих навыков для получения некоего аттестата или удостоверения. А вот с работой может быть не все гладко: внезапно может охватить желание все бросить и перейти на новую должность, и хорошо, если вы давно планировали уйти в другое место. В противном случае эта ситуация может выбить из колеи, но не стоит расстраиваться — это для вашего же блага, а о плюсах этой ситуации вы узнаете совсем скоро.

Девы будут отдыхать и следить за финансами

Девы в мае захотят отдохнуть — им все надоело. Поэтому самый благоприятный сценарий — собрать чемодан и отправиться куда глаза глядят на своей машине с семьей. Неплохо скажутся на Девах походы по музеям, красивым ресторанам, да и в целом просмотр чего-то возвышенного и эстетичного, чего так мало было в последнее время. Будьте аккуратнее со своими финансами: в этом месяце деньги лучше откладывать, а не тратить. А вот с долгами лучше рассчитаться раз и навсегда. Начальство также будет пристально наблюдать за Девами: держите ли вы свое слово? Выполняете ли все, что обещали? Если ответ положительный — ожидайте дополнительное поощрение.

Весы переосмыслят свою жизнь

Весам в мае стоит поставить жизнь на паузу и буквально погрузиться вглубь себя. Не стоит сейчас гнаться за материальными ресурсами, займитесь лучше духовной стороной своей жизни. Переосмыслению подвергнется окружение, в том числе и рабочий коллектив. От него сейчас зависит очень многое — справитесь ли вы с какой-то ситуацией или не справитесь. Будьте осторожны и в личных отношениях, сейчас споры и скандалы ни к чему хорошему не приведут, особенно в первой половине месяца, пока Венера еще идет по знаку Овна. В каком-то смысле май заставит вас переосмыслить свою прошлую жизнь, чтобы понять, куда двигаться дальше.

Скорпионы будут погружены в семейные дела

На Скорпионов в мае сильно будет влиять семья. Именно домочадцы могут натолкнуть на мысли о том, как дальше развиваться в карьере и откуда добывать ресурсы. Также Скорпионы могут и сами понять, что пора менять подход к своим рабочим обязанностям. Стоит в этом месяце больше наблюдать за коллегами выше по должности: именно они будут стимулом для роста. Здоровье в мае также находится под пристальным вниманием Скорпионов — не стоит пренебрегать недомоганиями, возьмите выходной, чтобы отлежаться.

Стрельцы наслаждаются своими достижениями

Стрельцы могут ожидать больших успехов на работе: бывшие проблемы решаются как по мановению волшебной палочки. Коллеги и подчиненные улучшают настроение Стрельца, содействуя в реализации проектов. Удача поджидает и в личной жизни: Стрельцы будут получать удовольствие от любовных отношений, а также от времяпрепровождения со своими детьми. Однако важно быть активным в течение месяца, не стоит отлеживаться на диване, ожидая, что все сложится само собой. В конце месяца обратите внимание на те предложения, которые вам поступают, — они принесут много радости.

Козероги заведут питомца и влюбятся

Козероги в мае будут погружены в дела любовные и в хобби. Этот период лучше посвятить чему-то приятному, тому, что так давно хотелось, но все никак не хватало времени на это. Хорошее это время для отдыха — он может сложиться в прямом смысле незабываемо, такого еще с вами никогда не было, эмоций потом хватит до конца года. Если же необходимо работать, то трудовая деятельность также приносит позитивные эмоции: у Козерогов все дела спорятся, коллеги их ценят и всячески поощряют, в том числе финансово. Кроме того, в мае можно задуматься над приобретением домашнего питомца, так что если на порог вдруг забрел бездомный котенок — оставьте его себе, это на счастье!

Водолеи купят квартиру мечты

Водолеям посчастливится оказаться в водовороте событий: вокруг вас много людей, идей, возможностей. Стоит пользоваться таким насыщенным временем и продвигать себя вперед — в том числе через социальные сети. Заявите миру о себе и своих достижениях, ему это очень понравится! Если перед вами стоял вопрос о покупке недвижимости, активнее обычного просматривайте объявления — велика вероятность, что покупка мечты уже стучится вам в дверь.

Рыбы начнут ремонт в доме и много заработают

Рыбы в мае займутся обогащением. Удобные варианты для пополнения семейного бюджета будут подворачиваться чуть ли не каждый день. Но не только заработки будут занимать Рыб, но и траты. Следите за своим кошельком, трижды подумайте, нужна ли вам конкретная вещь. А вот вкладывать деньги в долгосрочные проекты очень полезно, это в дальнейшем принесет большой доход. Домочадцы будут требовать вашего внимания, но это будет вас радовать: давно вы не собирались все вместе и уже соскучились по этому вниманию. Хорошо сложится ремонт в доме — получится все разрешить без дыры в бюджете.