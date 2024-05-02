Матрона Московская: что можно и нельзя просить у святой

Ежегодно 2 мая верующие почитают память святой Матроны Московской. О том, чем она знаменита и в каких случаях к ней стоит обращаться в своих молитвах, читайте в материале.

Житие святой Матроны Московской

Фото - © Виталий Тимкив/РИА Новости

Блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) родилась в селе Себино Епифанского уезда Тульской губернии в 1881 году. Родители святой были простыми крестьянами: Димитрий и Наталия жили бедно, много трудились, вели благочестивую жизнь. Помимо Матроны у супругов было еще три ребенка: она была самой младшей и появилась на свет, когда родители были уже в возрасте.

Мать, будучи беременной, хотела отдать ребенка в Голицинский приют, однако буквально накануне родов ей приснился сон: будущая дочь в образе птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами села ей на правую руку. Женщина восприняла сон близко к сердцу и не стала избавляться от ребенка. Матрона родилась слепой, но мать не отказалась от нее и сильно полюбила.

О том, что Матрона является богоизбранной, свидетельствует как минимум ее необычное крещение. Когда святой отец опустил ее в купель, над девочкой появился столб благоухающего легкого дыма. Тогда священник сказал, что он много людей крестил за свою жизнь, но такое видит впервые, и это значит, что девочка — святая. Кроме того, Матрона предсказала и смерть этого священника.

Внешне Матрона тоже отличалась — на ее теле, на груди, был нерукотворный крестик, выпуклость в его форме. И когда мать ругала святую, что она сняла крест, та ей отвечала: «Мамочка, у меня на груди есть свой!»

Много издевательств Матрона пережила в детстве со стороны сверстников — ее сажали в яму и с интересом наблюдали, как она, незрячая, пыталась оттуда выбраться. Ее хлестали крапивой, зная, что она никак не сможет на это ответить. Именно поэтому святая чаще всего проводила время дома за молитвами.

В отрочестве ей удавалось немного попутешествовать. Дочь местного помещика Лидия Янькова брала Матрону с собой в паломничества. Вместе они посетили Киево-Печерскую лавру, Троице-Сергиевую лавру, Санкт-Петербург, много других городов и святых мест в России. В 1899 году Матрона встретила Иоанна Кронштадского, который после службы попросил прихожан расступиться перед святой и громко произнес: «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идет моя смена — восьмой столп России».

В 1925 году Матрона перебралась в Москву со своей подругой. Святая до конца жизни жила где придется, там, где ее кто-то мог приютить.

На 17-м году жизни у святой внезапно отнялись ноги, причем она это предвидела сама. Она шла по храму после причастия и знала, что к ней должна подойти некая женщина, которая отнимет у нее способность ходить. Сама Матрона при этом говорила, что на все воля Бога, поэтому не избегала этого события.

До конца жизни Матрона была сидячей. Свою смерть она предсказала за три дня, но все равно продолжала принимать людей. У нее спросили: «Матронушка, как же нам жить? С кем мы останемся, с кем советоваться будем?». На это святая отвечала: «После моей смерти таких не будет как я, а вы приходите на могилку, я там всегда буду, я вам также буду помогать и молиться за вас, как при жизни моей. Разговаривайте со мной, все горести свои поверяйте мне, я буду вас видеть и слышать, что душе вашей скажу, то и делайте».

Могила святой стала местом паломничества, оставаясь таковым даже после перенесения останков в Покровский монастырь. На месте могилы возвели часовню.

Чудеса, которые совершала блаженная Матрона Московская

Несмотря на полное отсутствие «физического» зрения, Бог наделил Матрону даром предсказания и исцеления больных. Так, она с детства могла предвидеть опасности и буквально читать чужие дурные мысли. Чувствовала она стихийные и общественные бедствия.

К ней часто обращались люди, чтобы получить исцеление от тяжелой болезни или утешение в моменты скорби. Поднимала Матрона на ноги даже лежачих больных. В ответ просящие начали приносить к дому Матроны гостинцы и разнообразные подарки, так что довольно скоро святая стала кормилицей для своей большой семьи.

Однажды Матрона сказала матери: «Я сейчас уйду, а завтра будет пожар, но тебя это не коснется». Утром действительно начался пожар, сгорела почти вся деревня, однако дом матери уцелел.

О чем стоит молиться святой Матроне Московской

Фото - © Виталий Аньков/РИА Новости

Матрона является одной из самых известных и почитаемых в России святых. К ее мощам в Покровском храме ежедневно, согласно «Православной энциклопедии», приходят поклониться около 5 тысяч человек; портал «Правмир» сообщает, что в выходные дни очередь к мощам растягивается на 7-8 часов. В Покровском монастыре находится икона Божией Матери «Взыскание погибших», с которой Матрона не расставалась всю жизнь.

Считается, что по молитвам к Матроне совершаются чудеса и самые невероятные исцеления, причем совсем не важно, воцерквленный ли человек к ней обращается, православный ли — святая помогает всем, о чем имеется множество письменных свидетельств.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает обращаться к Матроне за помощью не только в те моменты, когда нужно решить жизненные проблемы любого рода, но также и чтобы смочь вынести страдания.

Что можно просить у святой:

здоровья,

защиты от нищеты,

защиты от греха,

помощь в нахождении второй половинки,

благополучия семейной жизни,

о детях.

Что нельзя просить у Матроны Московской

Считается, что нельзя просить у святой разрешения личных проблем, если это влечет причинение вреда кому-либо. Матрона отличалась добротой, поэтому если у вас за душой есть «камень», она не откликнется на просьбы.

Не стоит желать мести кому-то. Необходимо воздержаться от лжи в своих просьбах, не надо преуменьшать или преувеличивать, обращаясь к святой. Выдавать желаемое за действительное тоже не нужно.