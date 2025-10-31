«Мама, я на паре»: самые забавные названия баров и ресторанов в России
Фото - © Freepik.com
В материале РИАМО — о том, какие смешные рестораны и бары можно встретить в России.
Как придумывают названия для ресторанов
Фото - © Freepik.com
Вряд ли кто-то забыл, как с началом специальной военной операции многие бренды начали покидать Россию, а нам пришлось придумывать новые названия для них. Достаточно вспомнить хотя бы, как неоднозначно публика приняла словосочетание «Вкусно — и точка» вместо привычного Макдональдса.
Комплекс работ по созданию звучных и запоминающихся названий имеет свой собственный термин — нейминг. Рестораторы стараются придумать такое название для своего заведения, чтобы оно у всех было на слуху и чтобы люди как можно чаще заходили туда на обед или ужин. При помощи названий рестораторы как бы «общаются» с горожанами. Вывески ресторанов — это особый литературный жанр, и в нем можно найти много интересного и забавного.
В нейминге есть несколько негласных принципов. О них рассказала Полина Осипова, журналист, которая проводит интервью с владельцами ресторанного бизнеса:
- Название — это один из главных элементов любого бренда. Услышав или увидев его, потенциальный посетитель должен сложить первое представление о месте питания и решить, хочет он там отужинать или нет.
- Название должно соответствовать концепции. Так, например, если ресторан назвать «Сударушка», то потенциальный посетитель будет ждать от него аутентичного интерьера и большого выбора традиционных русских блюд. Если назвать кафе Parisien, то будьте любезны оформить его соответствующе: с воздушной легкостью декора, — и не забудьте о гарсонах, которые порхают между столиками и приносят гостям изысканные блюда французской кухни.
- Название должно быть простым. Потенциальные гости должны его уметь произнести (даже если оно на иностранном языке, которым человек может не владеть).
- Название должно быть уникальным. Никому не захочется конкурировать в борьбе за клиентов.
- Название должно быть «продающим». «Продают» только самые цепкие наименования, оставляющие в памяти след и выделяющие ресторан на фоне остальных подобных заведений общественного питания.
Как рестораторы называют свои заведения в России
Фото - © Dmitry29 / Фотобанк Лори
В столице несколько тысяч баров и ресторанов, но откуда-то у их владельцев настолько широкий словарный запас, чтобы не повторяться друг с другом. Так, например, ряд названий явно отсылают к старинным придорожным трактирам: «Петров и Васечка», «Слоны и мамонты», «Бобры и утки», «Мясо и рыба», «Ребрышки и крылышки», «Хлеб и вино», «Бутылка, кружка и котел», «Пробка и штопор», «Свинья и роза», «Сосна и липа».
Существуют рестораны с аппетитными вывесками: «Колбаса», «Колбасофф», «Баклажан», «Мясо-огонь», «Ача-чача» (это название кавказского самогона, — прим.ред.), «Mandarin», «Бар Рулька», «Рёберная».
Часто можно встретить пьяных животных в названиях баров и ресторанов: «Пьяный дятел», «Под мухой», «Пьяный тюлень», «Сытый лось». Но какие-то животные все же не пьют: «Eshak», «Рыба моя Market», «Черная кошка», «Птица-синица», «Галки», «Yozh», «Vолчья Sтая», «Сова», «Гриль бар Волки-Ёлки». Бывают вывески с более мифическими животными: «Кот Шредингера», «Горыныч», «Хатико» (вероятно, там надо долго ждать свой заказ?).
Гуляя по столице, можно наткнуться и на кафе с необычными названиями: «Ваня нальет», «Иван Раковар», «Støy», «Дом, в котором Pub», «Дорогая, я перезвоню …», «Никуда не едем», «Пока никто не видит», «Мама, я на паре», «Залечь на дно», «Делай культуру», «Широкую на широкую», «Тоже Паб», «Каюк-компания», «На Кранах», «Перелетный кабак».
Любят рестораторы и поностальгировать. Так появились вывески «Советские времена», «Moscow Republik», «Deficit Moscow», «The Дача», «Дачный сезон», «Чебуречная СССР».
Есть в Москве и забавные названия: «Кризис жанра», «Задолбало», «Хитрые люди», «Подозрительные лица», «Кабинет психолога», «Луи Бидон», «Нипалки», «Дон Котлетон», «Merci Баку», «Ядрена Матрена», «Takahuli», «Жажда крови», «Мама, я в лапшу»,
В Санкт-Петербурге есть гастрономическая лавка с названием «Страшный сон вегана», кафе-бар «Саквояж беременной шпионки», кафешки «Угрюмочная», «Ипполит», «Petrov-Vodkin», «Ленусь, я все уберу», «Синий Пушкин», «Явка шпионки», «Общество чистых тарелок», «Проходимец», «Заводные яйца», «Жирная утка», «Идиотъ», «#ОнаПожратьЛюбит», «Пивная диета», «Жиробас».
В Краснодаре есть рестораны «Скотина» и «Пьяная свинья». В Новосибирске можно посетить «Твое собачье дело», в Казани — «Приют холостяка», «Нефть и верблюд», «Ешь че дали». В Томске открыт гриль-бар «Молчание ягнят», в Ростове-на-Дону — «Раки и гады». В Калининграде стоит заглянуть в «Булочки Канта». Тюмень приглашает в кафе «Потаскуй» и в «SUKA Espresso». В Череповце можно отобедать в обществе животных в ресторане «Енот, Лиса и кофе с Совой».