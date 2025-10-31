«Мама, я на паре»: самые забавные названия баров и ресторанов в России

В материале РИАМО — о том, какие смешные рестораны и бары можно встретить в России.

Как придумывают названия для ресторанов

Вряд ли кто-то забыл, как с началом специальной военной операции многие бренды начали покидать Россию, а нам пришлось придумывать новые названия для них. Достаточно вспомнить хотя бы, как неоднозначно публика приняла словосочетание «Вкусно — и точка» вместо привычного Макдональдса.

Комплекс работ по созданию звучных и запоминающихся названий имеет свой собственный термин — нейминг. Рестораторы стараются придумать такое название для своего заведения, чтобы оно у всех было на слуху и чтобы люди как можно чаще заходили туда на обед или ужин. При помощи названий рестораторы как бы «общаются» с горожанами. Вывески ресторанов — это особый литературный жанр, и в нем можно найти много интересного и забавного.

В нейминге есть несколько негласных принципов. О них рассказала Полина Осипова, журналист, которая проводит интервью с владельцами ресторанного бизнеса:

Название — это один из главных элементов любого бренда. Услышав или увидев его, потенциальный посетитель должен сложить первое представление о месте питания и решить, хочет он там отужинать или нет.

Название должно соответствовать концепции. Так, например, если ресторан назвать «Сударушка», то потенциальный посетитель будет ждать от него аутентичного интерьера и большого выбора традиционных русских блюд. Если назвать кафе Parisien, то будьте любезны оформить его соответствующе: с воздушной легкостью декора, — и не забудьте о гарсонах, которые порхают между столиками и приносят гостям изысканные блюда французской кухни.

Название должно быть простым. Потенциальные гости должны его уметь произнести (даже если оно на иностранном языке, которым человек может не владеть).

Название должно быть уникальным. Никому не захочется конкурировать в борьбе за клиентов.

Название должно быть «продающим». «Продают» только самые цепкие наименования, оставляющие в памяти след и выделяющие ресторан на фоне остальных подобных заведений общественного питания.

Как рестораторы называют свои заведения в России

В столице несколько тысяч баров и ресторанов, но откуда-то у их владельцев настолько широкий словарный запас, чтобы не повторяться друг с другом. Так, например, ряд названий явно отсылают к старинным придорожным трактирам: «Петров и Васечка», «Слоны и мамонты», «Бобры и утки», «Мясо и рыба», «Ребрышки и крылышки», «Хлеб и вино», «Бутылка, кружка и котел», «Пробка и штопор», «Свинья и роза», «Сосна и липа».

Существуют рестораны с аппетитными вывесками: «Колбаса», «Колбасофф», «Баклажан», «Мясо-огонь», «Ача-чача» (это название кавказского самогона, — прим.ред.), «Mandarin», «Бар Рулька», «Рёберная».

Часто можно встретить пьяных животных в названиях баров и ресторанов: «Пьяный дятел», «Под мухой», «Пьяный тюлень», «Сытый лось». Но какие-то животные все же не пьют: «Eshak», «Рыба моя Market», «Черная кошка», «Птица-синица», «Галки», «Yozh», «Vолчья Sтая», «Сова», «Гриль бар Волки-Ёлки». Бывают вывески с более мифическими животными: «Кот Шредингера», «Горыныч», «Хатико» (вероятно, там надо долго ждать свой заказ?).

Гуляя по столице, можно наткнуться и на кафе с необычными названиями: «Ваня нальет», «Иван Раковар», «Støy», «Дом, в котором Pub», «Дорогая, я перезвоню …», «Никуда не едем», «Пока никто не видит», «Мама, я на паре», «Залечь на дно», «Делай культуру», «Широкую на широкую», «Тоже Паб», «Каюк-компания», «На Кранах», «Перелетный кабак».

Любят рестораторы и поностальгировать. Так появились вывески «Советские времена», «Moscow Republik», «Deficit Moscow», «The Дача», «Дачный сезон», «Чебуречная СССР».

Есть в Москве и забавные названия: «Кризис жанра», «Задолбало», «Хитрые люди», «Подозрительные лица», «Кабинет психолога», «Луи Бидон», «Нипалки», «Дон Котлетон», «Merci Баку», «Ядрена Матрена», «Takahuli», «Жажда крови», «Мама, я в лапшу»,

В Санкт-Петербурге есть гастрономическая лавка с названием «Страшный сон вегана», кафе-бар «Саквояж беременной шпионки», кафешки «Угрюмочная», «Ипполит», «Petrov-Vodkin», «Ленусь, я все уберу», «Синий Пушкин», «Явка шпионки», «Общество чистых тарелок», «Проходимец», «Заводные яйца», «Жирная утка», «Идиотъ», «#ОнаПожратьЛюбит», «Пивная диета», «Жиробас».

В Краснодаре есть рестораны «Скотина» и «Пьяная свинья». В Новосибирске можно посетить «Твое собачье дело», в Казани — «Приют холостяка», «Нефть и верблюд», «Ешь че дали». В Томске открыт гриль-бар «Молчание ягнят», в Ростове-на-Дону — «Раки и гады». В Калининграде стоит заглянуть в «Булочки Канта». Тюмень приглашает в кафе «Потаскуй» и в «SUKA Espresso». В Череповце можно отобедать в обществе животных в ресторане «Енот, Лиса и кофе с Совой».