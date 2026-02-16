Лучше уж трусы: 8 треш-подарков, которые рискуют получить мужчины на 23 Февраля

1. Презервативы

Непонятно почему некоторые женщины считают подарки с сексуальным подтекстом крайне оригинальными, но тем не менее. Прекрасная половина человечества порой считает удачной идею подарить презервативы, перевязав их предварительно ленточкой с бантиком. Причем такой презент мужчина рискует получить не только от своей любимой, но и от сестры или коллеги. Как реагировать на такие проявления внимания не совсем понятно.

2. Слепок вагины

Набирающие оборот в этом году наборы для изготовления слепка собственной вагины вызывают недоумение у мужского пола. Сама идея сделать слепок интимного места выглядит странной, а уж делать из этого подарок – тем более.

«Это, пожалуй, еще хуже, чем решение женщины подарить на праздник саму себя. Ну знаете, вот это все с танцем в сексуальном белье, свечи и шампанское. Все круто, конечно, но получается секс – это только в подарок. Но эти слепки – это вообще за гранью», - выражает мнение житель Подмосковья Никита.

В общем, девушки, слепки интимных мест – такое себе решение.

3. Подушка в виде женской груди

Все время лежать на женской груди – наверное так выглядит в глазах женщин желания мужчин. Но даже если это так, то грудь должна быть как минимум настоящей, ну и, видимо, желанной. Подушка вряд ли понравится мужчине, ведь это делает его человеком, который постоянно думает только об одном – как бы какую-нибудь женщину уговорить дать потрогать грудь или полежать на ней. Не слишком приятный презент, ну только если вы не хотите обидеть человека или таким образом акцентировать черту его характера.

4. Отпечаток женской груди

Такая же нелепица, как и слепок или подушка. Существует даже мыло в виде груди или вагины – в целом это все не лучшие идеи поздравить мужчину, к которому вы неплохо относитесь. Ну а уж своему парню или мужу дарить слепки и отпечатки частей своего тела – вообще непонятная идея.

«Это замена себя, или постоянное напоминание, или что?» - спрашивают защитники.

5. Меховые трусы

Хуже трусов с надписями на интимных местах в стиле: «Мой тигр!» могут быть только меховые трусы в стиле шкуры того самого тигра. Это может выглядеть смешным и оригинальным подарком, да еще и с заботой о любимом, но на самом деле это не так. Не все мужчины думают только о детородном органе, не все их мысли заняты исключительно женскими прелестями и не стоит акцентировать на этом внимание. Шутки ниже пояса – это не смешно.

6. Одежда и аксессуары с глупыми надписями

Если глупые шутки кажутся вам смешными, это не значит, что смешно и всем остальным. Более того, одежду с какими-либо надписями стоит подбирать очень внимательно – многим вовсе не нравятся какие-либо изображения на футболках и кофтах, не говоря уже о словах и фразах.

«Я ношу только однотонные футболки из плотного трикотажа, но все женщины в моем окружении почему-то пытаются мне доказать, что буквы и цифры на одежде – это круто. Поэтому у меня куча домашних футболок с странными фразочками. Выкинуть не могу, чтобы никого не обидеть, поэтому ношу только дома», - делится студент Алексей.

7. Стихи и песни собственного сочинения

Если вы не поэт и не профессиональный писатель, заниматься сочинением стихов не стоит. Все это выглядит нелепо, даже если вам кажется, что у вас талант. Исключением могут быть случаи, когда сам одариваемый вас попросит написать «что-нибудь эдакое» к празднику. В остальных случаях весь самиздат вряд ли порадует мужчину. Чаще всего это выглядит, как попытка сэкономить.

8. Не то, что он хотел

Если мужчина прямым текстом сказал, что ему нужны кроссовки определенного качества и бренда, то подарок в виде свитера с оленями или ушанки, даже в той же ценовой категории, выглядит как издевательство. Получается к человеку вы не прислушиваетесь и говорите ему, что «лучше него знаете, что ему нужно». Это обидно и унизительно. Если вы обговорили подарки, то не нужно делать сюрпризов, они уместны, если конкретного желания не было или вы любите делать неожиданные, но приятные, презенты.