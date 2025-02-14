Куда съездить с детьми в Подмосковье: зоопитомники, парки приключений и музеи

Лето – пора путешествий и развлечений. В это время многие задаются вопросом: куда можно отправиться с ребенком, чтобы и ему было весело, и родители не заскучали. В Московской области есть такие места: музей пастилы, фабрика мороженого, веревочные парки, зоопарки и питомники.

Лосиная биостанция

Лосиная биостанция — один из экологических центров Лосиного острова. Здесь посетители могут посмотреть на символ национального парка — лосей. Очаровательные парнокопытные живут в полувольном режиме, их можно гладить и даже кормить. Помимо лосей на биостанции обитают олени, кабаны и другие животные. Общение с ними обещают обоюдно безопасное: для этого оборудованы смотровые вышки и специальные вольеры, не мешающие контакту.

Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, Кропоткинский проезд, национальный парк «Лосиный остров»

Сайт: http://elkisland.ru/eco_centers/ekologo_prosvetitelskiy_kompleks_losinaya_biostantsiya

Зоопитомник Московского зоопарка

Столичный зоопарк приглашает всех желающих в свой филиал, находящийся в Волоколамском городском округе. В местном питомнике живут редкие животные, многие из которых занесены в Красную книгу. Здесь можно увидеть амурского тигра, дальневосточного леопарда, манула, красного волка, японского журавля и других животных. А еще в Центре воспроизводства редких видов животных подрастают два белых медвежонка — Ника и Умка-Аяна.

Адрес: Московская область, Волоколамский городской округ, зоопитомник Московского зоопарка

Сайт: http://moscowzoo.center/

Экопарк «Пространство детской мечты»

Один из самых ярких и необычных развлекательных парков находится недалеко от города Домодедово. На территории детского городка расположены десятки арт-объектов. Здесь гостей встречают персонажи детских мультиков и сказок: три богатыря и Змей Горыныч, Баба-яга, Маша и Медведь, доктор Айболит, Винни Пух, Чебурашка и многие другие. Помимо этого, для посетителей открыты музеи и подготовлены забавные квесты. Также в экопарке есть ресторан с тематическими залами, четыре разных по стилю отеля, банный комплекс и сувенирная лавка.

Адрес: Московская область, городской округ Домодедово, Каширское шоссе, дом 3

Сайт: http://prolove.pro/

Музейная фабрика пастилы в Коломне

Эта музейная фабрика — настоящий театр, демонстрирующий кондитерское производство коломенского купца Петра Чуприкова, владевшего фабрикой на рубеже XIX – XX веков. Туристов ждут встречи с историческими персонажами, чаепитие и дегустация знаменитой коломенской пастилы.

Еще в музее можно посетить мастерские, жилые помещения и кладовые, заглянуть в садовый лекторий, музейный сад и на саму фабрику, где рассказывают о производстве пастилы в театрализованной форме.

Адрес: Московская область, Коломенский городской округ, город Коломна, улица Полянская, дом 4

Сайт: https://kolomnapastila.com

Шоколадная фабрика «Победа»

Основные торговые марки шоколадной фабрики «Победа» — «Победа вкуса», «Мишки в лесу» и «Птица счастья». Секрет производства сладостей ни от кого не скрывают, поэтому во время экскурсии гостям показывают весь процесс изготовления шоколадных изделий от а до я. Также на производстве проводят мастер-классы и угощают конфетами прямо с конвейера. После экскурсии каждый ребенок получает памятный подарок. На территории открыт магазин, где можно купить продукцию компании по приятным ценам.

Адрес: Московская область, городской округ Егорьевск, улица Промышленная, дом 3

Сайт: https://www.pobedavkusa.ru

Зооцентр «Святополе»

Ферма «Святополе» — место, где можно провести время на свежем воздухе в компании домашних животных. Гостей здесь встречает дружная банда деревенских питомцев — собаки, кошки, гуси и козы. В экскурсию входит общение с животными, рассказ об их жизни и фотосессия. Все питомцы рады угощениям и нежным объятиям. Основные обитатели питомника — хаски. Еще здесь живут два веселых гуся, северный олень, рыжий кот, козлики и другие животные. Также владельцы фермы организуют прогулки на лошадях и в зимнее время катают гостей в собачьих упряжках по красивым окрестностям.

Адрес: Московская область, городской округ Зарайск, деревня Потлово

Сайт: https://vk.com/svyatopole

Музей игрушки в Сергиевом Посаде

В музее представлены детские игрушки разных эпох: русские народные герои, японские самураи, матрешки, паровозы, деревянные красноармейцы и многие другие. Также здесь хранятся собрания гравюр, мебели и детских портретов XVII – XX веков. В музее есть несколько экспозиций, по которым проводят экскурсии: «Русская народная игрушка», «Советская промышленная игрушка», «История одного детства. Романовы», «Творческое наследие Бартрама».

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 123

Сайт: http://museumot.info/

Этнопарк «Кочевник»

На большой равнинной местности парка под открытым небом расположены монгольские и тюркские юрты, чукотская яранга, ненецкий чум и контактный зоопарк с верблюжьей фермой. В парке живут калмыцкие двугорбые верблюды, монгольские яки, ослики, олени, барашки и овечки, козы, гуси и северные ездовые собаки (аляскинские маламуты). Всех животных можно кормить с рук, а на верблюдах — кататься. В выходные здесь проходят концерты этнических ансамблей, мастер-классы по росписи деревянных изделий и плетению. На территории парка работают два кафе с этнической кухней, где можно отведать бурятскую кухню и блюда других кочевых народов.

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, деревня Морозово, этнопарк «Кочевник»

Сайт: http://ethno-park.ru/

Парк приключений в Хотьково

Через дорогу от «Кочевника» находится другой парк, в котором оборудован большой веревочный городок. Здесь проверить свою ловкость могут как взрослые, так и дети. Также на территории открыты батутный центр, пневматический и лучно-арбалетный тиры, скалодром высотой 12 метров, игровые спортивные площадки. В парке играют в пейнтбол и лазертаг, а на поляне приключений проводят квест-игры.

Для юных патриотов здесь организуют программу «Курс молодого бойца», включающую военные мастер-классы и расписанные поминутно задания в игровой форме.

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, деревня Морозово

Сайт: https://adventure-park.ru

Приокско-террасный заповедник

Увидеть древних мохнатых зубров в Подмосковье возможно на территории природного заповедника, расположенного в городском округе Серпухов. Это особо охраняемая природная зона больше сорока лет находится под защитой международной организации ЮНЕСКО. Смотровые площадки здесь расположены на высоте восьми метров и проходят между вековых деревьев. Во время полуторачасовой прогулки по экотропе посетителям встречаются зубры, бизоны и пятнистые олени, которые живут в почти естественных условиях обитания.

Адрес: Московская область, городской округ Серпухов, местечко Данки

Сайт: https://pt-zapovednik.ru

Парк приключений «Дикие белки»

«Дикие белки» – один из крупнейших веревочных парков в Подмосковье. На территории двух гектаров расположены ферма с альпийскими козами и две тематические зоны. Первая — это веревочный городок размером с два футбольных поля. Вторая — это лабиринты, горки и водные аттракционы. Также в парке приключений можно поиграть в спортивные игры и пострелять из лука.

Адрес: Московская область, городской округ Чехов, коттеджный поселок Соколиная гора

Сайт: https://www.dikie-belki.ru/

Ферма «Российские альпаки»

Южноамериканских альпак привезли в Россию в 2012 году. Нынешняя ферма образовалась спустя пять лет. Сегодня местные гиды рассказывают, для чего индейцы из Перу около шести тысяч лет назад одомашнили альпака и как питомцы из Южной Америки уживаются в России вместе с верблюдом и козой.

После прогулок по ферме, обнимашек и фотосессий с пушистыми зверьками экскурсионной группе показывают мастерскую, в которой ухаживают за альпаками и рассказывают об уникальных свойствах их меха, благодаря которым изделия, сделанные из него, почти не загрязняются.

Адрес: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Походкино

Сайт: https://www.alpacainfo.ru/

Экскурсия на производство мороженого «Чистая линия»

На фабрике получится не только увидеть, как готовится мороженое, но и попробовать пломбир или эскимо прямо с конвейера. На экскурсию можно попасть в составе большой группы или в индивидуальном порядке (ее в полном объеме проведут даже для одного посетителя). Чтобы показать весь процесс производства мороженого, детей проводят по всем основным участкам фабрики: от склада для хранения молока до конвейера с готовыми эскимо.

Адрес: Московская область, город Долгопрудный, улица Виноградная, дом 13

Сайт: https://chlclub.ru

«Пешки парк»

«Пешки парк» – это крупный веревочный парк России, в котором подготовлены восемь трасс разной сложности, расположенных на высоте до шести метров. Общая протяженность парка – два километра. Также здесь есть 14-метровый скалодром и аттракцион свободного падения. Для маленьких детей обустроена детская площадка и трасса с постоянной страховкой. На территории работает кафе.

Адрес: Московская область, городской округ Солнечногорск, сельское поселение Пешковское

Сайт: https://www.peshki-park.ru/

Детский центр «Экспонариум»

Центр недавно открылся в крупнейшем региональном музее «Новый Иерусалим». Интерактивная экспозиция знакомит детей с историей, природой и культурой Подмосковья. Юные посетители узнают много интересного о наукоградах, выдающихся писателях и архитекторах региона. Для просвещения детей в «Экспонариуме» подготовлены пять больших разделов с активностями: «Наука», «Природа», «Культура», «Архитектура», «История и быт».

Адрес: Московская область, городской округ Истра, Новоиерусалимская набережная, дом 1

Сайт: https://njerusalem.ru/