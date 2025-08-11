Канализации, смерти и колдовства: 7 самых необычных музеев мира

В материале РИАМО читайте о музеях, в существовании которых даже сложно поверить.

1. Музей канализации, Париж

Фото - © Роман Каменский / Фотобанк Лори

Казалось бы, что тут может быть интересного, однако парижане открыли целый музей, посвященный канализации города. Собственно, после посещения этого места туристы будут знать, как устроены и функционируют парижские канализации. Здесь можно пройтись вдоль коллектора и понять, как происходит очистка вод. Кстати, многих интересует, стоит ли там зловонный запах. Так вот французы обо всем позаботились: во всех помещениях музея есть вентиляции с притоком свежего воздуха, так что «ароматы» вы не почувствуете.

Удивительно, но ежегодно музей посещают более ста тысяч туристов.

2. Музей смерти, США

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Данный музей был открыт в 1995 году, и функционирует он до сих пор. Перед посещением стоит сто раз подумать, а надо ли оно вам. Ведь даже на сайте указано, что «в Музее смерти нет возрастных ограничений, поскольку смерть касается всех нас, однако мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем его только зрелым людям! Некоторые экспонаты могут быть слишком откровенными для детей, поэтому они не допускаются внутрь без сопровождения родителей. За годы работы музея было несколько случаев "падения в обморок", поэтому мы рекомендуем вам подготовиться к посещению!»

Что же можно увидеть в Музее смерти? К примеру, там есть зал похорон. Где представлена богатая коллекция атрибутов для бальзамирования и инструментов патологоанатомов. Есть фотографии с процессов казни, кровавые фоторепортажи из моргов, даже снимки истерзанных жертв маньяков. В общем, упасть в обморок действительно есть с чего.

3. Музей колдовства, Англия

Фото - © Wikipedia.org

Еще один интересный и необычный музей находится в Англии. Ему уже больше века — свои двери он открыл еще в XX веке благодаря стараниям местного «колдуна» Сесила Уильямсона.

В музее представлена магическая атрибутика, а все экспонаты поделены на категории: обряды, гадания, ритуалы, предсказания и даже способы борьбы с колдунами. Здесь, например, можно заглянуть в зеркало для вызова потусторонних сил или потрогать магический хрустальный шар.

Особая гордость данного места — большая коллекция орудий пыток, при помощи которых инквизиторы пытались понять, является ли человек колдуном или ведьмой.

Если вы заинтересуетесь колдовством, то при музее работает обширная библиотека с узкоспециализированными книгами.

4. Музей какашек, Япония

Фото - © Фото с официального сайта музея унко

Музей какашек в Японии пользуется бешеной популярностью: его открывали как временную экспозицию, однако ажиотаж не оставил властям ничего другого, кроме как основать полноценное место. Если вы ожидаете увидеть там реалистичные фекалии, то вас ждет разочарование: экспонаты какашек в этом музее похожи на мороженое пастельных оттенков, а потому довольно милые.

Сам музей поделен на несколько тематических зон. Так, в первой, например, есть множество игр и активностей на тему какашек. В другой зоне можно сделать забавные фотографии. В третьей — погрузиться в мир испражнений (буквально: можно заглянуть в унитаз).

Еще в этом музее есть изображения какашек, которые нарисовали разные знаменитости. И, конечно, куда же без сувенирной лавки!

5. Музей фаллосов, Исландия

Фото - © Wikipedia.org

Первых посетителей этот музей принял в 1997 году благодаря учителю Сигурдуру Хъяртарассу. Музей посвящен пенисам млекопитающих (но также можно встретить и фаллосы выдуманных существ, например, эльфов). Самый крупный экспонат — часть пениса синего кита длиной 170 см и весом 70 кг. Целиком он там не поместился — в целом виде фаллос кита имеет длину пять метров. Самый маленький член коллекции — у хомячка: всего два миллиметра! Рассмотреть его можно только с помощью лупы.

Есть в коллекции музея и слепки пенисов игроков сборной Исландии по гандболу: этот вид спорта в стране просто обожают, поэтому кумиры не постеснялись и решили оставить на память не только свои спортивные заслуги.

6. Музей святых душ в Чистилище, Италия

Фото - © Wikipedia.org

Этот музей наглядно показывает, что душа действительно может существовать во внетелесном состоянии. Экспонаты здесь очень интересные, а особенно можно выделить «отпечатки душ»: например, следы обгоревших рук, стоп или пальцев на полотнах, простынях и одежде; или же застывшая тень от горящего пламени на страницах священных книг. Служители церкви, в которой расположился музей, утверждают, что все экспонаты — настоящие.

В начале 90-х годов в Ватикане (а музей расположен всего в десяти минутах ходьбы — в церкви Дель Сакро Куоре дель Суффраджио) обсуждали вопрос о закрытии музея: все-таки богословами отрицается существование Чистилища как физического места страдания души. Более того, общепризнанных научных доказательств пришествиям в мир живых нет, а артефакты в музее имеются. Однако все-таки музей решили оставить.

7. Музей говорящих кукол (Вент-Хейвана), США

Фото - © Wikipedia.org

Если вы смотрели фильм «Проклятие Аннабель» и не боитесь говорящих кукол, то смело можете посетить музей Вент-Хейвана, где собрано более тысячи кукол, принадлежавших чревовещателям. Многие посетившие этот музей туристы говорят, что выдерживать на протяжении всей выставки взгляды кукол довольно жутковато. Один из старейших экспонатов – голова куклы 1820-х годов из папье-маше со стеклянными глазами.