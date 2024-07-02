Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Новом Иерусалиме 3-7 июля: программа и стоимость билетов

В материале РИАМО рассказываем, кто выступит на фестивале «Лето. Музыка. Музей», где он пройдет и какие сюрпризы будут в этом году.

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет в Новом Иерусалиме с 3 по 7 июля. В этом году мероприятие, объединяющее музыку, ландшафт и историю, посвящено «Русским сезонам» Сергея Дягилева.

Программа фестиваля «Лето. Музыка. Музей»-2024 в Новом Иерусалиме

На площадке фестиваля выступит Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова. Кроме того, в концертах примет участие Российский национальный оркестр и вновь выйдет на сцену Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, а также совсем молодые музыканты, только начинающие свой путь в искусстве.

По словам организаторов, кульминацией «Лета. Музыки. Музея» станут два концерта Большого театра, посвященных 180-летию Николая Римского-Корсакова: симфонический концерт в субботу и большой гала-концерт в воскресенье. А программу всех пяти фестивальных вечеров будут сопровождать со сцены комментарии музыковеда, музыкального критика и лектора Ярослава Тимофеева.

Всю музыкальную палитру будет дополнять панорамный вид на Ново-Иерусалимский монастырь, меняющий свое освещение по велению времени суток и погоды.

3 июля

В день открытия фестиваля, 3 июля, на сцене выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова под руководством дирижера и художественного руководителя Дмитрия Юровского, а также лауреата международных конкурсов, виртуозного пианиста Николая Луганского. Прозвучат «Концерт №1 для фортепиано с оркестром» Петра Чайковского, сочинения французского композитора-импрессиониста Клода Дебюсси, Александра Бородина и Игоря Стравинского.

4 июля

Российский национальный оркестр выступит вместе с одним из своих верных партнеров – молодым французским дирижером Клеманом Нонсье, который стал лауреатом первого международного конкурса имени Рахманинова. Также в концерте примет участие один из самых виртуозных скрипачей современности Павел Милюков. В программе – композиции Анатолия Лядова, Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского.

5 июля

Третий день фестиваля будет посвящен российским и зарубежным молодым музыкантам. На сцену выйдут известный виолончелист Александр Рамм, скрипачка Стефания Поспехина, артисты балета Дмитрий Антипов и Екатерина Пантелеева, а также гости из Китая – скрипач Руи Вэнг и пианист Сюаньсянь У. А самым юным солистом концерта станет лауреат международного конкурса Grand Piano Competition – 12-летний пианист Владимир Рублев. Гости услышат известные инструментальные концерты Чайковского, Рахманинова, Сибелиуса и Сен-Санса.

Также в этот день музыканты симфонического оркестра Е.Ф. Светланова и дирижер Дмитрий Юровский представят зрителям «Рассвет на Москве-реке» Мусоргского, а затем на сцену выйдут артисты балета и выступят в сопровождении оркестра.

6-7 июля

Два заключительных дня будут похожи и посвящены Николаю Римскому-Корсакову в честь 180-летия композитора. 6 июля выступит оркестр Большого театра. Дирижировать будет народный артист России Дмитрий Лисс. В программе этого фестивального дня – оркестровые сочинения и фрагменты опер Римского-Корсакова.

А 7 июля состоится большой гала-концерт, посвященный юбилею Римского-Корсакова. На сцене солисты оперы, хор и оркестр Большого театра исполнят оперные шедевры великого русского композитора.

Стоимость билетов на фестиваль «Лето. Музыка. Музей»

В дни фестиваля «Лето. Музыка. Музей» зрители смогут по билетам на концерты бесплатно посетить выставки музея «Новый Иерусалим». Кроме того, по билетам на фестиваль можно получить скидки до 20% от отелей и ресторанов Истры. Список можно найти на сайте.

Билеты можно купить на сайте фестиваля Абонемент стоит от 2100 рублей, возможна покупка по Пушкинской карте.

История фестиваля «Лето. Музыка. Музей»

«Лето. Музыка. Музей» появился в 2018 году и с самого начала стал популярным российским open-air фестивалем. Это невероятно атмосферное событие, проходящее на фоне Ново-Иерусалимского монастыря и собирающее поклонников классической музыки, которую исполняют мировые звезды классической сцены.

За прошедшие годы на фестивальной сцене выступали выдающиеся мастера и коллективы, среди которых пианисты Николай Луганский, Вадим Руденко, Андрей Коробейников и Кирилл Герштейн, скрипач Максим Венгеров, виолончелист Миша Майский, дирижеры Владимир Юровский, Василий Петренко, Андрей Борейко, Александр Рудин, певицы Альбина Шагимуратова и Анна Аглатова, а также постоянный резидент фестиваля – Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Российский национальный оркестр, Московский камерный оркестр Musica Viva и многие другие. С 2023 года участником фестиваля стал Государственный академический Большой театр России.

В 2023 году VI фестиваль «Лето. Музыка. Музей» посетило более 8 тысяч зрителей, в этом году он пройдет в седьмой раз. За это время он окреп, вырос, выстоял в непростое время пандемии и завоевал репутацию одного из самых крупных фестивалей России.

Фестиваль проводится Государственным историко-художественным музеем «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией при поддержке Правительства Московской области и Министерства культуры Российской Федерации.

В чем уникальность фестиваля «Лето. Музыка. Музей»

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Организаторы фестиваля говорят, что его особенность и уникальность в объединении музыки, ландшафта, исторического места. Это действительно так, ведь концерты проходят на открытом воздухе с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь.

Фестиваль неспроста стал таким популярным – он сочетает в себе приверженность высоким образцам мирового наследия, свежесть и оригинальность идей и способен чутко откликаться на запросы современного зрителя. Он привлекает молодую аудиторию и формирует собственную публику. К тому же миссия фестиваля – просветительская. Масштабный музыкальный форум из года в год покоряет сердца зрителей, он успел обрести вес в профессиональном сообществе и объединяет профессионалов и начинающих музыкантов.

Чему посвящен фестиваль в 2024 году

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Традиционно каждый год программу фестиваля строят вокруг личности или явления в российской культуре. Были сезоны, посвященные Александру Скрябину, Сергею Рахманинову, а в 2024 году это проект, который больше 100 лет назад перевернул представление о русском искусстве: «Русские сезоны» Сергея Дягилева, великого импресарио.

«Русские сезоны» – знаковое и уникальное явление в культуре XX века. Дягилев объединил музыку, театр, танец и изобразительное искусство и открыл миру выдающихся артистов, композиторов и художников. Он заставил европейскую публику иначе взглянуть на культуру прошлого и одновременно стимулировал создание нового искусства, самого смелого и экспериментального для своего времени. Организованные им гастроли возвели на пьедестал русское искусство, которое оказало большое влияние на развитие мировой культуры.

Концерты фестиваля посвятят знаковым для «Русских сезонов» партитурам. Исполнят их как уже известные артисты, так и только начинающие музыканты. Слушателей буквально погрузят в «Русские сезоны» благодаря тщательно выстроенной программе.