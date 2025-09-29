Фагглеры на смену Лабубу: что это за игрушки и почему они стали популярны

Кто такие фагглеры

Фото - © Страница Фагглеров в Инстаграм* @fugglers/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Тренд на «уродливые» игрушки, заданный еще Хагги Вагги и Кисси Мисси, продолжает набирать обороты. Фагглеры (как вариант – фуглеры) – это серия меховых игрушек с «человеческими» зубами, полуприкрытыми глазами и отсутствующим выражением мордочки. Эти пушистые монстры в последнее время буквально захватили подростковые соцсети, придя на смену хищно улыбающимся Лабубу.

На официальном сайте фагглеры характеризуются так: «Это забавно-уродливые монстры, которые согреют ваше сердце и захватят вашу жизнь своими озорными выходками и совершенно безумной внешностью. Каждый фагглер готов сеять хаос, куда бы он ни пошел».

На сайте существует также раздел с «фагглерским телевидением» , где можно найти ролики о проникновении монстриков в жилища людей и о проделках фагглеров. Поведением они чем-то напоминают помесь гремлинов, покемонов и домашних питомцев: бедокурят, дурачатся, портят вещи, пугают гостей и всячески изводят хозяев дома.

Как появились фагглеры

Фото - © Страница Фагглеров в Инстаграм* @fugglers/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Первого фагглера «изобрела» в 2010 году жительница Великобритании Луиза МакГеттрик. По ее словам, на одной из интернет-площадок купила бывшие в употреблении зубные протезы, решив, что если это продается – это можно как-то использовать. Она смастерила меховую игрушку с «человеческими» зубами, назвав ее фагглером (Funny Ugly – «забавно-уродливый»), за первым фагглером появился второй, третий, четвертый… Муж Луизы был не в восторге от обилия зубастых монстров в доме и потребовал от них избавиться, так что женщина решила продавать свои поделки онлайн. Довольно быстро фагглеры стали популярными, за новыми игрушками начали выстраиваться очереди из фанатов.

В 2018 году права на фагглеров приобрела канадская компания Spin Master – которая, в частности, производит серии игрушек «Щенячий патруль» и коллекционные фигурки персонажей из «Гарри Поттера» и игры «Angry Birds». С подачи Spin Master фагглеры стали еще более популярны.

Сейчас зубастых монстров производят в разных размерах: от «брелковых» версий до полноценных 40-сантиметровых. У многих фагглеров есть прототипы в мире животных – это могут быть собаки, кошки, белки, кролики, рыбы или черепашки-ниндзя. Существуют фагглеры, копирующие героев популярных мультфильмов и кино, например, Харли Квинн, Губка Боб, Бэтмен, Горлум и Фродо.

Где купить фагглеров и сколько они стоят

Фото - © Страница Фагглеров в Инстаграм* @fugglers/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

В отличие от Лабубу, которые приезжали к своим покупателям в «сюрприз-боксах», фагглеры продаются в картонной упаковке с изображением находящегося внутри монстрика. Кроме того, в коробке прорезано окошко, в котором можно увидеть «лицо» игрушки. Фагглеров можно купить на отечественных маркетплейсах и в детских магазинах по цене от одной тысячи рублей.