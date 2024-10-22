Дубайский шоколад, покоривший TikTok: чем так популярен, где купить, как приготовить

В материале РИАМО – о том, что это за сладость, о которой снимают видео блогеры.

Почему дубайский шоколад вдруг стал так популярен

Фото - © скриншот

Своей популярностью дубайский шоколад обязан одному вирусному видео из TikTok, которое было выложено в 2021 году. Популярный блогер Мария Вехера на камеру с неподдельным удовольствием поедала плитку этого шоколада. Удивительно, но видеоролик посмотрели более 56 миллионов пользователей.

Спустя время про него вспомнили снова. Да не просто вспомнили, а многие блогеры специально летали в Эмираты, чтобы купить себе плитку такого шоколада, а кто-то пытался заказать сладость по почте.

Почему шоколадка так завирусилась – вопрос, открытый до сих пор. Вероятно, сработал стадный инстинкт, мол, «все пробуют – и мне надо».

Сколько стоит дубайский шоколад

Возможно, интерес подогревает стоимость плитки. По информации РИА Новости, продажи дубайского шоколада, который стал очень популярен на фоне многочисленных видеообзоров, взлетели в России в октябре. Цена также выросла, причем в четыре раза - до 2,2 тыс рублей за совсем небольшую плитку.

Из чего состоит дубайский шоколад

Фото - © скриншот

Интересен дубайский шоколад своей необычной начинкой. Это сладкие плитки из молочного шоколада с добавлением тягучей ореховой начинки, теста катаифи из тонких волокон и фисташковой или кунжутной пасты. Из-за катаифи шоколадка очень приятно похрустывает.

Кроме того, дубайский шоколад делают вручную, поэтому каждая плитка уникальна. Придумала же рецепт знаменитой сладости основательница дубайской кондитерской Fix Сара Хамуда – идея пришла к ней во время беременности. Получается, больше ничего дубайского в шоколаде нет, ведь шоколад может быть любым – например, бельгийским. Однако это лишь одна из версий появления этой шоколадки. Есть также мнения, что ее придумали и вовсе не в Дубае.

Где попробовать дубайский шоколад

Фото - © скриншот

Если у вас нет в планах путешествия в Дубай, а попробовать шоколадку хочется, то не стоит огорчаться. Можно попробовать заказать шоколад с фисташковой пастой через международный сервис доставки из Дубая, а можно купить через маркетплейсы или в ресторанах. Сейчас многие заведения столицы стали вводить эту сладость в свое меню. Например, такой десерт воспроизвели в заведении Black Thai, но на нем список не заканчивается. В ERWIN.РекаМореОкеан и вовсе создали чизкейк по мотивам шоколадки. Также шоколадку можно купить в магазинах, которые специализируются на ближневосточных сладостях.

Рецепт дубайского шоколада

Фото - © Юлия Гапеенко / Фотобанк Лори

Дубайский шоколад можно приготовить и самостоятельно.

Ингредиенты:

молочный или темный шоколад — 400 граммов,

сливочное масло — 40 граммов,

катаифи — 150 граммов,

фисташковая паста — 200 граммов.

Способ приготовления:

Шоколад надо растопить на водяной бане, часть залить в форму, убрать в холодильник. На сковороде растопить сливочное масло, обжарить в нем тесто до золотистой корочки. Смешать катаифи с фисташковой пастой. Фисташковую пасту можно купить или сделать самостоятельно, измельчив фисташки до пастообразной консистенции.

Достаньте форму с застывшим шоколадом. Покройте его получившейся смесью и залейте сверху оставшимся шоколадом. Снова уберите в холодильник на полчаса или час. После выньте из формы и наслаждайтесь получившимся десертом.

Собственноручно приготовленная шоколадка обойдется вам почти в дубайскую стоимость: одно только тесто катаифи влетит в копеечку – в районе 800 рублей будет стоить упаковка в 300 граммов. Но можно попытаться приготовить его и самостоятельно.

Чем опасен дубайский шоколад

Фото - © Freepik.com

Дубайский шоколад за время своего существования обзавелся не только фанатами, но и настоящими хейтерами, которые считают его инсулиновой бомбой. Многие съедают шоколадку полностью за один присест, кто-то – половину плитки, что провоцирует всплеск инсулина в организме. Как следствие – повышенное чувство голода, головная боль.

Нутрициологи в одноголосье твердят о том, что десерт может быть опасен для аллергиков, особенно для тех, у кого есть реакция на орехи. Ведь в сладости их очень большое количество – ореховая паста здесь присутствует в огромной концентрации.

Но даже у тех, кто не страдает от аллергии, могут быть неприятные симптомы со стороны ЖКТ: вздутие живота, тяжесть в желудке. Ведь орехи очень долго усваиваются. Поэтому адекватный максимум – 1-2 дольки шоколадки.

Не рекомендуется шоколад и тем, кто страдает от лишнего веса или просто легко набирает вес. Тесто катаифи обжаривается на большом количестве сливочного масла, чтобы стало хрустким. А сливочное масло – это жиры в чистом виде.