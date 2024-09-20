День осеннего равноденствия 22 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В материале РИАМО вспоминаем традиции празднования дня осеннего равноденствия и разбираемся, что можно и нельзя делать в этот день согласно нашим предкам.

Каждый год, 22 либо 23 сентября, происходит день осеннего равноденствия. В это время начинается астрономическая осень в Северном полушарии. Световой день здесь становится короче ночи, а в Южном полушарии, наоборот, длина дня превышает длину ночи. О том, как отразится этот день на всех знаках зодиака — читайте в материале.

Что такое осеннее равноденствие

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Равноденствие — это период, когда Солнце располагается перпендикулярно экватору Земли. Различают весеннее и осеннее равноденствия, которые считаются астрономическим началом соответствующих времен года. В эти дни оба полушария планеты одинаково освещены, а граница дня и ночи проходит по полюсам. Время светового дня и ночи в эти два дня одинаково. Однако полной тождественности длительности дня и ночи формально не существует: день в момент равноденствия будет на несколько минут дольше из-за особенностей преломления солнечного света.

Промежуток времени между двумя одноименными равноденствиями называют тропическим годом. Этот год сегодня принят для измерения времени.

В тропическом году приблизительно 365,242 солнечных суток. Поскольку показатель неточный, каждый год равноденствие приходится на разное время суток, продвигаясь каждые 12 месяцев вперед примерно на 6 часов.

После осеннего равноденствия световой день в Северном полушарии начнет убывать. К примеру, в Москве в начале сентября световой день длится 13 часов 49 минут, к концу месяца уже сокращается до 11 часов 40 минут. Минимума световой день достигнет 22 декабря, после чего процесс пойдет в обратную сторону.

Когда наступит день осеннего равноденствия в 2024

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В этом году начало календарной осени приходится на 22 сентября в 15:43 по московскому времени.

Россиянам, кстати, довольно крупно повезло: в Северном полушарии астрономический осенне-зимний сезон (179 дней) ровно на неделю короче, чем в Южном.

Традиции, связанные с осенним равноденствием

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Нетрудно догадаться, что у многих народов, в том числе и у славян, день равноденствия был связан с мистикой и магическими ритуалами, которые были призваны задобрить высшие силы накануне смены сезона.

У славян праздник по случаю осеннего равноденствия назывался Осенины. Отмечали его целых две недели — 7 дней до и после праздника. Сначала старшие мужчины из каждой семьи приносил к общему столу какое-нибудь угощение со своего двора. Все присутствующие трапезничали, веселились, а затем все плавно перетекало в народные гуляния с обрядами в честь бога плодородия Велеса и Матери-земли.

Славяне любили готовить мясные пироги, а также варили сурью — хмельной напиток, который настаивали на свежесобранном хмеле. Дома было принято украшать ветками и плодами рябины, поскольку это дерево защищало от темных сил.

У язычников-кельтов был праздник Мабон — день, когда собирали второй урожай и созревали яблоки. Мабон входил в перечень восьми праздников так называемого Колеса года — древнего календаря, в котором ключевые даты как раз основаны на изменениях положения Земли по отношению к Солнцу.

Традиции кельтов частично сохранились и в настоящее время. Например, знаменитый Октоберфест в Германии можно отнести к этому типу празднеств.

А вот на территории современной Англии расположен памятник Стоунхендж. Считается, что легендарные мегалиты строились именно для ритуалов в честь астрономических изменений — дней равноденствия и солнцестояния. Сейчас там проводятся фестивали, которые организуют неоязычники. Власти этому не препятствуют.

В Японии же день равноденствия и вовсе считается официальным праздником. Правда, в данном случае праздник отсылает не к языческим традициям, а к буддистским. Он имеет название Хиган и связан с почитанием умерших предков. Жители Японии в этот день навещают могилы родных, готовят рисовые лепешки и бобы.

Что нужно в день осеннего равноденствия

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Считается, что осеннее равноденствие — это время подготовки к новому жизненному этапу, поэтому хорошо будет задуматься над тем, как мы проведет остаток года. Также в это время можно:

встретить рассвет, попрощаться с летом,

поблагодарить природу за урожай,

навести порядок в доме, избавиться от ненужного, помыться или даже сходить в баню,

приготовить пироги с капустой, мясом или ягодами,

принести домой веточку рябины.

Чего нельзя делать в день осеннего равноденствия

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Чего точно делать не стоит, так это:

заниматься тяжелым физическим трудом,

ссориться с близкими,

думать о плохом, ковыряться в прошлом, жалеть о содеянном,

совершать плохие поступки, обманывать, злословить.

Советы, как провести день осеннего равноденствия, для всех знаков зодиака

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Овен: Проведите день со своей второй половинкой. А если ваше сердце сейчас свободно — сходите на свидание.

Телец: Наведите порядок дома и прислушайтесь к своему здоровью. Если вас что-то беспокоит, не затягивайте с лечением.

Близнецы: Позвольте себе немного побыть ребенком: сходите в любимое кафе, в кино, повеселитесь от души.

Рак: Придется решить какую-то семейную проблему. Как минимум стоит позвонить родителям и спросить, как у них дела.

Лев: Отправляйтесь в небольшую поездку в ближайшие города. Вам давно пора сменить обстановку для лучше производительности.

Дева: Порадуйте себя новой покупкой. Но подходите к тратам с умом: пусть эта вещь будет чуть дороже, но прослужит дольше.

Весы: Наступает ваше время, и вы в центре внимания. Подумайте наконец о себе, сделайте то, о чем давно мечтали.

Скорпион: Порой, чтобы увидеть всю картину своей жизни целиком, нужно уединение. А вам оно сейчас просто необходимо. Устройте себе информационный детокс.

Стрелец: Давно вы не виделись со своими старыми друзьями — пора это исправить. Наберите своим школьным товарищам и пригласите их погулять.

Козерог: Если начальник давно не предлагал вам повышения, пора напомнить ему о себе. Подойдите к вопросу издалека.

Водолей: Иногда можно и помечтать, мысленно прикинув, в какую страну хотелось бы отправиться в следующий раз. Составьте примерный план будущей поездки.

Рыбы: Вы давали в долг некоторую сумму денег? Стоит запросить их обратно! Учитесь отстаивать свои права и свои желания — это полезный навык.