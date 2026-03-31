Что такое «сперммаксинг»: почему мужчины опускают яички в холод и носят свободное белье

От пищевых добавок до ледяных ванн для яичек — страх бесплодия заставляет мужчин идти на многое, чтобы сохранить свою сперму. В материале РИАМО — о том, что такое «сперммаксинг».

Тренд на «сперммаксинг»: что это такое

В прошлом году 14 февраля уролог сообщил Конору результаты анализа его спермы. 30-летний менеджер проектов пытался завести ребенка вместе с женой чуть больше года.

«До этого момента я все еще не думал, что [проблема] может быть во мне. Мужчин учат, что фертильность сохраняется практически всю жизнь», — говорит он. Поискав информацию в интернете, он заказал на Amazon набор добавок: цинк и витамины B12, E, D, а также фолиевую кислоту и ликопин.

«Я поставил себе срок в три месяца», — сказал Конор. Он собирался перепробовать все научно обоснованные методы улучшения фертильности, которые только сможет найти.

В интернете его ждал целый мир контента, где активно обсуждается мужская фертильность. На форумах тысячи мужчин обмениваются советами, основанными на научных данных разной степени достоверности. Они опускают яички в ледяную воду, едят сырые зубчики чеснока, принимают разные добавки. Все это носит простое название — «сперммаксинг», от ан­глий­ско­го sperm — «спер­ма», max­i­mize — «мак­си­ми­зи­ро­вать».

Советы по повышению фертильности заполонили и TikTok. «Мужчинам нужно потратить девять месяцев на то, чтобы привести себя в лучшую физическую форму в своей жизни, прежде чем заводить ребенка», — говорит один мужчина в видео, которое набрало 2,5 миллиона лайков. Другой автор показывает зрителям, как проходит его ежедневный «фертилитимаксинг», состоящий из отжиманий, контрастных обливаний и обедов с высоким содержанием белка. Видео подписано: «Обычный 33-летний парень, который день за днем улучшает свое здоровье и фертильность».

В октябре прошлого года гуру долголетия Брайан Джонсон с гордостью сообщил в соцсети X, что избавился от 85% микропластика в своем эякуляте (исследования показали связь между микропластиком и снижением количества сперматозоидов), а в TikTok полно людей, которые делятся результатами домашних тестов на подвижность сперматозоидов с подписями вроде «Не все пловцы — Майкл Фелпс». Несколько недель назад был объявлен чемпионат мира по гонкам сперматозоидов 2026, в котором «спортсмены» из 128 стран будут бороться за приз в размере 100 тысяч долларов. В прошлом году в соревнованиях победил 20-летний студент Университета Южной Калифорнии. Участникам предстояло сдать анализ свежего эякулята под микроскопом. Посмотрим, кто победит в этом году — соревнования пройдут 25 апреля.

Мужское бесплодие — настоящая проблема

Есть данные о том, что мужское бесплодие становится все более распространенной проблемой. Такие факторы образа жизни, как курение, ожирение, употребление алкоголя и воздействие высоких температур, связаны с ухудшением показателей спермограммы. Согласно метаанализу 2017 года, количество сперматозоидов в западных странах сократилось почти на 60%, а по данным исследования Fertility Index Survey, 16% мужчин в возрасте до 34 лет испытывали проблемы с фертильностью по сравнению с 6% мужчин старше 55 лет. В настоящее время примерно в половине случаев бесплодия у гетеросексуальных пар причиной является мужской фактор. Проблемы с зачатием долгое время считались гендерной проблемой: женщин часто «обвиняли» в бесплодии и подвергали множеству инвазивных процедур еще до того, как брали анализ спермы. Но ситуация меняется.

Во многих отношениях контент о мужской фертильности в интернете — как достоверный, так и сомнительный — заполняет пробел, образовавшийся из-за несовершенства нашей системы здравоохранения. Недавнее исследование организации Fertility Action показало, что 80,6% врачей не имеют знаний о мужской фертильности, а 97% не смогли бы точно диагностировать варикоцеле — скопление расширенных вен возле яичек, которое может снижать выработку и качество спермы. По словам доктора Иппократиса Сарриса, директора King’s Fertility, консультанта по репродуктивной медицине и избранного председателя Британского общества репродуктивной медицины, о проблемах с фертильностью у мужчин часто вспоминают в последнюю очередь. Но, по словам Сарриса, за последнее десятилетие ситуация изменилась, поскольку мужчины стали более открыто говорить о своих проблемах с фертильностью. Раньше они спрашивали его, как поддержать своих партнерш, а теперь спрашивают: «Что могу сделать я?» — и это совершенно новый подход, говорит он.

Как реагирует общество на проблему мужской фертильности

Индустрия здорового образа жизни отреагировала с присущим ей рвением, и на рынке появились новые продукты и платформы, ориентированные на мужскую фертильность. В начале этого года была запущена цифровая платформа Spermaxxing, которая позволяет пользователям оптимизировать свое репродуктивное здоровье с помощью ежедневного отслеживания показателей и лабораторных анализов, а различные биодобавки обещают повысить качество и количество спермы в течение 90 дней. Мужчины на онлайн-форумах нахваливают безрецептурные таблетки и порошки, но эксперты советуют не заказывать их без предварительной консультации с врачом. «На самом деле вы не знаете, что в пакете», — говорит Саррис.

«Многие продукты содержат большое количество ингредиентов в высоких дозах — 10 или 20, — и доказательств того, что эти сложные комбинации более эффективны, чем более простые составы, практически нет», — утверждает он.

Увеличение количества сперматозоидов не обязательно повышает шансы на беременность или рождение ребенка, а в некоторых случаях даже «натуральные» добавки могут быть вредны.

«Мужское бесплодие иногда может быть симптомом других скрытых проблем со здоровьем, таких как гормональные нарушения, варикоцеле или генетические заболевания. Беспорядочный прием большого количества дорогих добавок не только бьет по кошельку, но и не всегда полезен для здоровья». Иппократис Саррис доктор, директора King’s Fertility

Тем не менее тот факт, что шумиха в интернете заставляет мужчин больше задумываться о своей фертильности, можно считать положительным сдвигом. «[Мужчины] не хотят об этом говорить, потому что это как-то не по-мужски», — говорит Джек, 40-летний житель Лондона, который работает в сфере продаж и столкнулся с проблемами с фертильностью. Когда они с женой попытались зачать ребенка, Джек решил бросить пить на три месяца. Он начал есть на обед орехи и устраивать ужины с высоким содержанием белка. «Мне было очень одиноко, — сказал он. — [Плодовитость] была просто постоянной, всепоглощающей мыслью».

Он вспоминает, как ему пришлось сдавать анализ спермы в чулане лондонской больницы, потому что там не было специальной комнаты для сдачи анализов. Результаты теста были положительными (количество сперматозоидов было высоким), но тест не учитывал фрагментацию ДНК. Если бы Джек не заплатил за анализ в частном порядке, его проблемы с фертильностью, возможно, так и остались бы нерешенными.

Непрозрачный «серый рынок» пищевых добавок и «народных» средств для улучшения фертильности существует во многом из-за того, что забота о мужской фертильности не институционализирована должным образом. Если бы мужчины с самого начала могли легко пройти тщательное обследование на предмет фертильности, сообщества, пропагандирующие «спермаксинг», скорее всего, не были бы такими разобщенными и потенциально ориентированными на финансовую выгоду, а мужчины не поддавались бы влиянию дезинформации и не испытывали бы стыда. «Система устроена таким образом, что вся ответственность ложится на женщину, — говорит Джек, — при этом мужчинам практически не оказывается никакой поддержки».

Что в итоге помогает улучшить качество спермы

Через несколько недель после получения результатов анализа спермы Конор перестал носить телефон в переднем кармане (воздействие мобильных телефонов связано со снижением жизнеспособности и подвижности сперматозоидов, хотя исследования на эту тему не дают однозначных результатов). Он перешел на свободное нижнее белье (чтобы яички свисали ниже, что помогает снизить их температуру и увеличить выработку спермы). Он начал спать без одежды и сократил употребление алкоголя до одного раза в неделю. По вечерам, когда он смотрел телевизор, он прикладывал к промежности пакет со льдом. Постепенно количество сперматозоидов у него нормализовалось, и к концу года его жена получила положительный тест на беременность. Но он не может с уверенностью сказать, повлияли ли на результат его усилия по улучшению качества спермы. «Люди всегда ищут волшебную таблетку, — говорит он. — Но я не думаю, что она существует для мужского здоровья».