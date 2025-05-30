7 крупных фестивалей и выставок, которые пройдут в Подмосковье в июне

В материале РИАМО читайте о том, что можно посетить в Московской области в июне и где искать расписание событий.

1. Театральный фестиваль «Мелиховская весна»

Фото - © Виталий Белоусов/РИА Новости

В первый день лета фестиваль завершит свою работу – он стартовал 23 мая. Фестиваль «Мелиховская весна» проводится ежегодно с 2000 года при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. К участию в нем приглашаются профессиональные театры и творческие коллективы из России и других стран со спектаклями по произведениям Антона Чехова или о самом Чехове.

Тем не менее с 29 мая по 1 июня можно успеть увидеть множество спектаклей. В День защиты детей в Мелихово покажут «Каштанку», «Зимнюю сказку» и «Душечку».

Где: г.о. Чехов, село Мелихово;

г. Серпухов, ул. Чехова, д. 58/27, Серпуховский городской театр

Сайт: https://chekhovmuseum.com/festivals/melikhovo/

Сколько стоит: от 600 рублей

2. Фестиваль «Город танцует в парках»

Фото - © Максим Блинов/РИА Новости

Фестивали и выставки в Московской области летом 2025 года пройдут в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». В мае стартовал третий сезон проекта «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. За звание лучших подмосковные танцоры будут бороться в течение полутора месяцев.

17 мая состоялся всероссийский этап, в котором приняли участие танцоры из разных регионов страны. Областной этап начался 18 мая и продлится до 29 июня. Выступать танцоры будут на площадках 32 подмосковных парков. Танцевальные коллективы и сольные исполнители представят свои лучшие номера, а профессиональное жюри отберет финалистов, которые встретятся на гала-концерте 6 сентября и поборются за победу в проекте. Помимо конкурсных отборов, зрителей ждут также концертные программы с участием артистов телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.

Ближайшие выступления пройдут 1, 7 и 8 июня в Мытищах, Лобне, Долгопрудном, Луховицах, Коломне, Воскресенске, Бронницах, Люберцах и Жуковском. Подробное расписание можно посмотреть на сайте фестиваля.

Где: на площадках фестиваля

Сайт: https://городтанцует.рф/#rec1024216966

Сколько стоит: бесплатно.

3. Мотофристайл-шоу

Фото - © Алексей Филиппов/РИА Новости

Жители Московской области и гости региона смогут насладиться экстремальными мотофристайл-шоу, которые проходят с мая по июль на разных площадках. Зрители увидят эффектное выступление от команды мотофристайла FMX13, основанной самым титулованным фристайл-мотокросс-райдером России Алексеем Колесниковым, с захватывающими трюками и невероятными пируэтами в воздухе. Спортсмены будут поочередно прыгать с трамплина, параллельно исполняя различные трюки.

В июне шоу примут Мытищи, Дмитров, Воскресенск и Лобня 12, 14, 21 и 28 июня соответственно.

Где: на площадках фестиваля

Сколько стоит: бесплатно.

4. Литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ»

Фото - © Сергей Пятаков/РИА Новости

Усадьба «Вяземы» музея-заповедника А.С. Пушкина в июне примет V Литературно-поэтический фестиваль «Проект: ПОЭТ». Он традиционно объединит поэзию, театр, музыку и живое слово. В этом году проект приурочен ко дню рождения Александра Пушкина – в Вяземах великий поэт провел детство.

В программе фестиваля – концерты, кинопоказы под открытым небом, авторские чтения поэтов, театральные перформансы, «открытый микрофон», где каждый сможет выйти на сцену и прочесть любимые стихи или произведения собственного сочинения, разнообразные мастер-классы и многое другое. Громким событием фестиваля станет концерт Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы», которые сыграют для зрителей легендарные песни Nautilus Pompilius.

Где: Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, усадьба «Вяземы»

Сайт: https://museum-gol.ru/news/trehdnevnyj-literaturnyj-festival-proekt-poet/

Сколько стоит: от 1500 рублей за один день, есть льготные билеты, скидки на абонемент и возможность приобрести билет по Пушкинской карте.

5. Культурный фестиваль «Каникулы»

Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости

Фестиваль стартует 1 июня и продлится до 6 июля. Он проводится впервые. Фестиваль – это архитектурные инсталляции, сцены, уютные лаунж-зоны и функциональные площадки. Каждые выходные месяца для гостей будут работать 5 тематических площадок: театр, кино, лекторий, музыка, спорт. Будут проходить различные развлекательные мероприятия, мастер-классы, лектории и гастромаркеты. Для детей будут открыты тематические зоны, а взрослые смогут насладиться киносеансами под открытым небом.

Где: Горки Ленинские, ул. Центральная, д.1,

Сайт: https://kanikulyfest.ru/#location

Сколько стоит: 900 рублей (спектакль + проход в парк)

6. XI Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского

Фото - © Медиасток.рф

С 27 июня по 6 июля в Клину пройдет одно из главных культурных событий страны – XI Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, который традиционно объединяет искусство, музыку и театр. Среди участников фестиваля – пианист Борис Березовский, оперная певица Симона Кермес, артист балета Денис Родькин, скрипач Ло Чаовэнь, актер Евгений Миронов, артисты театра «Геликон-опера» и прочие. Завершит фестиваль традиционная «Ночь Чайковского», где будет исполнена опера «Иоланта» в авторской версии Юрия Башмета – бессменного художественного руководителя фестиваля.

Где: Горки Ленинские, ул. Центральная, д.1,

Сайт: https://tchaikovsky.house/?ysclid=maqv99jb4p125653324

Сколько стоит: от 2 000 рублей, возможна покупка по Пушкинской карте.

7. Выставка «Свет между мирами»

Фото - © Александра Степанова

30 мая в «Новом Иерусалиме» откроется выставка «Свет между мирами», организованная музеем совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана. Будут представлены более 160 полотен 40 российских и узбекских модернистов 1920-1930 годов из коллекций двух стран. Это первый за многие годы международный проект, который объединяет две уникальных коллекции – Музея «Новый Иерусалим» и Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого.

Где: г. о. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, д. 1

Сайт: https://njerusalem.ru/vystavki-i-ekspozicii/exhibit/svet-mezhdu-mirami/?afisha_open_widget=1

Сколько стоит: от 250 рублей