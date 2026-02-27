18 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в марте 2026 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в первом месяце весны, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в марте 2026

1. «Мотай!» — сериал о тюремном кинематографе

В спин-оффе сериала 2023 года «Камера Мотор» похожий сюжет, но новый главный герой: теперь за решетку угодил не режиссер-неудачник, а известный мэтр. Правда, заниматься Матвею Селюжицкому (Константин Крюков) предстоит тем же, чем и его предшественнику Николаю Виденину — переснимать голливудские хиты подручными тюремными средствами.

Премьера комедии состоится 2 марта, график выхода эпизодов пока не обнародован.

2. «Новая земля» — сериал о полицейском на «новых территориях»

Этот детектив снят на интересную и актуальную тему: сотрудник уголовного розыска Тимофей Забелин приезжает работать из «большой России» в Бердянск Запорожской области. На этой территории все намного сложнее — камер видеонаблюдения почти нет, на руках у населения много оружия, а до российских госслужащих постоянно пытаются добраться украинские диверсанты.

Премьера сериала состоится 3 марта, график выхода эпизодов пока не обнародован.

3. «Время Счастливых» — сериал о жизни одной семьи в трех эпохах

Эта комедийная драма рассказывает историю семьи Счастливых (Тихон Жизневский и Ольга Лерман) в трех очень разных периодах новейшей истории России. Зрители увидят 1985 год, когда молодые поженились, 1999-й, когда им пришлось держаться на плаву с тремя детьми, и 2012-й, когда они снова получили шанс на достойную жизнь.

Первые три эпизода увидят свет 5 марта, а остальные пять будут выходить по одному в неделю.

4. «На льду» — сериал о жестоком мире фигурного катания

В этой драме с элементами детектива сюжет вращается вокруг одного из самых любимых в России видов спорта. Главная героиня, фигуристка Ксения, возвращается в родной город и устраивается детским тренером в спортивную школу. Параллельно с профессиональными проблемами она пытается решить психологические, связанные с загадочной гибелью ее партнера 10 лет назад.

Премьера сериала состоится 6 марта. Девять эпизодов будут выходить по одному в неделю.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в марте 2026

5. «Американская классика» (American Classic) — сериал о закате карьеры звездного актера

В этой комедии постаревшая звезда Бродвея (Кевин Кляйн), чья карьера идет на спад, возвращается в родной город, где планирует ставить экранизации американской классики в собственном театре. Компанию обладателю «Оскара» Кляйну составит еще одна большая голливудская актриса Лора Линни.

Первые два эпизода увидят свет 1 марта, а остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

6. «Йеллоустоун: Маршалы» (Marshals) — сериал о герое знаменитой семейной саги

В спин-оффе сериала «Йеллоустоун» зрители увидят новые приключения одного из его главных персонажей Кейси Даттона (Люк Граймс).

Первый эпизод выйдет на экраны 1 марта, остальные будут показаны по одному в неделю.

7. «Хочу секса. Сент-Луис» (DTF St. Louis) — сериал об опасностях приложений для знакомств

В этом комедийном детективе два друга, которым уже за 40 (Дэвид Харбор и Джейсон Бейтман), решают потестировать новое приложение для знакомств. На свою беду, они заводят роман с одной и той же женщиной, и это заканчивается смертью одного из героев.

Первый эпизод увидит свет 1 марта, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

8. «Молодой Шерлок» (Young Sherlock) — сериал о легендарном сыщике

В этой экранизации британских романов о молодости гениального сыщика зрители увидят первое расследование 19-летнего Холмса в бытность его студентом Оксфорда. Одним из режиссеров выступил Гай Ричи, так что зрители вправе ожидать его фирменного энергичного стиля.

Все восемь эпизодов увидят свет 4 марта.

9. «Владимир» (Vladimir) — сериал о любовной одержимости

В этой черной комедии обладательница «Оскара» Рэйчел Вайс сыграла профессора литературы, на фоне проблем с мужем увлекшуюся молодым коллегой по имени Владимир. По мере нарастания одержимости, сопровождающейся бурными сексуальными фантазиями, держать ее в узде становится все труднее.

Все восемь эпизодов увидят свет 5 марта.

10. «Петух» (Rooster) — сериал о молодящемся писателе

В этой комедии Стив Карелл сыграл автора приключенческих романов о крутом герое Рустере. Когда его дочь, профессор университета, сталкивается с изменой мужа, главный герой приезжает к ней, чтобы помочь пережить непростой период. Параллельно выясняется, что студенты в восторге от книг про Рустера и ассоциируют автора с его персонажем. В результате герой Карелла начинает вести себя в соответствии с ожиданиями публики.

Первый эпизод увидит свет 8 марта, график выхода остальных девяти пока не обнародован.

11. «Скарпетта» (Scarpetta) — сериал о знаменитой героине детективных романов

В экранизации произведений писательницы Патрисии Корнуэлл о гениальном судмедэксперте Кей Скарпетте, способной раскрыть самые сложные преступления, главную героиню сыграла Николь Кидман. Параллельно с профессиональными вызовами женщине предстоит разбираться в непростых отношениях со старшей сестрой Дороти (Джейми Ли Кертис).

Все восемь эпизодов увидят свет 11 марта.

12. «Река Мадисон» (The Madison) — сериал о семье, пытающейся пережить трагедию

В новой драме одного из лучших сценаристов современности Тейлора Шеридана зрители увидят мужа (Курт Рассел) и жену (Мишель Пфайффер), отправляющихся в глухой уголок штата Монтана, чтобы справится с семейной трагедией.

Первые три эпизода увидят свет 14 марта, оставшиеся три — 21 марта.

13. «Неидеальные женщины» (Imperfect Women) — сериал о расследовании загадочного убийства

В этой детективной драме рассказана история трех подруг (Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара). После того как героиню Мары находят мертвой, начинает распутываться клубок из секретов ее прошлого. Выясняется, что она была совсем не той женщиной, которой казалась.

Первые два эпизода увидят свет 18 марта, а остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

14. «У меня очень плохое предчувствие» (Something Very Bad Is Going to Happen) — сериал об ужасах свадьбы

Сюжет этого хоррора не раскрывается. Известно лишь, что он будет крутиться вокруг планируемой свадьбы молодой пары, которая не предвещает ничего хорошего.

Все восемь эпизодов увидят свет 26 марта.

Новые сезоны популярных сериалов в марте 2026

15. «Чужестранка» (Outlander), 8 сезон

Знаменитый сериал о медсестре, совершившей путешествие во времени и попавшей в Шотландию XVIII века, завершается спустя 12 лет. Первый эпизод финального сезона увидит свет 6 марта, а остальные девять будут выходить по одному в неделю.

16. «One Piece. Большой куш» (One Piece), 2 сезон

Экранизация знаменитой манги о пиратах вернется к фанатам 10 марта. В этот день увидят свет все восемь новых эпизодов.

17. «Непобедимый» (Invincible), 4 сезон

Мультсериал о супергерое, унаследовавшем способности от отца, продолжает шествие по экранам. 18 марта увидят свет три новых эпизода, а остальные пять будут выходить по одному в неделю.

18. «Ради всего человечества» (For All Mankind), 5 сезон

Фантастический сериал об альтернативной истории, в которой СССР опередил США в лунной гонке, вернется к поклонникам 27 марта. В этот день увидит свет первый эпизод нового сезона, а остальные девять будут выходить по одному в неделю.