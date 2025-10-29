17 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в ноябре 2025 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в последнем месяце осени, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в ноябре 2025

1. «Царь ночи» — сериал о временах падения Российской Империи

Вскоре после «Истории русской революции» Андрея Кончаловского на экраны выходит еще один многосерийный проект о России начала XX века. Новый сериал расскажет о судьбе брата и сестры, потерявших друг друга после гибели отца и попавших в переплет исторических событий. В главных ролях — Владимир Вдовиченков и Елизавета Боярская, а в режиссерском кресле — заслуженный ветеран отечественного кино Дмитрий Месхиев.

Премьера сериала была запланирована на 1 ноября, однако сейчас ее точная дата и расписание выхода эпизодов не указаны.

2. «Близкое счастье» — сериал о русских влюбленных в Турции

В этой российско-турецкой мелодраме, вдохновленной романом Эмиля Золя «Дамское счастье», молодой бизнесмен Руслан Адамов берет на работу девушку Нину, и постепенно их профессиональное сотрудничество перерастает в романтическое увлечение. Происходит все почему-то в турецкой Анталии.

Все 12 эпизодов увидят свет 1 ноября.

3. «Нам покер» — сериал о подпольном покерном клубе

В этой криминальной комедии троица друзей решает организовать дома нелегальный покерный клуб и неожиданно добивается ошеломительного успеха. Правда, делить его приходится с коррумпированным полицейским.

В одной из главных ролей — Александра Бортич.

Первые два эпизода увидят свет 5 ноября, остальные восемь будут выходить по два в неделю.

4. «Химкинские ведьмы» — сериал о троице ясновидящих дам

В новой комедии Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Валерия Астапова сыграли трех мошенниц, выдающих себя за медиумов. Однако все в их жизни меняется, когда уличная ведунья (Алена Яковлева) наделяет героинь реальным магическим даром. Теперь одна из девушек может слышать мысли, вторая — видеть будущее, а третья — мертвых людей.

Премьера сериала запланирована на 10 ноября. График выхода эпизодов пока не обнародован.

5. «Нейровася» — сериал о дружбе полицейского с нейросетью

Герой новой комедии Вася (Владимир Епифанцев) — олдскульный русский мент, который получает в напарницы искусственный интеллект Свету (Дарья Блохина). Несмотря на скептическое отношение сурового мужика к виртуальной девушке, быстро выясняется, что она весьма полезна.

Премьера сериала запланирована на 10 ноября. График выхода эпизодов пока не обнародован.

6. «Обнальщик» — сериал о криминальном бизнесе отца и сына

Неудавшийся бизнесмен Михаил (Александр Яценко), задолжавший бандитам, находит только один выход из критической ситуации — воспользоваться изобретением своего сына-айтишника и открыть бизнес по обналичиванию денег для серьезных людей. Действие этой криминальной драмы происходит в 2013 году на Дальнем Востоке.

Первые два эпизода увидят свет 13 ноября, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в ноябре 2025

7. «Робин Гуд» (Robin Hood) — сериал про знаменитого разбойника

В очередной версии похождений английского национального героя его сыграл начинающий актер Джек Паттон. В роли шерифа Ноттингемского — Шон Бин.

Первый эпизод увидит свет 2 ноября, остальные девять будут выходить по одному в неделю.

8. «Все честно» (All’s Fair) — сериал о женской юридической фирме

В новом проекте одного из ведущих шоураннеров Голливуда Райана Мерфи главную роль сыграла Ким Кардашьян. Ее героиня — юристка, решившая покинуть компанию, в которой заправляют мужчины, и открыть новую, где работают только женщины. Специализируется новая фирма, понятное дело, на разводах.

Одну из главных ролей исполнила Наоми Уоттс.

Первые три эпизода увидят свет 4 ноября, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

9. «Из многих» (Pluribus) — сериал о вирусе счастья, поразившем Землю

Создатель культового сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган выбрал для своего нового проекта жанр антиутопии. Главная героиня Кэрол — единственный человек на планете, обладающий иммунитетом к вирусу счастья, поразившему Землю. Теперь ей предстоит спасти остальных от жуткой участи — быть постоянно счастливыми.

Первые три эпизода увидят свет 7 ноября, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

10. «Последний выживший самурай» (Ikusagami) — сериал об эпической схватке мастеров меча

В новом историческом экшене рассказывается о том, как в 1878 году 292 самурая приняли участие в соревновании за огромный денежный приз в 100 миллиардов йен. Деньги вручались последнему выжившему участнику.

Все шесть эпизодов увидят свет 13 ноября.

11. Malice — сериал о нехорошем гувернере

В этом триллере английский комик Джек Уайтхолл сыграл человека, нанятого воспитывать детей богатой пары (Дэвид Духовны и Кэрис Ван Хаутен). Правда, быстро выясняется, что у нового гувернера есть скрытые мотивы, и они кажутся весьма зловещими.

Премьера сериала запланирована на 14 ноября. График выхода шести эпизодов пока не обнародован.

Новые сезоны популярных сериалов в ноябре 2025

12. «Вампиры средней полосы», 3 сезон

Продолжение популярной истории о семейке смоленских кровососов появится на экранах 1 ноября. Пять эпизодов нового сезона будут выходить по одному в неделю.

13. «Волшебный участок», 2 сезон

Комедия с Николаем Наумовым о работе отдела по борьбе со сказочными преступлениями вернется к поклонникам 6 ноября. Восемь эпизодов нового сезона будут выходить по одному в неделю.

14. «Лэндмен» (Landman), 2 сезон

Драма о суровом мире нефтяного бизнеса в современном Техасе снова появится на экранах 16 ноября. Десять эпизодов нового сезона будут выходить по одному в неделю.

15. «Метод», 3 сезон

Гениальный следователь Родион Меглин (Константин Хабенский) снова увидится с фанатами 20 ноября. На этот раз он возглавит «Команду Меглина» — группу маньяков, получивших второй шанс. График выхода новых эпизодов пока не обнародован.

16. «Очень странные дела» (Stranger Things), 5 сезон

Финальный сезон хитового сериала о приключениях группы подростков в мире жутких правительственных экспериментов и сверхъестественных чудес увидит свет 26 октября. В этот день на экраны выйдут четыре новых эпизода, а еще четыре покажут только в конце декабря.

17. «Черное облако», 2 сезон

Продолжение мистического российского сериала со звездным актерским составом появится на экранах 28 ноября. График выхода восьми эпизодов пока не обнародован.