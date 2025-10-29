17 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в ноябре 2025 года
Фото - © Кадр из сериала «Волшебный участок»
Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в последнем месяце осени, читайте в материале РИАМО.
Новинки российских сериалов в ноябре 2025
1. «Царь ночи» — сериал о временах падения Российской Империи
Вскоре после «Истории русской революции» Андрея Кончаловского на экраны выходит еще один многосерийный проект о России начала XX века. Новый сериал расскажет о судьбе брата и сестры, потерявших друг друга после гибели отца и попавших в переплет исторических событий. В главных ролях — Владимир Вдовиченков и Елизавета Боярская, а в режиссерском кресле — заслуженный ветеран отечественного кино Дмитрий Месхиев.
Премьера сериала была запланирована на 1 ноября, однако сейчас ее точная дата и расписание выхода эпизодов не указаны.
2. «Близкое счастье» — сериал о русских влюбленных в Турции
В этой российско-турецкой мелодраме, вдохновленной романом Эмиля Золя «Дамское счастье», молодой бизнесмен Руслан Адамов берет на работу девушку Нину, и постепенно их профессиональное сотрудничество перерастает в романтическое увлечение. Происходит все почему-то в турецкой Анталии.
Все 12 эпизодов увидят свет 1 ноября.
3. «Нам покер» — сериал о подпольном покерном клубе
В этой криминальной комедии троица друзей решает организовать дома нелегальный покерный клуб и неожиданно добивается ошеломительного успеха. Правда, делить его приходится с коррумпированным полицейским.
В одной из главных ролей — Александра Бортич.
Первые два эпизода увидят свет 5 ноября, остальные восемь будут выходить по два в неделю.
4. «Химкинские ведьмы» — сериал о троице ясновидящих дам
В новой комедии Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Валерия Астапова сыграли трех мошенниц, выдающих себя за медиумов. Однако все в их жизни меняется, когда уличная ведунья (Алена Яковлева) наделяет героинь реальным магическим даром. Теперь одна из девушек может слышать мысли, вторая — видеть будущее, а третья — мертвых людей.
Премьера сериала запланирована на 10 ноября. График выхода эпизодов пока не обнародован.
5. «Нейровася» — сериал о дружбе полицейского с нейросетью
Герой новой комедии Вася (Владимир Епифанцев) — олдскульный русский мент, который получает в напарницы искусственный интеллект Свету (Дарья Блохина). Несмотря на скептическое отношение сурового мужика к виртуальной девушке, быстро выясняется, что она весьма полезна.
Премьера сериала запланирована на 10 ноября. График выхода эпизодов пока не обнародован.
6. «Обнальщик» — сериал о криминальном бизнесе отца и сына
Неудавшийся бизнесмен Михаил (Александр Яценко), задолжавший бандитам, находит только один выход из критической ситуации — воспользоваться изобретением своего сына-айтишника и открыть бизнес по обналичиванию денег для серьезных людей. Действие этой криминальной драмы происходит в 2013 году на Дальнем Востоке.
Первые два эпизода увидят свет 13 ноября, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.
Зарубежные сериалы, которые выйдут в ноябре 2025
7. «Робин Гуд» (Robin Hood) — сериал про знаменитого разбойника
В очередной версии похождений английского национального героя его сыграл начинающий актер Джек Паттон. В роли шерифа Ноттингемского — Шон Бин.
Первый эпизод увидит свет 2 ноября, остальные девять будут выходить по одному в неделю.
8. «Все честно» (All’s Fair) — сериал о женской юридической фирме
В новом проекте одного из ведущих шоураннеров Голливуда Райана Мерфи главную роль сыграла Ким Кардашьян. Ее героиня — юристка, решившая покинуть компанию, в которой заправляют мужчины, и открыть новую, где работают только женщины. Специализируется новая фирма, понятное дело, на разводах.
Одну из главных ролей исполнила Наоми Уоттс.
Первые три эпизода увидят свет 4 ноября, остальные семь будут выходить по одному в неделю.
9. «Из многих» (Pluribus) — сериал о вирусе счастья, поразившем Землю
Создатель культового сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган выбрал для своего нового проекта жанр антиутопии. Главная героиня Кэрол — единственный человек на планете, обладающий иммунитетом к вирусу счастья, поразившему Землю. Теперь ей предстоит спасти остальных от жуткой участи — быть постоянно счастливыми.
Первые три эпизода увидят свет 7 ноября, остальные семь будут выходить по одному в неделю.
10. «Последний выживший самурай» (Ikusagami) — сериал об эпической схватке мастеров меча
В новом историческом экшене рассказывается о том, как в 1878 году 292 самурая приняли участие в соревновании за огромный денежный приз в 100 миллиардов йен. Деньги вручались последнему выжившему участнику.
Все шесть эпизодов увидят свет 13 ноября.
11. Malice — сериал о нехорошем гувернере
В этом триллере английский комик Джек Уайтхолл сыграл человека, нанятого воспитывать детей богатой пары (Дэвид Духовны и Кэрис Ван Хаутен). Правда, быстро выясняется, что у нового гувернера есть скрытые мотивы, и они кажутся весьма зловещими.
Премьера сериала запланирована на 14 ноября. График выхода шести эпизодов пока не обнародован.
Новые сезоны популярных сериалов в ноябре 2025
12. «Вампиры средней полосы», 3 сезон
Продолжение популярной истории о семейке смоленских кровососов появится на экранах 1 ноября. Пять эпизодов нового сезона будут выходить по одному в неделю.
13. «Волшебный участок», 2 сезон
Комедия с Николаем Наумовым о работе отдела по борьбе со сказочными преступлениями вернется к поклонникам 6 ноября. Восемь эпизодов нового сезона будут выходить по одному в неделю.
14. «Лэндмен» (Landman), 2 сезон
Драма о суровом мире нефтяного бизнеса в современном Техасе снова появится на экранах 16 ноября. Десять эпизодов нового сезона будут выходить по одному в неделю.
15. «Метод», 3 сезон
Гениальный следователь Родион Меглин (Константин Хабенский) снова увидится с фанатами 20 ноября. На этот раз он возглавит «Команду Меглина» — группу маньяков, получивших второй шанс. График выхода новых эпизодов пока не обнародован.
16. «Очень странные дела» (Stranger Things), 5 сезон
Финальный сезон хитового сериала о приключениях группы подростков в мире жутких правительственных экспериментов и сверхъестественных чудес увидит свет 26 октября. В этот день на экраны выйдут четыре новых эпизода, а еще четыре покажут только в конце декабря.
17. «Черное облако», 2 сезон
Продолжение мистического российского сериала со звездным актерским составом появится на экранах 28 ноября. График выхода восьми эпизодов пока не обнародован.