17 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в январе 2026 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в первом месяце нового года, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в январе 2026

1. «Жека Рассел» — сериал о превращении в собаку

В новой комедии простой бухгалтер Женя (Эльдар Калимулин), тайно влюбленный в свою коллегу Алису (Виктория Агалакова), получает шанс быть с ней постоянно. Правда, есть нюанс — это происходит после того, как начальница героя (Екатерина Климова) превращает его в пса породы джек-рассел-терьер.

Все восемь эпизодов увидят свет 1 января.

2. «Карта желаний» — сериал о нехороших фантазиях, ставших реальностью

Новая фэнтези-комедия рассказывает о молодой женщине, обиженной на целый мир и решившей записаться на психологический марафон. Результат оказывается неожиданным — злобные фантазии героини в отношении окружающих вдруг начинают сбываться, и теперь ей надо понять, как вернуть все назад.

Восемь эпизодов будут выходить ежедневно с 1 по 8 января.

3. «Майор Гром: Игра против правил» — сериал о герое русских комиксов

Майор полиции из Санкт-Петербурга Игорь Гром (Тихон Жизневский), про которого сняты уже три полнометражных фильма, на этот раз появится на экранах в многосерийном формате. Правда, это будет не самостоятельная история, а всего лишь расширенная версия картины «Майор Гром: Игра».

Шесть эпизодов будут выходить ежедневно с 19 по 23 января.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в январе 2026

4. «Его и ее» (His & Hers) — сериал про убийство в маленьком городке

Детективный триллер расскажет про журналистку (Тесса Томпсон), вернувшуюся в родной городок, чтобы расследовать убийство. На этом пути она сталкивается с подозрительным детективом (Джон Бернтал).

Все шесть эпизодов увидят свет 8 января.

5. «Пони» (PONIES) — сериал про американских шпионок в Москве 1970-х

Шпионский ретротриллер расскажет о двух сотрудницах американского посольства в Москве в 1977 году. После того как их мужья, агенты ЦРУ, погибают при загадочных обстоятельствах, девушки сами становятся шпионками. Одну из героинь сыграла звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк.

Премьера сериала состоится 15 января, всего на экраны выйдут восемь эпизодов.

6. «Рыцарь Семи Королевств» (A Knight of the Seven Kingdoms) — сериал из вселенной «Игры престолов»

Новый сериал по книгам Джорджа Мартина расскажет о приключениях странной парочки — рыцаря Дунка Высокого, случайно получившего это гордое звание, и его оруженосца, мальчика Эгга. Действие новой фэнтези-драмы будет происходить за 100 лет до событий «Игры престолов».

Шесть эпизодов будут выходить по одному в неделю с 18 января по 23 февраля.

7. «Чудо-человек» (Wonder Man) — сериал из вселенной Marvel

В очередном супергеройском проекте актер по имени Саймон (Яхья Абдул-Матин II), мечтающий получить роль в римейке супергеройского фильма, вдруг станет обладателем сверхчеловеческих способностей. Также на экране появится Тревор Слэттери — персонаж Бена Кингсли, известный по «Железному человеку 3».

Все восемь эпизодов увидят свет 27 января.

Новые сезоны популярных сериалов в январе 2026

8. «Дети перемен», 2 сезон

Продолжение криминальной драмы о водительнице троллейбуса Флоре (Виктория Исакова), ставшей боссом преступной группировки, и ее троих сыновьях появится на экранах в январе. График выхода восьми эпизодов пока не обнародован.

9. «Ландыши», 2 сезон

Музыкальная мелодрама о мажорке-сироте, вышедшей замуж за простого лейтенанта, вернется к поклонникам со вторым сезоном, получившим название «Вторая весна». Восемь эпизодов будут выходить по одному в неделю с 1 января по 19 февраля.

10. «Проект „Анна Николаевна“», 3 сезон

Фантастическая комедия о девушке-андроиде, служащей в полиции, снова появится на экранах 3 января. В этот день увидят свет два новых эпизода, а остальные шесть будут выходить ежедневно вплоть до 8 января.

11. «Сергий против нечисти», 4 сезон

Сериал об охотнике за потусторонними тварями (Роман Маякин) из современной Москвы вернется к фанатам 5 января. В этот день увидят свет все пять новых эпизодов.

12. «Новичок» (The Rookie), 8 сезон

Сериал про 40-летнего новобранца лос-анджелесской полиции (Натан Филлион) не сбавляет оборотов. В очередном сезоне выйдет аж 18 эпизодов: первый — 5 января, остальные — по одному в неделю.

13. «Первобытный» (Primal), 3 сезон

Брутальный мультфильм Геннадия Тартаковского про нелегкую жизнь первобытного человека вернется на экраны 11 января. График выхода эпизодов пока не обнародован.

14. «Ночной администратор» (The Night Manager), 2 сезон

Шпионский триллер с Томом Хиддлстоном получил продолжение спустя 10 лет. Первые три эпизода увидят свет 11 января, еще три будут выходить по одному в неделю.

15. «Капли бога» (Les Gouttes de Dieu), 2 сезон

Оригинальная драма о конкуренции француженки и японца за обладание коллекцией дорогого вина вернется к поклонникам 21 января. Восемь эпизодов будут выходить по одному в неделю.

16. «Терапия» (Shrinking), 3 сезон

Сериал о профессиональной и личной жизни психологов с Харрисоном Фордом и Джейсоном Сигелом в главных ролях вернется к поклонникам 28 января. 12 эпизодов будут выходить по одному в неделю.

17. «Бриджертоны» (Bridgerton), 4 сезон

История семейки аристократов из альтернативной Англии XIX века, в которой черных уравняли в правах с белыми, снова появится на экранах 29 января. В этот день увидят свет четыре новых эпизода, а еще четыре выйдут на экраны только 26 февраля.