10 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в январе 2025

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в первом месяце нового года, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в январе 2025

1. «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» — фильм по сказке Александра Волкова

Первая из серии экранизаций детских книг Александра Волкова, в свою очередь основанных на произведениях Л. Фрэнка Баума о стране Оз, расскажет о приключениях девочки Элли и ее необычных друзей — Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва — в Волшебной стране. За постановку картины отвечает Игорь Волошин, недавно снявший успешную ленту про Федора Конюхова «Повелитель ветра».

В российских кинотеатрах «Волшебник Изумрудного города» появится 1 января.

2. «Финист. Первый богатырь» — фильм про Финиста Ясного Сокола от режиссера «Чебурашки»

Конкуренцию «Волшебнику Изумрудного города» на большом экране составит еще одно фэнтези, на этот раз древнерусское — история могучего богатыря Финиста Ясного Сокола. Постановкой занимался Дмитрий Дьяченко, режиссер трилогии «Последний богатырь» и самого кассового фильма в истории РФ «Чебурашка», так что уровень обещает быть высоким.

Увидеть «Финиста» в кино можно будет с 1 января.

3. «Постучись в мою Тверь» — фильм про брутального фермера с Павлом Прилучным

В новой комедии с довольно избитым сюжетом столичная бизнесвумен (Мария Горбань) едет в тверскую глубинку, чтобы убедить хозяина местной фермы (Павел Прилучный) продать землю ее компании. Тот упирается, и в процессе переговоров снобистская мадам начинает испытывать к русскому крестьянину романтические чувства.

Широкая аудитория сможет понаблюдать за этим праздником жизни с 1 января.

4. «Мегалополис» (Megalopolis) — фильм мечты Фрэнсиса Форда Копполы

Великий режиссер хотел снять эту картину много десятилетий, в итоге профинансировав ее из собственного кармана (а учитывая, что бюджет составил 120 миллионов долларов, скромной эту трату не назовешь). Отзывы зрителей и критиков оказались противоречивыми, но посмотреть фильм интересно из-за одной лишь истории его создания.

«Мегалополис» рассказывает про альтернативную реальность, где существует город Новый Рим, в котором влиятельный архитектор (Адам Драйвер) борется за власть и ресурсы с другими представителями высшего общества.

На сайте прокатчика указано, что в российских кинотеатрах лента Копполы появится 9 января. Правда, есть информация и том, что она выйдет 2 января, так что дату премьеры лучше уточнять в кинотеатрах. Кроме того, те, кто не хочет платить деньги за билет, могут найти фильм в интернете.

5. «Плохая девочка» (Babygirl) — фильм о служебном романе с Николь Кидман

В этом эротическом триллере звездная австралийская актриса играет гендиректора крупной компании. У женщины есть муж (Антонио Бандерас), но это не мешает ей с головой окунуться в страстный роман со своим молоденьким стажером (Харрис Дикинсон). Разумеется, столь неразумное поведение угрожает разрушить жизни любовников.

Увидеть картину на большом экране можно будет с 16 января.

6. «Василий» — фильм о путешествии в Мексику в поисках брата

В новой комедии Александр Петров в лучших традициях Жан-Клода Ван Дамма сыграет сразу двух героев — братьев-близнецов, встретившихся после долгой разлуки. Правда, в российском фильме это произойдет в Мексике, куда один из братьев, Василий, поедет в поисках другого, Николая. Разумеется, дальше последует весь каскад приключений, которые только могут произойти в этой латиноамериканской стране с точки зрения российских сценаристов.

Понаблюдать за межнациональным культурным обменом можно будет с 23 января.

7. «Злой город» — фильм об обороне Козельска от войск Батыя

Очередная попытка изобразить в кино период татаро-монгольского нашествия расскажет о героическом городе Козельск, который огромная армия хана Батыя не могла взять в течение двух месяцев в 1238 году, за что город и был прозван противником «злым».

Увидеть масштабную батальную постановку режиссера Константина Буслова на большом экране можно будет с 30 января.

Какие фильмы выйдут онлайн в январе 2025

8. «Снова в деле» (Back in Action) — фильм о бывших шпионах, вынужденных взяться за старое

Шпионский комедийный экшен порадует не сюжетом, а звездным актерским дуэтом Джейми Фокса и Кэмерон Диас в главных ролях. Причем в случае с актрисой название фильма как нельзя кстати — она не появлялась на экране уже 10 лет.

Онлайн-премьера картины состоится 17 января.

9. «Звездный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31) — фильм о новых героях легендарной киновселенной

Первая полнометражная картина о вселенной «Звездного пути» после фильма 2016 года «Стартрек: Бесконечность» расскажет о новой героине, императрице Филиппе Георгиу, вступившей в секретное подразделение Звездного флота. Ее сыграет Мишель Йео, в 2023 году получившая главный актерский «Оскар» за «Всё, везде и сразу».

В интернете новая лента появится 24 января.

10. «Вы сердечно приглашены» (You’re Cordially Invited) — фильм о незадачливых свадебных организаторах

Поклонники выдающегося комедийного актера Уилла Феррелла смогут снова увидеть его в очередном образчике жанра, в котором две свадьбы в загородном доме оказались случайно запланированы на одну дату. В итоге праздник превращается в соревнование между двумя организаторами, причем соперником героя Феррелла станет персонаж Риз Уизерспун.

Премьера фильма онлайн состоится 30 января.