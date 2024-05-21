Зацепинг: почему подростки становятся зацеперами и как уберечь ребенка от игр со смертью

В материале РИАМО разбираемся, в чем причина зацепинга и как можно бороться с этим опасным для жизни и здоровья увлечением.

На минувшей неделе в Подмосковье произошел несчастный случай: 15-летний зацепер, желая снять на крыше вагона экстремальное видео для соцсетей, получил сильнейший удар током, в результате врачам пришлось ампутировать ему руку. Подобные истории случаются регулярно во всех регионах страны.

Какие дети становятся зацеперами

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«Есть стереотип о том, что зацеперами становятся дети из неблагополучных семей, которые растут без родительского контроля и должного внимания. Однако, это не всегда так. Зацепером может стать любой школьник — даже тихий, скромный и ответственный», — рассказывает практикующий психолог Екатерина Каталина.

Некоторые ребята лезут на поезд, исходя из стремления показать сверстникам свою смелость и умение рисковать, из чувства протеста по отношению к гиперконтролирующим родителям, а также под влиянием контента в социальных сетях, фильмов и компьютерных игр.

«Зацеперы, как правило, таким способом обращают на себя внимание. Плюс у них идет компенсация адреналина, гормонов счастья, реализации, то есть чаще всего зацеперы — это дети, которые реализуются не в своем направлении» Ксения Гебо практикующий клинический и кризисный психолог

Возможно, эти подростки и посещают какие-то кружки или секции — но лишь те, которые выбрали им родители. Дети идут в зацепинг, чтобы ощутить недостающее чувство кайфа, драйва, реализации, успеха и выделения из толпы.

Часть зацеперов, впрочем, относятся к той категории ребят, которых раньше называли неблагополучными или педагогически запущенными. На опасные развлечения их толкает неумение найти свой интерес в жизни, отсутствие ориентиров для развития. Часто это дети социально неустроенных родителей — безработных, пьющих, проводящих большую часть времени в сомнительных компаниях. Некоторые зацеперы растут в семьях, где родители слишком много работают, чтобы иметь силы обращать внимание на детей. В таких случаях небезопасные развлечения можно трактовать как сигнал — «заметьте меня, вам ведь не все равно?».

Но более чем в половине случаев детей толкает к зацепингу желание продемонстрировать свою смелость и повысить свой социальный статус в компании сверстников, выложив ролик с рискованными трюками в соцсети.

«Некоторые подростки следят за представителями экстремальных видов спорта, но сами позволить себе их изучение не могут — например, прыгать с парашютом дорого, да и есть возрастные ограничения. Зацепинг — более доступный способ проявить свою тягу к адреналину, а также получить удовольствие от необычного и бесплатного способа езды», — поясняет Екатерина Каталина.

Что делать, если подросток — зацепер?

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Ксения Гебо советует: если ребенок начал бегать по крышам поездов и кататься на подножках, чтобы «самореализоваться», родители должны задать ему и себе вопрос: «Что и где не так? Почему подросток не получает удовольствия от реализации своего потенциала там, где он находится?».

Возможно, ему необходимо сменить сферу деятельности, найти занятие, в котором он действительно хотел бы развиваться и делать успехи. Потому что зацепинг — это история без счастливого финала. Либо подросток получит травмы, либо перерастет этот период и окажется там же, где и в детстве: без четких перспектив, любимых занятий и увлечений, без успеха в какой-либо области и даже без понимания, как и в какой сфере он хотел бы стать успешным.

«Важно не бороться с тягой подростка к экстриму, а предложить ему безопасную альтернативу: скейтбординг, скалодромы с сопровождением тренера. Это поможет ребенку и проявить себя, и развивать физическую форму, и стать более дисциплинированным» Екатерина Каталина практикующий психолог

«Важно не бороться с тягой подростка к экстриму, а предложить ему безопасную альтернативу: скейтбординг, скалодромы с сопровождением тренера. Это поможет ребенку и проявить себя, и развивать физическую форму, и стать более дисциплинированным», — рекомендует Каталина.

Если ребенок еще не достиг «возраста зацепинга», можно попробовать заранее сформировать его интересы и отношение к жизни таким образом, чтобы экстремальные игры не были для него привлекательным выбором.

«Важно уделять внимание тому, какие фильмы ребенок смотрит, какие книги читает, какие игры выбирает. На развитие экстремального течения влияет культура: супергерои, которые так восхищают мальчиков, все время рискуют жизнью. Нужно показать, что сила может проявляться по-разному: например, в доброте, помощи животным и нуждающимся», — поясняет Каталина.

Также психолог рекомендует вести беседы о правилах дорожного движения и безопасности в целом. Важно, чтобы ребенок знал не только о вреде экстремальных увлечений, но и о том, почему, например, нельзя выезжать на пешеходный переход на велосипеде.

«В целом, родителям важно находить время на беседы, совместный досуг, проявлять искренний интерес к жизни ребенка: многие зацеперы испытывают острый недостаток внимания со стороны родных», — резюмирует психолог.

Последствия зацепинга — травмы и гибель

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Поражение электрическим током, ожоги, переломы, ампутации — вот лишь неполный список травм, которые получают подростки, стремясь показать свое безрассудство и готовность к риску. Некоторым удается восстановить здоровье и вернуться к нормальной жизни, другие остаются инвалидами, третьи погибают. При этом психологи отмечают: в «зацеперских» сообществах, как правило, непопулярно сочувствие к тем, кому не повезло. Главные ценности в этой среде — «крутизна» и экстремальный контент, а вовсе не здоровье или жизнь.

Между тем количество травмированных подростков с наступлением теплых дней становится все больше. Так, в начале мая в Подмосковье 15-летний зацепер сорвался с вагона и получил открытый перелом стопы и закрытый перелом руки, также врачи обнаружили рваные раны на обеих ногах. Через 10 дней в Московской области случилась еще более трагичная история: 13 мая, получив смертельный удар током, на железнодорожном перегоне погиб семиклассник. Все произошло, когда подросток катался на сцепке между вагонами и решил подняться на крышу. От удара током мальчика отбросило на насыпь. Его товарищ по «игре» доехал до ближайшей станции и сообщил о происшествии, но к приезду медиков 13-летний школьник скончался.

Такие трагические события происходят с удручающей регулярностью. Одной из резонансных стала история 11-летнего Аркадия, который в конце декабря 2020 года сорвался с движущегося товарного вагона и в результате лишился обеих ног. Впоследствии Аркадий Аксенов записал видеоролик для тех, кто занимается зацепингом, чтобы казаться крутым в глазах сверстников: «Даже если вас будут брать на слабо, даже если вас будут дразнить, помните, что пока вы здоровы, пока у вас есть руки и ноги, это того стоит. Самое важное, что у вас есть, — жизнь и здоровье, все остальное поменяется несколько раз. Помните о самом главном и не ведитесь на провокации».

Какое наказание грозит зацеперам

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Леон Кочановский, частнопрактикующий юрист по гражданским и административным делам, сообщает, что в настоящее время административная ответственность за зацепинг предусматривает штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей согласно ч.1 ст. 11.17 КоАП РФ. При этом, отмечает эксперт, есть некоторые особенности в рассмотрении дел о правонарушениях, совершаемых подростками. Дело в том, что граждане считаются несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, но к административной ответственности можно привлечь только подростка, достигшего возраста шестнадцати лет.

«Чаще всего к несовершеннолетним применяются такие виды наказаний, как штраф и предупреждение. А в силу того, что у большинства несовершеннолетних нарушителей нет собственного заработка либо иного источника дохода, штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей», — поясняет юрист.

Зацеперу может грозить и уголовная ответственность согласно статье 267.1 Уголовного кодекса РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Уголовная ответственность наступает, если нарушителю уже исполнилось 14 лет.