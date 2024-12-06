Загрузят по полной: что ждать автомобилистам от новогодних пробок в Москве

Подробности о том, чего ждать автомобилистам от столичных пробок в 2024 году, на какое время придется их пик и как их избежать, читайте в материале РИАМО.

Каждый год предновогодняя суета негативно отражается на дорожном трафике Москвы и области. По данным экспертов, в 2022 году пик загруженности московских проезжих частей пришелся на 22-28 декабря, а в 2023 году – на 22-29 декабря. Подробности о том, чего ждать автомобилистам от столичных пробок в 2024 году, на какое время придется их пик и как их избежать, читайте в материале РИАМО.

Предновогодние московские пробки – ежегодная проблема

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В декабре Москва и область встают в пробках из-за сильных осадков и колебаний температур, говорит в беседе с РИАМО исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Юлия Антонова. Днем в последний месяц года столбик термометра может быть чуть выше нуля градусов, но при этом идти дождь или даже снег, а вечером и ночью температура падает до нуля градусов и ниже.

«Все это приводит к образованию наледи на дорогах. Многие водители при этом не успевают или забывают „переобуться” на зимнюю резину и продолжают ездить на летней. Она дубеет при минусовых температурах и не обеспечивает нужного сцепления колес с дорогой, особенно на тех участках, которые еще не успели обработать противогололедными материалами», – рассказывает эксперт.

По словам Юлии Антоновой, все это ведет к снижению скорости движения, ДТП, а также затруднениям на светофорах и перекрестках. Усугубляет ситуацию и то, что предновогодняя суета начинает захватывать жителей столичного региона, отмечает директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения», эксперт по развитию транспорта Алексей Смирнов.

Всем необходимо купить подарки близким и родным, а также продукты для праздничного стола. Пакетов в данном случае становится больше, чем обычно, и из-за этого даже те, кто для ежедневных поездок выбирал общественный транспорт, пересаживаются на личный автомобиль. Все те машины, которые стояли на парковках, оказываются на улицах и, конечно же, создают пробки.

Дорожные тренды перед Новым годом

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Поток транспортных средств увеличивается в Москве и области ежегодно, говорит Юлия Антонова. Высокие темпы строительства новых многоуровневых и платных дорог, обходных диаметров, к сожалению, не сильно помогают снизить нагрузку на центральную часть Москвы и пересечения основных магистралей с МКАД.

«Однако благодаря тому, что после пандемии Covid-19 многие остались на дистанционной работе или работают в смешанном формате, активно пользуются услугами доставки всех видов товаров от продуктов, лекарств до предметов мебели, ситуация в столице в этом году не такая уж критичная», – считает собеседница РИАМО.

Без электронных сервисов и услуг однозначно могло быть хуже, подчеркивает она. С тем, что дорожная ситуация в столичном регионе в этом году может быть чуть легче, чем в предыдущие годы, согласен и Алексей Смирнов. Это возможно в том случае, если снег в Москве не начнет резко падать в период предновогодних закупок – а зима в столице пока что бесснежная.

Впрочем, иного мнения придерживается основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников: по его словам, в 2024 году прогнозы говорят о том, что новогодние пробки в столичном регионе могут быть даже более выраженными, чем в предыдущие годы.

«Увеличение числа автомобилей на дорогах и рост популярности онлайн-шопинга приводят к тому, что в определенные дни трафик становится особенно плотным», – подчеркивает специалист.

К чему готовиться москвичам: пиковые дни в декабре 2024 года

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По мнению Юлии Антоновой, в 2024 году пик новогодних пробок придется на последнюю неделю декабря, когда начинается предновогодняя закупка подарков, в магазинах стартуют новогодние распродажи и проходит большое количество массовых праздничных мероприятий, открываются катки, ярмарки, детские елки – все это провоцирует возникновение заторов.

«Самыми „тяжелыми” днями станут 27-29 декабря, когда рабочий год уже закончится и надо будет готовиться ко встрече 2025 года» Алексей Смирнов директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения», эксперт по развитию транспорта

«Самыми „тяжелыми” днями станут 27-29 декабря, когда рабочий год уже закончится и надо будет готовиться ко встрече 2025 года», – прогнозирует Алексей Смирнов.

В свою очередь Александр Стрельников ожидает, что пик пробок придется на последние выходные перед праздниками – 22-24 декабря и 29-31 декабря. В это время особенно стоит избегать поездок с 16:00 до 20:00 в будние дни и с 12:00 до 16:00 в выходные.

По словам Юлии Антоновой, зачастую основные дорожные сложности перед Новым годом возникают из-за ремонта дорог, ограничений движений и иногда – неправильной разметки, а также плохо отрегулированных светофоров, не учитывающих особенности интенсивности потоков в разное время суток.

Такими наиболее проблемными местами в 2024 году будут пересечения с МКАД, въездные дороги в Москву и центр Москвы при проведении массовых праздничных мероприятий. Алексей Смирнов дополняет, что сложности на дорогах также ожидаются в местах концентрации магазинов – торговых центров и гипермаркетов, таких как «Авиапарк», «Мега» и «Колумбус».

«Наиболее проблемными участками будут ТТК и Садовое кольцо, а также основные выезды из города, такие как Ленинградское и Каширское шоссе. Не обойдут вниманием и крупные торговые центры, где сосредоточено много покупателей», – соглашается Александр Стрельников.

Как москвичам не застрять в предновогодних пробках

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Для того, чтобы избежать предновогодних пробок в 2024 году, Юлия Антонова советует закупать подарки заблаговременно и/или через интернет. Для поездок в центр стоит пользоваться услугами общественного транспорта либо такси, а водителям – провести подготовку автомобилей к зиме и выбирать время для поездок с учетом ежедневного трафика.

«Думайте о подарках заранее, воспользуйтесь сервисами доставки и, по возможности, спланируйте график покупок, чтобы не ехать „разом за всем”, а приобретать необходимые товары планомерно», – рекомендует Алексей Смирнов.

Александр Стрельников дополняет, что жителям Москвы перед Новым годом стоит заранее планировать свои поездки. Лучше всего использовать общественный транспорт – метро и электрички обычно менее подвержены заторам. Также полезно следить за изменениями на дорогах с помощью приложений для мониторинга пробок.

Юлия Антонова обращает внимание, что большую роль в борьбе с предновогодними пробками играет правильная работа коммунальных служб. С их стороны прежде всего необходима превентивная обработка поверхностей во избежание налипания снега и образования наледи при переходе температуры через «ноль» и обильных осадках.

Во-вторых, важно использование различных видов противогололедных материалов (ПГМ) в зависимости от погодных условий. Нужно помнить, что при прогнозировании ледяного дождя, например, норма расхода ПГМ увеличивается в два раза, а во время него необходимо проводить дополнительную обработку проезжих частей комбинированными или фрикционными материалами, заключает эксперт.