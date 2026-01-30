Выборы в Госдуму — 2026: когда пройдут и какие партии примут участие в кампании

В материале РИАМО рассказываем о выборах в Госдуму в 2026 году, о том, как и когда они пройдут и какие новшества нас ждут.

Когда пройдут выборы в Госдуму в 2026 году

Фото - © РИА Новости

Официально избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы IX созыва начнется в июне 2026 года, когда депутатам останется работать около месяца. На выборах в нижнюю палату планируется избрать 450 депутатов: 225 по спискам и 225 по округам.

Новый созыв Госдумы должны избирать 20 сентября, когда завершится конституционный срок полномочий Государственной думы восьмого созыва. Выборы могут пройти и в три дня, как в предыдущие годы, в этом году они выпадают на 18-20 сентября. Указ о назначении выборов президент РФ должен подписать не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования — ранее указ подписывался в середине июня.

Что нового будет на выборах в 2026 году

Фото - © РИА Новости

В 2026 году выборы пройдут с новым составом Центральной избирательной комиссии. Полномочия восьмого состава истекают в марте этого года. Решение о новом составе ЦИК примут президент РФ, Совет Федерации и Государственная дума.

Впервые в выборах примут участие жители новых регионов. По схеме одномандатных округов в Донецкой Народной Республике изберут трех депутатов, в Луганской Народной Республике — двух, в Херсонской и Запорожской областях — по одному.

Как пройдут выборы в Госдуму в сентябре 2026 года

Фото - © Константин Григорьев / Фотобанк Лори

Для голосования в Госдуму избиратели по всей стране получат по два бюллетеня — для голосования по партийному списку и по одномандатному округу.

На этой избирательной кампании, как и на предыдущей, избиратели за рубежом смогут голосовать только за партийные списки, то есть там получат только по одному бюллетеню, в отличие от тех, кто будет голосовать в России.

Электронное голосование будет, но российские выборы не будут полностью цифровыми — останется возможность проголосовать с помощью бумажных бюллетеней.

Также в прошлом году были приняты нормы об электронном голосовании, которые породили слухи о переходе российских выборов полностью в цифру. Регионы с необходимыми техническими возможностями смогут использовать не только бумажные бюллетени, но и специальные терминалы и дистанционное электронное голосование. Терминалы используются при «электронном голосовании», а гаджеты — при «дистанционном электронном голосовании».

При этом гражданам должно быть обеспечено право проголосовать традиционно — с помощью бумажного бюллетеня. Решение о применении дистанционного электронного голосования регионы примут весной и подадут заявки. Только после оценки комиссии в регионе разрешат использование ДЭГ на голосовании.

Кто может баллотироваться в депутаты Госдумы

Фото - © Sergakoff / Фотобанк Лори

Кандидаты в депутаты Госдумы могут выдвигаться как самостоятельно (в одномандатных округах), так и от партий (по спискам и округам). Баллотироваться в депутаты Государственной думы может гражданин России, достигший 21 года, не признанный недееспособным, не содержащийся в местах лишения свободы, не имеющий судимости. Не смогут баллотироваться осужденные по статьям Уголовного кодекса, привлеченные к административной ответственности по статьям о демонстрации экстремистской символики, а также об изготовлении и распространении таких материалов. Также не смогут избираться граждане, признанные иноагентами.

Обязательным условием участия в выборах является наличие специального избирательного счета. Кандидат может открыть его дистанционно, без личного присутствия в банке.

Какие партии пойдут на выборы в Госдуму

Фото - © РИА Новости, Владимир Федоренко

Нынешний состав Государственной думы представлен пятью фракциями: «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди», КПРФ и «Справедливая Россия».

В выборах смогут участвовать все 20 зарегистрированных в России партий. Из них 12 партий сохранили парламентскую льготу, которая позволяет выдвигать списки кандидатов без сбора подписей. Это пять лидирующих партий и Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Яблоко», «Зеленые», «Родина», «Гражданская платформа» и Партия прямой демократии. Каким будет окончательный список партий, станет ясно, когда избирательная кампания войдет в активную фазу.

Начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев отмечает, что в «программах, проектах и стилистике партий многое будет зависеть от того, закончится ли к моменту выборов СВО (и как закончится — единомоментно или поэтапно), останутся ли санкции и, если останутся, будет ли страна справляться с ними».

Кроме того, глава ФоРГО Константин Костин считает, что в федеральном избирательном бюллетене в 2026 году может быть представлено и меньше 12 партий. Он уточняет, что не все смогут выполнить требования по сбору подписей, а партии с парламентской льготой могут вовсе отказаться от выдвижения.

К тому же прогнозируется увеличение кандидатов-участников специальной военной операции. По прогнозам Фонда, ветераны могут получить от 135 до 180 мандатов в новом созыве.