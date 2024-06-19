Вспышка всероссийского масштаба: кто виноват в массовом отравлении и заражении людей ботулизмом

В материале РИАМО рассказываем о причинах массового ботулизма и о том, как идет расследование.

14 июня в Москве были зафиксированы первые случаи заболевания ботулизмом. Сообщалось, что пострадавшие отравились консервированной фасолью, которая содержалась в салате производителя «Кухня на районе». С момента первого случая до сегодняшнего дня за помощью к медикам в Москве обратилось более 120 человек, в Нижегородской области госпитализированы 14 человек, столько же человек пострадали в Казани. В материале РИАМО рассказываем о крупнейшей вспышке ботулизма в России и выясняем, что стало причиной.

Вспышка ботулизма: что известно о массовом отравлении едой из доставки и пострадавших

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Ботулизм — болезнь опасная, и периодически появляются новости об отравлениях одного или нескольких человек, которые чаще всего употребляли в пищу домашние заготовки. Но 15 июня ботулизм приобрел массовый характер, и за помощью уже обратился 121 человек в Москве. Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации, угрозы для жизни этих пациентов нет.

Люди, купившие салаты из сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе», сообщили о плохом самочувствии и обратились за помощью к медикам. По предварительной версии, причиной мог стать салат, для его приготовления использовали консервированную фасоль от одного из поставщиков сервиса, который приостановил свою работу.

В Роспотребнадзоре сообщили, что пострадавшие граждане употребляли в пищу «Салат лобио» (изготовитель: ООО «Локалкитчен») и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» (изготовитель: ООО «Гастропорт»).

«Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования. Уже приобретенную продукцию не рекомендовано употреблять в пищу.

Ситуация находится на строгом контроле», — говорится в сообщении.

18 июня стало известно о том, что в Нижегородской области 14 человек были госпитализированы с признаками ботулизма, столько же госпитализированных оказалось в Казани, 20 человек с симптомами ботулизма находятся в больницах Московской области.

Реакция торговых сетей на массовое отравление ботулизмом в июне 2024

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Сервис «Кухня на районе» сразу после инцидента начал проверку и остановил работу приложения.

«Уже убрали блюдо из продажи и начали проверку всей цепочки поставок и производства. Еще временно остановили работу приложения, чтобы дополнительно проверить вообще все продукты, даже те, которые не вызывают опасений», — говорится в сообщении в телеграм-канале сервиса.

«Вкусвилл» пересмотрел ассортимент на фоне вспышки ботулизма в Москве и убрал из каталога «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», который потенциально оказался в группе риска. Кроме того, представители сети подчеркнули, что на салаты жалоб от покупателей не поступало, но в компании находятся в постоянном контакте с Роспотребнадзором.

«Нет никаких подтверждений, что продукт ненадлежащего качества мог быть приобретен в нашем магазине. И хотя от наших покупателей не поступало жалоб на „Салат с тунцом, фасолью и яблоком“, мы сразу же сняли его с полок, а 16 июня остановили все дальнейшие поставки от ООО „Гастропорт“ до тех пор, пока не исключим абсолютно все риски», — говорится в телеграм-канале компании.

Сервис «Самокат» предлагает вернуть деньги за купленный после 10 июня салат «Лобио с фасолью». Сотрудники сервиса обзванивают покупателей.

Более того, самочувствием покупателей злополучного салата интересуются представители столичного Роспотребнадзора, обзванивая тех, кто приобрел продукт.

Реакция следственного комитета на вспышку ботулизма

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Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что все массовые отравления в Москве, Нижегородской области и Казани вызваны употреблением салата с фасолью от одного производителя.

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Сотрудники СК провели обыски на складах и в офисах компаний, где хранилась продукция, которая, вероятно, стала причиной отравления. Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора в СК изучают служебную документацию организаций, которые производили и поставляли продукцию.

Кроме того, в настоящее время задержаны генеральный директор компании «Локалкитчен», также известной как «Кухня на районе», Антон Лозин, руководитель отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин.

Установлено, что для оптимизации своей коммерческой деятельности и получения дополнительной прибыли руководством коммерческих организаций было незаконно организовано оформление регистрации по месту пребывания нескольких граждан Узбекистана. По данному факту возбуждено уголовное дело п. Б ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции).

В Следственном комитете сообщают, что в ходе расследования уголовного дела следователями столичного СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора г. Москвы установлены множественные нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

«На предприятии отсутствовали документы, подтверждающие срок годности, установленные производителем на все виды вырабатываемой продукции. Программа производственного контроля не выполнялась, не были представлены протоколы лабораторных испытаний (качество воды, смывы, параметры рабочей среды), производственный контроль за соблюдением технологии производства, условиями хранения сырья и готовой продукции не был организован», — говорится на сайте ведомства.

С задержанными проводятся следственные действия. По уголовному делу устанавливаются иные потерпевшие, назначены и проводятся необходимые экспертизы.