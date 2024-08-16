Возможны ли переговоры России и Украины после вторжения ВСУ в Курскую область

Состоявшееся утром 6 августа полномасштабное нападение ВСУ на приграничные районы Курской области, похоже, стало неожиданностью и для России, и для Запада. Помимо всего прочего, эта атака разрушила международный политический мейнстрим последних месяцев, когда разнообразные СМИ и эксперты только и говорили о том, когда же все-таки начнутся российско-украинские переговоры. Что будет с переговорами теперь, никто, кажется, не понимает.

Реакция официальных лиц на вторжение ВСУ в Курскую область

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Сразу после дерзкой акции ВСУ в публичном пространстве начались рассуждения о ее возможных целях. В качестве одной из основных версий выдвигалась мысль о том, что Украина хочет улучшить свои переговорные позиции в свете неудач последних месяцев. Напомним, что ВСУ медленно, но неуклонно отступают в Донбассе. Вдобавок к этому в мае ВС РФ предприняли наступление в Харьковской области, где заняли не такую большую территорию, но сам факт их присутствия там сильно раздражает киевский режим.

В конце концов версия об улучшении переговорных позиций приобрела фактически официальный характер.

С украинской стороны ее озвучил 8 августа советник главы офиса президента Михаил Подоляк. В эфире всеукраинского телемарафона он прямо заявил, что Украина начала наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции. По его словам, на это будут «позитивно» влиять потери РФ в территориях, людях и технике, а продвижение ВСУ будет «пугать» россиян и ухудшать их отношение к Путину.

«Реагируют ли они на что-то, кроме страха? Нет, нужно наконец-то это осознать. Любой компромисс РФ воспринимает как твою слабость и готовность встать перед ней на колени. Когда они могут сидеть за столом переговоров и все-таки можно что-то дожать, получить? Только если они понимают, что война идет не по их сценарию», — заявил чиновник.

Спустя шесть дней версию об улучшении украинских переговорных позиций озвучил и президент России Владимир Путин. Правда, судя по его словам, результат действий ВСУ оказался скорее обратным.

«Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?», — заявил глава российского государства в рамках совещания с высшим руководством страны по ситуации в Курской области.

Возможны ли переговоры России и Украины после вторжения в Курскую область: мнение экспертов

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Эксперты, опрошенные РИАМО, разошлись во мнениях относительно возможности российско-украинских переговоров в обозримом будущем.

Так, российский журналист-международник, политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов полагает, что никаких реальных переговоров и не планировалось, потому что обстановка для этого абсолютно неблагоприятна.

«Ситуация меняется очень быстро, и заявления звучат самые разные. Размышлять о каких-то условиях, вроде освобождения Курской области или других территорий, сейчас совершенно бесполезно — война только разгорается. В ближайшем году ничего не изменится, а дальше прогнозировать что-либо вообще бессмысленно. События меняются настолько стремительно, что полтора месяца назад была одна повестка, а сейчас уже совсем другая» Федор Лукьянов

Слухи о возможном «размене» Курщины на Харьковщину Лукьянов назвал «полной ерундой».

«Кто-то предполагает, что вторжение могло быть предпринято для улучшения переговорных позиций или наоборот, чтобы сорвать переговоры. Я не стратег, сложно судить. Но если говорить как обыватель: идет война, и войсковые операции проводятся там, где командование считает это возможным, стараясь перехватить инициативу. Надо признать, что Украине удалось кое-чего добиться, и это будет продолжаться. Сейчас границы уже не играют такой значимой роли, они как бы стерты как фактор», — полагает политолог.

А вот другой известный российский политолог Сергей Марков в разговоре с РИАМО сказал, что переговоры все-таки возможны, но все зависит от условий, которые предложит Запад.

«Агрессия ВСУ в Курской области снижает такую возможность, так как Россия становится более раздраженной, а западные страны могут выдвигать более жесткие условия, на которые Москва не готова пойти. Если Запад решит вывести украинские войска из Курской, Запорожской, Херсонской областей, тогда переговоры могут состояться», — считает эксперт, таким образом повторяя требования для начала переговоров, озвученные президентом России Владимиром Путиным еще в июне текущего года.

Возможность обмена Курской области на Харьковскую Марков назвал теоретически возможной, но практически маловероятной, так как, скорее всего, украинские войска будут выбиты из Курской области. Зеленский же, по мнению политолога, стремится не только избежать этого, но и добиться выгодного обмена территорий.

По мнению Маркова, у вторжения ВСУ в Курскую область есть несколько задач.

«Первая — сломать логику Путина, который настаивает на том, что мирное соглашение должно учитывать реалии на земле. Вторая — обменять территории Курской и Харьковской областей. Третья — поднять моральный дух украинской армии, что уже удалось. Четвертая — изменить восприятие Украины на Западе и в мире, подчеркнув ее силу и способность проводить крупные наступления, что также было достигнуто. Пятая — нанести символический удар по Путину, и это тоже удалось. Шестая — оттянуть российские войска из стратегически важных регионов, таких как Донбасс, но этого добиться не удалось. И, наконец, седьмая цель — подтолкнуть протестные настроения в России против войны, однако и эта попытка не увенчалась успехом», — отметил политолог.

За вторжением Украины в Курскую область могут стоять Великобритания и Китай

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Одним из сторонников версии о том, что действия ВСУ в Курской области направлены как раз на срыв переговоров с Россией, является бывший украинский политик Олег Царев.

«Теперь уже всем очевидно, что все разговоры Зеленского о переговорах с Россией, обещания подготовить к ноябрю мирный план, все это делалось, чтобы усыпить бдительность России. Зарубежные партнеры давили на Зеленского, вынуждая его идти на переговоры и прекратить конфликт. Вторжением в Россию Зеленский сразу решил несколько задач. Сделал невозможными переговоры с Россией и поднял количество противников переговоров с Россией внутри Украины», — отметил Царев.

Как неоднократно указывал политик, любая заморозка конфликта невыгодна Зеленскому, потому что означает проведение выборов, на которых он неизбежно проиграет.

«Зеленский привык быть в центре внимания, но его больше не встречают восторженные толпы, не хлопают в конгрессе США. Он связывает это с тем, что ВСУ отступают. Ведь у Киева было лишь успешное Харьковское наступление осенью 2022 года, после они не побеждали. Мне кажется, Зеленский бросился в погоню за привлечением внимания» Олег Царев

Бывший украинский политик также считает, что резкое повышение эскалации среди прочего вызвано позицией Великобритании.

«Лондон все время работает в этом направлении: разговоры про мир категорически не нравились ему», — отметил эксперт.

Царев уже не в первый раз говорит о том, что цели Великобритании и США на Украине диаметрально противоположны: если Штаты нацелены на постепенную деэскалацию, то Соединенное Королевство, напротив, пытается сорвать эти планы. При этом в украинской власти есть ставленники и одной страны, и другой, и периодически между ними вспыхивают ожесточенные конфликты.

При этом Царев сослался на еще одну интересную версию по поводу событий в Курской области, озвученную историком Игорем Димитриевым. Согласно этой точке зрения, после визита главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китай в конце июля текущего года Китай обратился с просьбой к президенту Белоруссии Александру Лукашенко отвести войска от границы с Украиной, что тот и сделал.

«Это дало возможность ВСУ использовать эти силы для вторжения в Курскую область. Вдогонку Китай усложнил расчеты с Россией. То есть давит на Россию, чтобы она приняла мирный план Китая и Бразилии — граница с Украиной по линии нынешнего фронта» Олег Царев

Как подчеркнул Царев, он не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» данную версию.

«Единственное, что могу сказать в пользу версии Игоря [Димитриева]: по моей информации, после швейцарского саммита, где Зеленский разочаровался и в Европе, и в США, он собрал свое окружение и сказал „Китай наше все, давайте работать с Китаем“. В результате Кулебу и отправили в Китай», — поделился инсайдом бывший украинский политик.

Атака в Курской области может быть отвлекающим ударом

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По сообщениям из Запорожской области, в последнее время ВСУ усиливают свою группировку на этом направлении. Кроме того, появлялась информация об активизации боевых действий в районе запорожского села Пятихатки.

Некоторые аналитики полагают, что атака ВСУ в Курской области — отвлекающий удар, а основной будет нанесен на том самом Запорожском направлении, где состоялся и пресловутый украинский «контрнаступ» 2023 года.

В частности, об этом написал военкор Александр Коц.

«Несмотря на то, что на Курском направлении Киев задействовал почти все свою пехотную элиту, есть ощущение, что основные силы противника мы пока не увидели. Здесь сжигается в основном легко бронированная техника, ББМ, советские танки. Мы пока не видели здесь ни Леопардов (а их еще десятки), ни Абрамсов, которые у противника все еще есть. Мы тут толком не видим авиацию, а F16 уже на Украине. А значит, их берегут для чего-то другого». Александр Коц

По мнению Коца, ВСУ скорее всего атакуют в направлении Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС.

О том же самом написал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, в данный момент отбывающий в России тюремный срок за экстремизм. Отрывок из его письма опубликовала в своем блоге супруга Стрелкова.

«В отношении ситуации на фронте: внимательно слежу. Считаю удар укров в Курской области отвлекающим. Следует ожидать второго — главного, в котором они задействуют свои основные резервы и авиацию (F-16). Вероятнее всего, в Крымском направлении», — отметил видный деятель Русской весны.