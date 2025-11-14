Возможна ли война России с Европой и когда она может начаться: мнение экспертов

О перспективах столкновения РФ и европейских армий на поле боя и вероятности перерастания конфликта в ядерный читайте в материале РИАМО.

В ноябре 2025 года вновь оживились разговоры о вероятной «горячей» стадии войны России и Европы. В частности, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной», — сказал лидер сербского государства, комментируя заявление начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона, ранее призвавшего готовиться к «шоку» через три-четыре года.

Французский генерал, выступая перед парламентом страны, заявил, что Россия может поддаться искушению продолжить войну в Европе после завершения конфликта на Украине. Единственный способ остановить это, по словам Мандона, – продемонстрировать готовность Европы защищаться.

Когда может начаться война России и Европы

Фото - © РИА Новости

По мнению военного эксперта Александра Зимовского, мобилизация ресурсов Евросоюза говорит о том, что Брюссель всерьез рассматривает 2027 год как дату начала боевых действий.

«Это подтверждается, например, характером учений в Балтийском регионе. Натовские стратеги пришли к выводу, что у России можно выиграть ограниченную войну на ограниченной территории. Это случилось после того, как они спланировали операцию под Харьковом в 2022-м и нападение на Курскую область в августе прошлого года. Они уверовали, будто ограниченный захват российских территорий не приведет к ответному ядерному удару со стороны Москвы», – высказал свое мнение эксперт в интервью «КП».

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич полагает, что цель европейцев – спровоцировать Россию, после чего обвинить ее в «агрессии» и начать прямое противостояние. По мнению эксперта, это может случиться в 2028-2030 годах, когда европейские войска выйдут на оперативную готовность.

Профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала, написавший книгу «Если Россия победит», которая стала бестселлером в Германии, уверен, что на Украине Россия не остановится.

«Разведки всех стран Запада уже представили свои доклады на этот счет. Разведчики сходятся во мнении, что мы должны ожидать нападения России в течение двух-трех лет после заморозки линии фронта на Украине», — заявил ученый.

По его прогнозу, это будет не массированное вторжение, а гибридная атака с использованием ракет и дронов по «мягкому подбрюшью» НАТО – например, в районе Сувалкского перешейка или стран Балтии. Цель – не захват, а демонстрация бессилия и раскол альянса.

При этом Масала уверен, что президент США Дональд Трамп не станет рисковать третьей мировой войной «ради маленькой страны», а европейские лидеры, за исключением Польши, не проявят решимости воевать.

Каковы сценарии возможной войны России и Европы

1. Вторжение НАТО в Калининградскую область

Фото - © РИА Новости

Многие аналитики считают самым очевидным сценарием вооруженного конфликта между российской и европейскими армиями провокацию Запада в Калининградской области, тем более что об этом открыто говорил командующий сухопутными войсками НАТО американский генерал Кристофер Донахью.

«Если вы посмотрите на Калининградскую область, <…> она окружена странами НАТО со всех сторон. Нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD (военный термин, обозначающий концентрацию определенных сил противника, ред.) с земли <…> быстрее, чем мы когда-либо могли. Мы уже это спланировали и разработали», — заявил военный в июле 2025 года на пресс-конференции в Германии.

«Слова Донахью подтверждают, что они готовят захват Калининграда. Уже сейчас шведский остров Готланд превращают в мощный крейсер. На него перебрасывают средства ПВО, противокорабельные комплексы и прочая. Эстония и Финляндия создают совместную группировку», — рассказал Андрей Клинцевич в интервью «КП».

Эксперт описал следующий сценарий развития событий: под надуманным предлогом Запад блокирует воздушную и морскую часть Калининграда, протест и ультиматум России будет проигнорирован, после чего российским войскам придется пробиваться к своим через Сувалкский коридор (100-километровый участок на границе Литвы с Польшей, по обе стороны которого расположены границы РФ и Белоруссии).

«В таком случае Европа развернет в Калининградской области сухопутную операцию с использованием большого количества ракетно-артиллерийского оружия и дронов», — полагает Клинцевич.

По мнению Александра Зимовского, силы НАТО считают себя способными быстрым броском овладеть Калининградской областью и нейтрализовать Балтийский флот.

«После того, как эта операция будет произведена, альянс, видимо, рассчитывает перевести военную фазу в дипломатическую: поставить Россию перед фактом случившегося и предложить переговоры на условиях той стороны, которая, так сказать, доминировала в первоначальной фазе конфликта», — высказал предположение эксперт.

2. Захват Приднестровья

Фото - © РИА Новости

Многие эксперты давно рассуждают о возможности атаки на Приднестровье – правда, большинство из них полагает, что сделано это будет руками Украины. Так, Андрей Клинцевич отметил, что Молдавия – не член НАТО, и поэтому войска под эгидой альянса не примут непосредственного участия в этом конфликте.

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, России придется ответить на любую агрессию против Приднестровья – и не только дипломатически.

«Ракетные удары будут неизбежны, поскольку для того, чтобы пробить сухопутный коридор через Одессу и Николаев, потребуется много сил и времени», — спрогнозировал эксперт, не уточнив, по кому именно будут наноситься удары.

«Для Молдавии такие события обернутся катастрофой», — уверен Андрей Клинцевич.

Впрочем, не все эксперты разделяют точку зрения о неизбежном ответе России на агрессию против Приднестровья.

Так, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков уверен, что в ближнесрочной перспективе оккупация/ликвидация Приднестровья войсками Румынии (под видом войск Молдавии) и Украины неизбежна, и в текущей военно-политической ситуации Россия не сможет помочь непризнанной республике ничем.

3. Угроза со стороны Финляндии

Еще одним опасным для России направлением эксперт считают северное, а именно Финляндию, в 2023 году вступившую в НАТО.

«До того, как принять финнов в НАТО, их упорно готовили к гипотетической войне сначала с Советским Союзом, а потом с Россией. У них сохранилась хорошая военная инфраструктура, которую в альянсе могут использовать для атаки на Петербург, Карелию и Мурманскую область», — полагает Александр Зимовский.

Какова вероятность ядерного конфликта в противостоянии России и НАТО

Фото - © Сгенерировано Freepik

В рассуждениях о возможном военном конфликте России и Европы не очень понятна роль США. Если американцы, как полагают многие, не будут участвовать в этом столкновении, то неясно, останется ли актуальной координация в рамках НАТО или европейским странам придется создавать новые структуры либо вообще действовать по отдельности.

Так, военный эксперт Алексей Леонков порассуждал о перспективах противостояния России и Франции – одной из наиболее воинственных (на словах) стран Старого Света на текущий момент.

«Если говорить о личном составе вооруженных сил Франции, то он оценивается в 200 тысяч человек, в том числе 26 тысяч резервистов. Но это недокомплект. Если вспомнить Первую мировую войну, то численность армии у нее достигала почти 900 тысяч человек. В конце Второй мировой войны их было 1 миллион 100 тысяч человек. Поэтому говорить о том, что армия Франции сейчас способна вести боевые действия, — это с большим натягом», — высказал свое мнение аналитик в интервью «ВФокусе Mail».

При этом Леонков полагает, что французское ядерное оружие не сможет нанести сокрушительного удара России — «это будет лишь ограниченный ущерб» (учитывая, что количество ядерных боеголовок во Франции оценивается в 290, мнение довольно спорное).

«А Россия своими сильными видами ядерного вооружения вполне может сровнять Францию вплоть, скажем так, до лунного грунта» Алексей Леонков Военный эксперт

Военный блогер и участник СВО Алексей Живов уверен, что Европа нацелилась на большую войну с Россией, активно готовится к ней и непременно в нее вступит. При этом он считает, что дать отпор можно будет только ядерными силами и средствами.

«Если же ядерное оружие будет вне контекста, противостоять при текущем уровне организации и военной культуры будет сложно», – высказал свое мнение эксперт в интервью RTVI .

Готова ли Европа к прямому столкновению с Россией

Фото - © Wikipedia.org

Впрочем, далеко не все эксперты уверены в том, что воинственные заявления европейцев подкреплены реальной готовностью воевать.

«Языком молоть — не орехи колоть. Логика там такая: давайте немного увеличим доходы высокотехнологичных военных концернов, пока они не сбежали в США. Обеспечим их заказами. А для этого нужна постоянная угроза, какой в свое время представлялся Советский Союз», – объяснил политику Европы военный эксперт Михаил Тимошенко в комментарии «Ридусу».

По его мнению, стремления правящих европейских кругов не соответствуют настроениям населения.

«Политики хотят, чтобы Германия стала сильнейшей военной державой. А рядовые бундесбюргеры не очень-то хотят служить. В головах у них что-то не то», – полагает эксперт.

С ним не согласен Алексей Живов.

«Европейское общество уже начали готовить к войне и продолжат это делать дальше. Даже если сейчас кто-то не готов, они сделают так, что к нужному моменту все будут готовы», – уверен военблогер.

Алексей Леонков напомнил, что страны «коалиции боеприпасников» обещали производить 2 миллиона снарядов к исходу 2024 года, но эта цифра так и не была достигнута, а потом и вовсе эта коалиция самораспустилась.

«Все государства, которые входили в нее, в том числе и Франция, не горели энтузиазмом продолжать. Так что можно отметить, что французы не смогут в ближайшие пару лет нарастить свою боеготовность» Алексей Леонков Военный эксперт

По мнению Сергея Судакова, остановить военный пыл европейцев могут победа России в украинском конфликте и граждане европейских стран, которые не будут готовы расстаться с социальными пособиями.

А вот Андрей Клинцевич считает, что нужно вернуть страх европейских лидеров и граждан перед ядерным оружием, показав, что оно есть.

«Мое мнение – нам нужно проводить натурные испытания ядерного оружия. Полигон на севере готов к этому. Надо красиво снять испытания, тиражировать кадры. Да, нас обвинят в том, что мы вышли из соглашения о непроведении ядерных испытаний. Но что нам могут еще сделать? Отлучить от участия в Олимпийских играх?», — задался вопросом эксперт.

По его мнению, это единственный шаг, который позволит образумить мировых политиков.

«Они должны понять, что на территории Европы отсутствует точка, куда мы не могли бы гарантированно нанести удар в ядерном исполнении», — резюмировал глава Центра изучения военных и политических конфликтов.