Во время прелюдии довела мужчину до истерики: чему учат и как разводят женщин на секс-тренингах

В материале РИАМО рассказываем, что происходит на секс-тренингах, есть ли от них реальная польза и как на них разводят женщин.

Секс-тренинги – это такой же способ добровольного отъема денег у доверчивых людей. Только в данном случае подавляющая часть обманутых – женщины. За обещание стать «лучшей в мире любовницей», «самой желанной обладательницей влагалища с супернакачанными интимными мышцами» и «суметь привязать к себе мужчину сексом» женщины готовы выкладывать огромные суммы.

Манипуляции сексуальностью: что обещают на секс-тренингах

Врач акушер-гинеколог высшей категории Лариса Луганская отмечает, что любая обманутая женщина приходит на подобный тренинг, чтобы прокачать свою сексуальность, стать раскрепощеннее, изучить разные техники секса, что само по себе неплохо и даже полезно. «Но только если такие тренинги и занятия проводят сексологи и психологи с образованием, а не псевдокоучи с кучей сомнительных дипломов о прохождении каких-то курсов», — добавляет доктор.

Большая часть популярных секс-тренингов призывает женщин качать интимные мышцы, решать все свои проблемы с помощью секса, манипулировать и выжимать из мужчины все, чего хочется, с помощью секса и каких-то невероятных практик, ради которых он «весь мир к ногам ее положит».

Получается, что такие коучи позиционируют секс не как естественный процесс, от которого получают удовольствие оба партнера, а как инструмент для удовлетворения партнера с целью выкачивать из него как можно больше материальных благ. Не очень похоже на здоровые отношения, не так ли?

Женщин обманывают или они сами рады обманываться: мифы на секс-тренингах

Миф 1: качать интимные мышцы надо

Прежде чем идти на секс-тренинг, на котором дамам обещают такие умения, от которых у всех миллиардеров буквально крышу сносит, стоит посмотреть на реальность. Важно понимать, что сексуальность женщины дана ей природой и будить в себе тигрицу с навыками глубокого горлового минета вовсе не обязательно, чтобы быть счастливой.

Доктор Луганская обращает внимание на то, что секс-коучи без образования и элементарных знаний об анатомии предлагают качать интимные мышцы, хотя на самом деле таких мышц не существует. Она развеивает этот миф и отмечает, что есть мышцы тазового дна, которые нужно тренировать, но делать это нужно правильно после консультации сексолога или гинеколога.

«И тем более сильные мышцы тазового дна не гарантируют женский оргазм и невероятные ощущения для мужчины. Это уловка, на которую попадаются доверчивые женщины», — отмечает эксперт.

Миф 2: секс решает все проблемы

Решать проблемы с помощью секса тоже вряд ли получится, иначе все женщины с низкой социальной ответственностью были бы самыми счастливыми на планете. По словам акушер-гинеколога, секс — важная составляющая отношений, но далеко не единственная. В паре не менее важны взаимное уважение, честность и забота.

Миф 3: секс, в том числе оральный, делает фигуру и лицо мечты

Мифом является и то, что секс помогает похудеть, а минет создает красивые скулы. Есть ощущение, что его придумали мужчины (но это не точно). На самом деле, конечно, секс не сказывается на лишних килограммах. Вместе с врачом мы посчитали: час активного секса помогает потратить около 250 килокалорий, но мужчина такой марафон не выдержит — его предел 3-5 минут. Вопрос: сколько мужчин нужно ежедневно, чтобы тратить те самые 250 килокалорий? А уж строение скул минетом точно изменить не получится, потому что форма их зависит от строения черепа, а не от того, насколько хорошо у женщины развит навык глубокого горлового.

Миф 4: мастурбация вредна для женщин

Еще один обман, который заманивает женщин на секс-тренинги, заключается в том, якобы мастурбация не позволяет получать удовольствие от секса с мужчиной. Поэтому на тренинге женщине просто необходимо «научиться очаровывать мужчин, не отказывать им в сексе и уметь их удовлетворить». Ерунда, одно другому не мешает, а иногда помогает женщине лучше узнать собственное тело, говорит доктор Луганская.

Секс-тренинги разоряют: как меняются цена на курсы

Получается, что слушательницы большей части секс-тренингов несут немалые суммы секс-коучам, не получая желаемого результата. Тем временем Mash Money сообщает, что стоимость курсов минета подорожала на 15-30%. При этом помимо сомнительных коучей на таких занятиях навязывают покупку «очень нужных» буклетов, секс-игрушек и дополнительных вебинаров.

Доктора предупреждают: увлечение подобными курсами может привести не просто к разочарованию и пустому кошельку, но и к проблемам со здоровьем.

«Поэтому все свои сексуальные проблемы и желания нужно обсуждать с партнером и при необходимости с врачом», — заключает эксперт.

Мужчине не понравилось, а она потратила кучу денег: реальные истории «учениц» секс-коучей

История 1. Минет — это насилие над женщиной

Жительница Подмосковья Анна рассказывает, что пару лет назад поддалась на уговоры подруги и пошла с ней на курсы по оральному сексу. В итоге, конечно, практика была и дальше резинового друга на тренинге дело не пошло.

«Мой муж сказал, что это насилие над женщиной, и отказался от минета. Я не скажу, что опыт был каким-то отрицательным — преподаватель была с юмором, было весело и местами познавательно, но, видимо, моему мужу такое не заходит», — говорит женщина.

История 2. Потеряла мужа из-за «короны на голове»

Другая слушательница секс-курсов Наталья поделилась историей о том, как она мужа потеряла, а все следующие отношения оказались одноразовыми.

«Муж ушел от меня в итоге, и я только теперь понимаю, что „надела корону” и это ему не понравилось. На курсах мне буквально внушили, что я достойная, сексуальная и любой мужчина мне должен просто потому, что я существую», — говорит Наталья.

Мужа не убедили ни сексуальное белье, ни ролевые игры, ни техники в постели — по словам женщины, он ушел даже не к другой, он просто ушел, потому что не выдержал постоянных сексуальных экспериментов.

«Видимо, я переборщила, а может быть, просто и любви между нами не было. В любом случае, все мои навыки пока не помогли построить прочных и долгих отношений — все одноразовые, хотя мужчинам явно нравится», — делится женщина.

История 3. У мужчины началась истерика

Москвичка Надя говорит, что сходила на два тренинга, в том числе и по оральному сексу, а на практике довела мужчину до истерики.

«Это был эпичный провал. То есть на тренинге я все выполняла, понимала, все в голове уложилось, я даже гордилась собой, что смогла преодолеть стеснение и все такое. Короче, дело подошло к делу, я устроила романтический ужин, белье, все дела. Вот представьте, мой мужчина весь такой довольный, готовый, я такая вся красивая и уже приступаю к оральным ласкам, и тут у меня в голове мысли: „Так, сначала ласкаем тут, потом нужен вакуум, потом надо не забыть…”. И тут я понимаю, что зависла над ним с тупым выражением лица», — рассказывает Надя.

Романтический ужин закончился истеричным смехом обоих — и хорошо, что у обоих есть чувство юмора.

«Так себе опыт, в общем, в отношениях нужно говорить с партнером и объяснять свои чувства, тогда и будет все хорошо, а какие-то техники — это уже наживное и на самом деле редко кому нужны», — добавляет девушка.

Итог таков, что здоровая сексуальная жизнь, безусловно, нужна, но ключевое слово здесь «здоровая». Поэтому идти с проблемами нужно не к псевдокоучам, а к дипломированным специалистам.