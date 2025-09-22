Увеличение зарплат и введение цифрового рубля: что изменится в законах с 1 октября 2025 года

В материале РИАМО рассказываем, как начнется внедрение цифрового рубля, на сколько увеличатся пенсии и зарплаты и на какие товары будут ставить Честный знак.

Повышение зарплат с 1 октября 2025 года

С 1 октября запланировано повышение окладов для сотрудников силовых ведомств на 7,6%. Повышение предусмотрено постановлением правительства РФ от 09.04.2025 №464.

Оклады повысятся у:

проходящих военную службу как по контракту, так и по призыву;

проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции;

сотрудников МВД;

служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

работников органов принудительного исполнения;

служащих органов федеральной противопожарной службы;

сотрудников таможенных органов;

работников ряда других ведомств.

Индексации подлежат именно базовые оклады по должности и званию, составляющие основу, от которой зависят все надбавки – за квалификацию, выслугу лет и прочие.

Кроме того, на 7,9% вырастут оклады работников бюджетной сферы, согласно распоряжению правительства РФ от 1 августа 2025 г. №2071-р.

Речь идет о следующих категориях работников:

сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;

работники федеральных государственных органов;

гражданский персонал воинских частей;

сотрудники учреждений федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой.

В частных компаниях повышение окладов зависит от решения руководителя. С помощью такой индексации государство компенсирует рост цен и инфляцию. Первую проиндексированную зарплату вышеуказанные категории работников получат в ноябре.

Индексация пенсий для военных и прочих категорий

Постановление правительства №464 предусматривает и повышение пенсий для военных пенсионеров. Перерасчет пенсий будет выполнен в автоматическом режиме на основании обновленных окладов. Повысят пенсионное пособие бывшим сотрудникам силовых ведомств на 7,6%, и произойдет это автоматически.

Традиционно повысятся пенсии у тех, кому в сентябре исполнилось 80 лет. Фиксированная часть страховой пенсии (8907,70 рублей) увеличится вдвое. Такое же увеличение положено инвалидам I группы, но при этом если инвалид I группы отметил 80-летие, то повышение ему положено только по одному из критериев. Эта индексация тоже проводится без подачи заявления.

Повышенные пенсии получат те, кто продолжал работать на пенсии и решил уйти на заслуженный отдых. После увольнения такие пенсионеры получат выплаты с учетом всех неполученных индексаций за время работы.

На доплату к пенсии могут рассчитывать пожилые люди, имеющие иждивенцев: супругов, детей, внуков, братьев и сестер в возрасте до 18 лет. Если иждивенец – студент (студентка) дневного отделения, то право на выплату сохраняется еще на пять лет.

Доплата за одного родственника равна трети фиксированной выплаты к пенсии. При наличии двоих иждивенцев сумма доплаты удваивается. Если у пенсионера три и более человек на попечении, то доплата будет выше 100% фиксированной выплаты.

Социальные пособия переведут на цифровой рубль

С 1 октября начинается первый этапа выплат с использованием цифрового рубля. Его начнут использовать для части федеральных расходов и отдельных социальных пособий. Такой подход позволит протестировать систему на небольшой базе и минимизировать риски при массовом переходе.

С 1 января 2026 года цифровой рубль станет доступен для всех федеральных выплат, включая пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и пособия. Но введение цифрового рубля не означает отмену получения пособий привычными способами. Перейти на цифровой рубль граждане могут добровольно и выбрать удобный для себя формат.

С 2027 года цифровой рубль будет внедряться и в региональные бюджеты, а также в внебюджетные фонды, что повысит прозрачность, скорость расчетов, унифицирует финансовые потоки и предоставит новые удобные способы управления средствами.

Пользоваться цифровым рублем можно через мобильное приложение, в котором можно совершать переводы, оплачивать товар и услуги и конвертировать в наличные. Автоматического открытия счетов не предусмотрено, перейти на него можно только добровольно, открыв кошелек для цифрового рубля. Цифровой рубль работает только на платформе Центрального банка.

Льготный период для самозанятых и МСП по кредитам и займам

Согласно закону, с 1 октября самозанятые и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут оформить кредитные каникулы. Их можно будет взять один раз в пять лет сроком на шесть месяцев по каждому из кредитов.

Для получения льготы нужно будет соблюсти ряд условий. Каникулы будут распространяться на суммы кредита или займа в пределах:

до 10 миллионов рублей — для самозанятых;

до 60 миллионов рублей — для микропредприятий;

до 400 миллионов рублей — для малых компаний;

до 1 миллиарда рублей — для средних компаний.

Если открыта линия кредитования, то будут учитывать лимиты выдачи или долга в зависимости от того, что меньше. Среди требований также – условие, что заемщик должен быть субъектом малого или среднего предпринимательства или самозанятым, но при этом не относиться к субъектам МСП, которым не может быть оказана поддержка. Заемщик не должен быть в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства и не должен пользоваться кредитными каникулами в течение пяти лет до обращения за каникулами.

Честный знак для стройматериалов

По постановлению правительства с 1 сентября 2025 года производители и импортеры стройматериалов обязаны зарегистрироваться в системе маркировки Честный знак, а с 1 октября на сухих смесях должна быть маркировка. С 1 декабря маркировка станет обязательной еще и для герметиков и шпатлевки.

Продажа немаркированных остатков разрешена до окончания срока годности. При этом поставка немаркированных товаров производителями разрешена только до 1 мая 2026 года.

Налоговые льготы для производителей дронов

Федеральный закон от 31 июля 2025 года №297-ФЗ предусматривает нулевую ставку НДС для производителей беспилотников. Льгота будет действовать до конца 2027 года и распространяется на малые беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,15 до 30 килограмм, произведенные на территории ЕАЭС. От НДС освобождаются двигатели, запасные части и комплектующие, используемые для производства, ремонта и модернизации таких беспилотников.

Нулевую ставку для гостиниц продлевает закон от 23.07.2025 № 227-ФЗ до 31 декабря 2030 года. Она действует для объектов туристической инфраструктуры, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в реестр. С момента ввода в эксплуатацию такие объекты могут применять нулевую ставку в течение пяти лет.