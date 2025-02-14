Ушли с маршрута: почему дальнобойщики стали жаловаться на ошибки системы «Платон»

Подробности о том, почему дальнобойщики стали жаловаться на ошибки системы «Платон», читайте в материале РИАМО.

Дальнобойщики стали жаловаться на ошибки системы взимания платы на дорогах: они утверждают, что сегодня водитель может получить несправедливый штраф в размере до 200-300 тысяч рублей, оспорить который будет крайне сложно. Среди причин сложившейся ситуации эксперты называют работу систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые глушат сигнал геопозиционирования со спутников.

На что жалуются водители-дальнобойщики

Фото - © Михаил Михин / Фотобанк Лори

Система взимания платы на дорогах «Платон» стала давать сбои из-за неточного определения спутниковых координат, в результате чего водитель может получить несправедливый штраф до 200-300 тысяч рублей — об этом рассказал председатель Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Сергей Волощук. При этом он отметил, что сегодня дальнобойщик не может оспорить начисление ошибочного штрафа.

«Может быть, эта система поменяется в дальнейшем. Может быть, действительно прислушаются. Но сейчас это денежная кормушка», — сказал эксперт.

По словам Волощука, водители пытаются звонить в call-центр и разбираться, но в большинстве случае это никак не исправляет ситуацию. Специалисты «Платона» все сваливают на водителей и призывают внимательнее проверять приборы. Волощук также напомнил, что представители профсоюза пытались бороться с «Платоном» в 2015 году, но ничего добиться тогда не удалось.

«Платон» — это государственная система взимания платы с большегрузных автомобилей массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам России, говорит в беседе с РИАМО президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов. По словам эксперта, собранные средства направляются в Федеральное дорожное агентство на ремонт и строительство дорожного покрытия.

Почему в системе «Платон» возможны сбои

Фото - © Сергей Сергеев / Фотобанк Лори

Система «Платон» отслеживает движение грузовиков с помощью бортовых устройств, дорожных рамок и мобильных комплексов. Оператор «Платона» взимает плату с большегрузов и совместно с Ространснадзором выявляет нарушителей, которые доставляют грузы с отключенным, неисправным оборудованием или неверно оформленными маршрутными картами, рассказывает Вадим Филатов.

«С начала прошлого года компании сталкиваются с массовыми сбоями в работе системы взимания платы „Платон“. Оборудование (рамки) некорректно определяет работу бортовых устройств, в результате чего бизнес часто получает необоснованные штрафы» Вадим Филатов президент ассоциации «АвтоГрузЭкс»

Больше всего случаев начисления таких штрафов наблюдается в Северо-Кавказском, Южном, Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, отмечает Вадим Филатов. В то же время, по словам председателя союза «Цифровой мир» Валерия Корнеева, сбоями внезапные «исчезновения» и «появления» грузовиков для системы «Платон» назвать неверно: эти ошибки происходят из-за работы системы РЭБ, которые как раз и глушат сигнал геопозиционирования со спутников.

Как отмечает Корнеев, до последнего времени эти ошибки «Платона» были довольно редки, но по мере все более частого использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотников для нанесения ударов вглубь России происходило насыщение территории страны системами РЭБ, противодействующими дронам противника.

«В результате ситуацию можно считать уникальной и постоянно усложняющейся по мере увеличения количества и мощности системы РЭБ внутри российских регионов», — подчеркивает эксперт.

Впрочем, у сбоев в системе «Платон» есть и другие причины: как объясняет Вадим Филатов, на рынке сохраняется много недобросовестных перевозчиков, которые устанавливают «глушители» для рамок системы взимания платы, не позволяющие верно рассчитать размер оплаты. У всех остальных грузовиков в радиусе действия этих «глушителей» (на расстоянии до 0,8—1 км), бортовые устройства также могут работать некорректно.

Как сбои в системе «Платон» влияют на дальнобойщиков

Фото - © Анатолий Матвейчук / Фотобанк Лори

Перевозчики для регистрации проезда используют бортовые устройства, работающие при помощи систем спутниковой навигации, объясняет Валерий Корнеев. В какой-то момент на маршруте устройство срабатывает некорректно (по версии перевозчиков, из-за работы РЭБ), по координатам грузовик может оказаться в Австралии или Исландии (такие случаи уже были, они описаны в сети).

«В этот момент „Платон“ считает, что устройство было отключено либо грузовик сошел с маршрута», — рассказывает собеседник РИАМО.

В результате многие перевозчики получают штрафы за якобы «отключение системы „Платон“. У многих перевозчиков копятся штрафы по общую сумму в сотни тысяч рублей. Оспаривать каждый такой штраф в судах тяжело — тем более, суды не всегда хотят разбираться в таких ситуациях, говорит Валерий Корнеев.

Между тем, как объясняет сооснователь и управляющий партнер юридической компании P&P Unity Семен Мокин, система «Платон» создавалась по концессионному соглашению, заключенному между ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» (концессионер) и «Росавтодор» (концедент). По общему правилу сбои в эксплуатации объекта концессии — ответственность концессионера (частного инвестора).

«Однако помехи для спутниковых сигналов из-за работы средств РЭБ могут быть вне контроля концессионера и, теоретически, относиться к особым обстоятельствам», — отмечает Семен Мокин.

Какие выходы возможны из ситуации со сбоями в системе «Платон»

Фото - © Дмитрий Калиновский / Фотобанк Лори

В настоящее время оператор системы «Платон» уже сообщил о проведении работы по удаленному обновлению программного обеспечения для бортовых устройств, что может помочь избежать этих проблем, говорит Вадим Филатов. Кроме того, уполномоченные органы уже выявили участки, где сбои с высокой долей вероятности могут быть связаны с работой устройств подавления сигналов спутниковой навигации. Эти данные будут учитываться Ространснадзором в контроле за соблюдением требований перевозчиками.

«Дополнительно разрабатываются решения, которые помогут минимизировать влияние устройств подавления сигналов спутниковой навигации на работу системы „Платон“» Вадим Филатов президент ассоциации «АвтоГрузЭкс»

Вместе с тем на данный момент компании могут узнать об отсутствии части тарификации маршрута движения спустя сутки, из-за чего определить сбой в работе системы становится сложнее, отмечает Вадим Филатов. Именно поэтому необходимо уведомлять владельцев транспортных средств об этом во время совершения рейса, запустив соответствующий сервис в личном кабинете оператора системы «Платон», считает эксперт.

Кроме того, необходимо учитывать, что в течение четырех суток перевозчик имеет право оформить маршрутную карту и на основании нее произвести корректный платеж в систему «Платон», если при прохождении рамки у него возникли сомнения в правильности тарификации. По мнению Вадима Филатова, также необходимо разработать и запустить процедуру независимой оценки работы системы, которая поможет определить: действительно ли водитель двигался с выключенным, неисправным, просроченным бортовым устройством или произошел сбой в считывании данных.

«Это позволит сократить долю неправомерно выписанных штрафов и снизить финансовую нагрузку на перевозчиков», — заключает эксперт.