Цены на такси 2026: кто виноват в высоких тарифах, что делать и когда ждать снижения

Почему растут цены на такси в России, можно ли их сдержать и какого роста стоимости ожидать в 2026 году, читайте в материале РИАМО.

Стоимость поездок на такси в России продолжает стабильно расти, вызывая вопросы и недовольство пассажиров. Что стоит за этим ростом — только общая инфляция или есть специфические отраслевые причины? Возможно ли остановить этот процесс и какие меры могут сдержать тарифы, читайте в материале РИАМО.

Дефицит машин и водителей: что приводит к росту цен на такси

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

Ключевой проблемой является нарастающий дефицит транспортных средств для таксомоторных компаний, считает генеральный директор компании «Мой Автопрокaт» Дмитрий Матвеев. Новые требования по локализации парка, хотя и смягченные квотами для частников, создают для классических таксопарков серьезные вызовы.

Напомним, что в ноябре прошлого года стало известно, что правительство поддержало законопроект, инициированный группой депутатов, который позволяет частным водителям такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации. Согласно законопроекту, до 1 января 2033 года каждый год будет выделяться квота не меньше 25% от общего количества легковых автомобилей в региональном реестре, которые не соответствуют нормам локализации, при условии, что эти транспортные средства принадлежат водителям не менее шести месяцев.

Эксперт считает положительным решение государства пойти навстречу самозанятым, которые работают в такси на личных авто, поскольку покупка новой машины стала бы для них слишком тяжелой и экономически нецелесообразной финансовой нагрузкой. Но при этом призывает учитывать и интересы таксомоторных компаний.

«Повсеместная замена парков такси на новый транспорт приведет к задержкам в предоставлении заводами автомобилей остальным клиентам. Невозможность использования зарубежных авто стимулирует рост производства отечественных, однако текущие мощности заводов и так уже максимально загружены» Дмитрий Матвеев генеральный директор компании «Мой Автопрокaт»

Он прогнозирует, что ускорение цикла производства может сказаться на качестве сборки и вызовет общий дефицит на рынке.

Кроме того, бизнес столкнется с сезонным оттоком водителей на более доходные летние работы и растущими операционными затратами, включая переоборудование ремонтных мастерских и обучение персонала под новые модели авто.

Часть таксомоторных предприятий закроется, и это повлечет не только дефицит ТС, но и ослабление конкуренции. Уцелевшим участникам рынка будет проще устанавливать высокие цены, зная, что у клиентов нет им особой альтернативы.

«И, как итог, рост расходов таксопарков неизбежно отразится на тарифах для пассажиров», — резюмирует эксперт.

Почему таксисты предпочитают иномарки

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

На сегодняшний день отечественные автомобили стали заметно конкурентоспособнее и пользуются спросом, считает Матвеев. Какие-то модели уже можно сопоставить по качеству с китайскими аналогами, но их надежность еще не настолько высокая, чтобы массово применять их в такси и каршеринге, добавляет он. Как раз надежность и низкая стоимость владения являются ключевыми параметрами для использования машин в такси, поскольку такая работа — это экстремальные нагрузки на автомобиль, и простои из-за поломок напрямую бьют по экономике.

«Логично, что таксопарки и таксисты-частники продолжают выбирать иномарки. Качество, долговечность и небольшие расходы на обслуживание — это то, что напрямую влияет на прибыльность», — объясняет Матвеев.

Поэтому даже новые, более доступные российские модели пока не могут массово заменить проверенные иномарки в профессиональной эксплуатации, что также ограничивает предложение и поддерживает высокие цены.

Можно ли сдерживать рост цен: мнение экономиста

Фото - © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

Доцент Финансового университета Михаил Хачатурян подтверждает, что остановить рост цен в текущих условиях сложно, но можно сделать его более управляемым. Среди основных причин он, помимо дефицита машин, выделяет рост стоимости лизинга, топлива, запчастей, ОСАГО и сокращение численности водителей.

«Возможными вариантами сдерживания роста цен могли бы стать следующие меры: установление временных потолков цен на периоды высокого спроса или неблагоприятных погодных условий; развитие сети общественного транспорта; формирование механизмов контроля ценообразования агрегаторов такси для большей прозрачности», — предлагает экономист.

Однако он скептически оценивает немедленный эффект. Даже при внедрении этих мер в обозримой перспективе при сохранении текущих тенденций рост цен продолжится.

Прогноз: цены на такси вырастут еще на 20-40%

Фото - © Медиасток.рф

Оба эксперта сходятся во мнении, что в среднесрочной перспективе рост тарифов не остановится. Например, Хачатурян дает конкретную количественную оценку: «При условии сохранения текущего уровня обилия водителей и роста операционных издержек рост цен на уровне 20–40% сохранится».

Это означает, что поездки станут заметно дороже. Основная надежда пассажиров в этой ситуации — на развитие конкуренции (которая, как предупреждает Матвеев, может ослабнуть из-за закрытия части компаний) и на регулирующие меры со стороны государства, которые пока носят скорее точечный характер, как квоты для частников, и не решают системных проблем отрасли.

Таким образом, рост цен на такси — это системная проблема, вызванная стечением макроэкономических факторов и отраслевых кризисов. Дефицит надежных автомобилей и водителей, высокие операционные затраты и сезонные колебания спроса формируют устойчивую восходящую динамику. В ближайший год пассажирам стоит готовиться к дальнейшему удорожанию поездок на 20–40%, а спасение они могут найти только в альтернативах — развивающемся общественном транспорте или каршеринге. Остановка роста возможна лишь при комплексном вмешательстве, сочетающем поддержку производителей, регулирование агрегаторов и инвестиции в транспортную инфраструктуру городов.

