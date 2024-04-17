Telegram как оплот свободы слова: что Павел Дуров рассказал в интервью Такеру Карлсону

Как основатель Telegram и ВК пытался найти место для ведения бизнеса и почему он не покупает дома, яхты и самолеты, читайте в материале РИАМО.

В ночь на 17 апреля (по московскому времени) известный американский журналист Такер Карлсон опубликовал на своем сайте интервью c Павлом Дуровым – человеком, основавшим самую успешную российскую социальную сеть «ВКонтакте», а затем и один из самых успешных мессенджеров в мире Telegram, который также превратился в полноценную социальную сеть. Уроженец Ленинграда рассказал своему американскому визави о том, как начал свою бизнес-карьеру, почему был вынужден покинуть Россию и как развивает свой проект сейчас.

Детство и юность Павла Дурова: жизнь в Италии и возвращение в Россию

Дуров рассказал, что родился в 1984 году в СССР, но в четыре года вместе с родителями переехал в Италию. По его словам, там он понял, что капиталистическая система со свободным рынком лучше, чем централизованная советская.

В Италии Дуров пошел в школу и, как он выразился, «стал европейцем». Однако после развала СССР семья решила вернуться в Россию – отец Павла, изучавший древнеримскую литературу, получил предложение возглавить кафедру в СПбГУ.

Дуров рассказал, что еще в Италии он и его брат Николай добились серьезных успехов. 10-летнего Николая в Италии приглашали на телевидение как гениального ребенка, способного «решать кубические уравнения в реальном времени», что считалось невозможным. Сам Дуров пошел в школу в Италии, не зная ни слова по-итальянски, поэтому учителя говорили, что он не преуспеет в учебе. Однако через год, по словам Павла, он уже был вторым по успеваемости в своем классе, а еще через год – лучшим.

Благодаря тому, что семья привезла с собой в Россию из Италии персональный компьютер IBM, чем тогда в РФ мало кто мог похвастаться, братья Дуровы могли учиться программированию.

Основание «ВКонтакте» и продажа компании

Дуров рассказал, что основал «ВКонтакте» в 21 год, только окончив университет, и какое-то время был единственным сотрудником своей компании. Однако вскоре сайт начал расти и стал главной социальной сетью в России, на Украине и во многих других странах бывшего СССР.

В 2011-12 годах, в период политических протестов в РФ, российские власти, по словам Дурова, требовали от «ВК» блокировать оппозиционные паблики, на что компания ответила отказом. В 2013 году, когда начался Майдан на Украине, российские власти потребовали от компании предоставить им сведения об организаторах протеста в соседней стране. Дуров, по его словам, отказался и в этот раз. В итоге в конце 2013 года ему предложили выбор: начать выполнять требования властей РФ или продать свою долю в ВК, уволиться с поста гендиректора и покинуть страну. Он выбрал второй вариант.

Как Дуров основал Telegram и «скитался по миру»

По словам Павла, идея создания Telegram пришла ему в голову во время одного из обысков, устроенных у него дома российскими силовиками – он подумал, что неплохо бы иметь возможность написать об этом в какой-то защищенной программе.

Покинув Россию, Дуров с командой поехали в Берлин, потом в Лондон, потом в Сингапур, потом в Сан-Франциско. По словам бизнесмена, они «были везде», но не смогли нигде осесть из-за проблем уже с местными властями.

Так, в Германии компании запрещали нанимать программистов не из ЕС до тех пор, пока в течение полугода никто не откликнется на их объявление о работе внутри ЕС.

В Сан-Франциско, по словам Дурова, трое людей напали на него на улице, когда он в восемь вечера возвращался из офиса Twitter в свой отель после встречи с Джеком Дорси, и пытались отобрать телефон, но ему удалось отбиться. Основатель Telegram добавил, что ни в одной другой стране такого с ним не случалось.

С США была связан и более серьезная проблема. Так, во время одного из визитов в Штаты американские правительственные агенты пытались за спиной Дурова завербовать его сотрудника, чтобы тот помог интегрировать в Telegram некие уязвимости. Бизнесмен рассказал, что и к нему самому приходили агенты ФБР, чтобы расспросить про Telegram, его жизнь в России и т.д.

Как Telegram наконец нашел себе место

По словам Дурова, семь лет назад команда Telegram переехала в Дубай и там наконец обосновалась надолго. Бизнесмен рассказал, что в этом городе очень легко вести бизнес – в частности, можно нанимать людей откуда угодно, и пока ты платишь им высокую зарплату, они могут работать в Дубае.

Кроме того, в этом эмирате невысокая налоговая нагрузка, но при этом очень развитая инфраструктура.

К тому же, по словам Дурова, ОАЭ – это маленькое нейтральное государство, которое «хочет дружить со всеми» и идеально подходит для нейтральной платформы, старающейся защитить данные своих пользователей.

Бизнесмен также сказал, что без лишней необходимости старается не ездить в большие и влиятельные страны, такие как Китай, Россия или США, потому что там к нему возникает «слишком много внимания».

В чем секрет успеха Telegram по мнению Павла Дурова

Дуров рассказал, что конкуренты Telegram тратят десятки миллиардов долларов на рекламу, а его компания за всю свою историю не потратила на это ни доллара. Весь рост Telegram – органический.

Шифр для мессенджера написал брат Павла Николай – «гений математики», как его охарактеризовал Павел.

По мнению Дурова, конкуренты отстают от Telegram на пять-шесть лет.

«Они копируют то, что сделал Telegram шесть лет назад, и делают это не очень хорошо»

Эффективность компании во многом достигается за счет того, что она на 100% принадлежит лично Дурову. Он лично общается с каждым разработчиком и дизайнером, работающим в Telegram (всего их около 30), и предлагает большинство идей по развитию мессенджера.

По словам Дурова, в его компании нет HR-отдела. Программистов в Telegram набирают в результате соревнований на платформе contest.com, которая является проектом Telegram.

Как Telegram борется за защиту данных своих пользователей

Дуров рассказал, что власти ОАЭ никогда не оказывали на Telegram никакого давления. Что касается запросов от других правительств, то они приходят в компанию регулярно.

Так, после событий 6 января в США, когда протестующие захватили Капитолий, Telegram получил письмо от некоего конгрессмена-демократа с требованием предоставить данные об участниках протестов. В противном случае, как говорилось в послании, компания нарушила бы американскую конституцию. Через две недели Telegram получил еще одно письмо, на этот раз от конгрессмена-республиканца, в котором говорилось, что нарушением американской конституции было бы как раз предоставление данных об участниках протеста. Компания проигнорировала оба письма.

Однако самое сильное давление, по словам Дурова, Telegram испытывает не со стороны правительств, а со стороны Apple и Google. Эти компании регулярно требуют удалять контент, который якобы нарушает их правила, под угрозой лишить Telegram доступа к своим интернет-магазинам. Иногда мессенджер не соглашается с этими требованиями, усматривая в них нарушение свободы слова, и пытается спорить. Получается с переменным успехом.

Почему у Дурова нет дорогой собственности

Отвечая на вопрос о том, почему Telegram на 100% принадлежит ему одному, Дуров сказал, что причина – в желании сохранить независимость, а также в том, что ему лично не нужны деньги. У него есть несколько сотен миллионов долларов на банковских счетах и в биткоинах, которые он не трогает уже «лет 10», но нет недвижимости, самолетов и яхт. Бизнесмен считает, что покупка недвижимости привяжет его конкретному месту и будет отвлекать от задач, связанных с Telegram.

Взгляд Павла Дурова на ситуацию со свободой слова в мире

Дуров считает, что, несмотря на существующую в мире тенденцию ограничения свободы слова, есть основания для оптимизма. По его мнению, мир развивается циклично, и со временем эта тенденция вполне может смениться на другую.

Бизнесмен привел в пример ситуацию с эпидемией Covid, когда невозможность выражать свое мнение привела к растущему напряжению и озлобленности людей. По его словам, Telegram был одной из немногих, если не единственной крупной социальной платформой, которая не удаляла аккаунты за распространение «неправильной» информации о вакцинации, масочном режиме и т.п.

Дуров полагает, что даже в условиях все большего вторжения государств в частную цифровую жизнь люди смогут сохранить приватность, используя специальные устройства для коммуникации, которые невозможно будет взломать.

Российский бизнесмен также отметил приобретение Twitter Илоном Маском как признак новой позитивной тенденции в отрасли. По мнению Дурова, после этого компания стала пробовать что-то новое, чего другие социальные платформы, помимо Telegram, не делали последние 10 лет.