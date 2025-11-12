Сверток с деньгами взорвался в руках: что известно о ЧП с мальчиком в Красногорске

В материале РИАМО — о чудовищной ситуации, которая произошла накануне вечером в Красногорске с девятилетним мальчиком.

Что произошло с мальчиком в Красногорске 11 ноября

Вечером 11 ноября маленький мальчик, которому всего девять лет, возвращался домой и случайно увидел на земле сверток с прикрепленной к нему десятирублевой купюрой. Ребенок поднял находку — и тут же произошел взрыв. Это оказалось неустановленное взрывное устройство — оно сдетонировало у мальчика в руках, в результате чего очень сильно повредило кисть правой руки. Самодельное устройство было начинено гвоздями.

О случившемся рассказал один из свидетелей, который работает в том же здании, где мальчик занимался на курсах кикбоксинга.

«Ребенок <…> увидел на земле деньги, пачку или одну купюру, какого достоинства — не знаю. <…> В итоге ребенок решил поднять, взял в руки, произошел взрыв. В результате оторвало два пальца, говорят врачи, их искали и нашли. И очень сильно руку повредило», — рассказал мужчина.

Житель Красногорска оказал мальчику первую медицинскую помощь. Другой очевидец подобрал оторванный палец и отнес его врачам скорой помощи. Об этом сообщил один из свидетелей происшествия Алексей, под чьим балконом произошел взрыв. «Он подобрал, я так понимаю, большой палец и отнес врачам скорой помощи», — заявил Алексей в интервью «Известиям». По его словам, взрыв произошел прямо под его балконом. Мальчику бросились помогать он и еще двое мужчин.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка общеопасным способом (часть 3 статьи 30, пункт «е» части 2 статьи 105 УК РФ). Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначена молекулярно-генетическая, взрывотехническая, дактилоскопическая судебные экспертизы. Красногорская городская прокуратура взяла расследование на контроль.

По данным следствия, в десятирублевую купюру было завернуто самодельное взрывное устройство мощностью около 10 граммов в тротиловом эквиваленте.

Что известно о состоянии пострадавшего от взрыва мальчика

Мальчика доставили в Детский научно-клинический центр имени Рошаля. Сейчас он в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Об этом рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. «У мальчишки сильно пострадала рука. Врачам пришлось пойти на частичную ампутацию пальцев на правой руке. Ребенок в тяжелом состоянии», — написала Мишонова.

Также мальчика посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Состояние у Глеба тяжелое — операция шла 6 часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом», — отметил губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона также поблагодарил врачей за профессионализм и пообещал оказать семье необходимую помощь.

Похожие случаи

Фото - © Фотобанк Лори

Случай с мальчиком из Красногорска далеко не единственный. Так, в октябре 2024 года подросток в городе Стаханове Луганской Народной Республики получил серьезные ранения после того, как подобрал заминированную детскую игрушку. «В руках у ребенка взорвалась уточка желтого цвета, которая лежала под лавочкой у памятника Пушкину. Парень получил осколочное ранение левого глазного яблока, ссадины мягких тканей лица и осколочное ранение нижней трети левого предплечья», — сказала Наталия Пащенко, министр здравоохранения ЛНР.

Также российские саперы летом 2025 года отмечали, что при отступлении с территории Курской области украинские военные минировали различные предметы, в том числе детские игрушки. Одно из таких устройств сапер нашел в плюшевом медвежонке. «Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. Подло минируют. Установили взрывное устройство… Все это, уходя с позиций, противник минирует», — рассказал командир саперной роты с позывным «Ишим».

Что делать при обнаружении подозрительного предмета и как защитить детей

Фото - © Freepik.com

После ситуации, произошедшей с мальчиком в Красногорске, сотрудники МЧС напомнили россиянам, как поступать при обнаружении подозрительного предмета.

Категорически запрещается передвигать или предпринимать какие-то действия с обнаруженным предметом.

Не рекомендуется использовать рядом мобильные телефоны.

Необходимо сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию.

Также в МЧС рассказали о признаках взрывного устройства: