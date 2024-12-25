Сколько зарабатывают курьеры на самом деле и правда ли, что это несправедливо

Действительно ли у курьеров такие высокие зарплаты, что следует принимать меры для их снижения, чтобы достичь социальной справедливости и баланса в кадровой сфере, читайте в материале РИАМО.

Работа курьера привлекала пристальное внимание всего российского общества на протяжении 2024 года из-за периодически появлявшейся информации о резком росте зарплат в данной сфере. На работу курьера стали смотреть с некоторой завистью, хотя и отмечали тяжесть условий курьерского труда. Звучали заявления, что курьеры зарабатывают «слишком много» и пора прикрыть эту «лавочку». Наконец, некоторые чиновники стали считать курьеров угрозой экономике России. Правда, возникает вопрос: может это не у курьеров зарплаты высокие, а у работников других сфер, например, педагогов и врачей, низкие?

Курьеры оттягивают из экономики трудовые ресурсы

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

В начале декабря директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов в ходе круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования» заявил, что высокий спрос на сервисы доставки создает для российской экономики серьезные проблемы. По его словам, в РФ в настоящее время работают не менее 1,5 миллиона курьеров, а также около полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других сотрудников. Все вместе они уже отучили «значительную часть потребителей… от банального навыка просто ходить по магазинам», при этом сами сервисы убыточны, и их работа поддерживается за счет иных ресурсов.

«То есть убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных, секторов экономики столь дефицитный ресурс, как трудовые силы. Фактически эти силы оттягиваются из рентабельных пока еще секторов экономики, либо тех секторов, которые могут расти. Например, производство — сейчас идеальные условия были бы, если бы не определенные банковские вещи — для роста экономики, но не хватает трудовых ресурсов. И непроизводительный, да еще и убыточный сегмент, дотируемый кем-то, он оттягивает эти трудовые ресурсы, ухудшая экономическое положение рентабельных сегментов», — отметил Кузнецов.

По мнению чиновника, сейчас дефицит кадров — это ключевая проблема в промышленности и в торговле.

«Богатство формируется где? Как известно из экономики — в промышленности. Как может быть, если курьер получает в Москве 120-150 тысяч рублей? Не говоря уже о том, что это больше, чем университетский профессор», — добавил представитель Минпромторга.

На фоне резкого роста цен зарплаты курьеров являются адекватными

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

РИАМО спросило экспертов, действительно ли можно назвать зарплаты курьеров слишком высокими и несправедливыми по отношению к другим профессиям?

На фоне роста цен зарплаты курьеров выглядят адекватными, так как их работа тяжелая, связана с рисками и высокой нагрузкой, поэтому завышенными их назвать сложно, особенно с учетом их вклада в удобство для общества, считает основатель компании PayPeople Вадим Чермошенцев.

«Нередко проводятся сравнения с зарплатами представителей других профессий (педагоги, инженеры, врачи). Проблема не в высоких зарплатах курьеров, а в том, что зарплаты педагогов, врачей и инженеров действительно занижены. Это отражает дисбаланс в приоритетах распределения ресурсов и недостаточную поддержку ключевых социальных профессий», — комментирует эксперт.

Явные перекосы на рынке труда

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Именно так и есть — не у курьеров зарплаты слишком большие, а у педагогов и врачей в госполиклиниках слишком маленькие, считает ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин.

«При этом установление зарплат курьерам приближенно рыночное, а работникам государственных учреждений — преимущественно директивное, что вкупе с низкими планируемыми расходами федерального бюджета на социальную сферу приводит к существенному разрыву в системе монетарной мотивации высококвалифицированных специалистов и обладателей базовых компетенций с хорошим здоровьем не в пользу первых», — отмечает эксперт.

Для примера, в 2025 году траты госбюджета на образование запланированы на уровне 1,58 триллиона рублей, на здравоохранение — 1,86 триллиона рублей, при этом около трети (13,49 триллиона рублей или 32,5%) всех расходов (41,47 триллиона рублей) составляют траты на национальную оборону. И спешно проведенная налоговая реформа ситуацию с дефицитом бюджета улучшила, но не изменила кардинально, подчеркивает Гатауллин. Прогнозный дефицит составляет 1,17 триллиона рублей.

«Такая ситуация является отражением неэффективной регуляторной политики, когда с одной стороны, государство приоритизирует отдельные направления бюджетных трат, а с другой, пытается навязывать странные условия бизнесу, что приводит к таким перекосам на рынке труда», — высказывает свое мнение эксперт.

Причина высоких выплат курьеров кроется в их графике работы

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

По данным сервиса по поиску работы GdeRabota.ru, среднее денежное вознаграждение курьера в ноябре 2024 года составило 85 256 рублей. При этом средняя зарплата в стране — 86 822 рубля, приводит данные генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

«Причина высоких выплат курьеров кроется в их графике работы. У доставщиков ненормированный трудовой день, а также большинство из них оформлены по договору ГПХ, а значит работодатель не несет ответственность за сотрудников и не обязан предоставлять им восьмичасовой рабочий день. Поэтому большинство курьеров трудятся свыше 50 часов в неделю и зарабатывают в месяц больше офисных сотрудников», — объясняет Агаева.

По ее мнению, на разницу в зарплате курьеров и других профессий влияет спрос на рынке труда. Так, президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков отмечал, что к концу 2024 года не будет хватать 300 тысяч курьеров. При этом, по данным Минздрава, в 2023 году дефицит врачей составил 29 тысяч человек.

«Зарплата врача в ноябре этого года поднялась до 74 407 рублей, по данным GdeRabota.ru. Но размер выплат зависит и от формы собственности организации. Врачу-стоматологу в городской поликлинике предлагают денежное вознаграждение от 50 тысяч рублей, а в частной — от 250 тысяч рублей. Однако в 2025 году правительство проиндексирует зарплаты бюджетникам на 13,2%», — отмечает Агаева.

Убыточность сервисов доставки: миф или реальность

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Чиновник из Минпромторга заявил, что сервисы доставки функционируют за счет дотаций инвесторов, сами оставаясь убыточными. Но, во-первых, это дело инвесторов, какие сферы экономики выбирать для своих вложений. И во-вторых, действительно ли убыточны эти сервисы, если они имеют возможность платить такие зарплаты?

По данным исследования INFOLine E-Grocery Russia TOP, в IV квартале оборот компании «Самокат» составил 58,3 миллиарда рублей, что на 117,4% выше, чем в аналогичный период прошлого года. А среднее количество заказов в день возросло на 50%, до 598 тысяч. Выручка электронной коммерции в «Яндексе» за квартал увеличилась на 44% — до 77 миллиарда рублей, приводит данные Агаева.

«Поэтому несправедливо говорить об убыточности сервисов доставки. А если растет прибыль, значит будут увеличиваться зарплаты курьеров», — отметила генеральный директор сервиса по поиску работы GdeRabota.ru.

«Инвесторы вправе решать, куда вкладывать деньги, если это не связано с бюджетными средствами. Однако убыточность сервисов может быть индикатором их неустойчивой бизнес-модели, что потенциально может сказаться на рынке труда в будущем», — высказывает свое мнение Чермошенцев.

Что будет с зарплатами курьеров в 2025 году

Фото - © Фотобанк Лори

За 2024 год среднее зарплатное предложение в вакансиях для курьеров увеличилось на 18,2% — с 72 089 до 85 256 рублей, согласно аналитике GdeRabota.ru.

На протяжении последних двух лет курьер остается одной из востребованных профессий на рынке труда. В 2024 году работодатели искали 1,57 миллиона специалистов, напоминает Агаева.

«Высокий спрос связан с развитием рынка интернет-торговли и доставки. Так, в 2024 году объем продаж на рынке eCommerce достигнет 10,2 триллиона рублей, прогнозирует Data Insight. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Поэтому зарплаты курьеров в следующем году продолжат расти», — заключила эксперт.

«Зарплата курьеров в 2025 году будет зависеть от состояния рынка труда. При дефиците предложения со стороны курьеров стоимость услуг доставки для бизнеса будет увеличиваться», — полагает Гатауллин.

По мнению Чермошенцева, если рынок останется конкурентным и спрос на доставку сохранится, зарплаты курьеров могут вырасти. Однако возможны и сокращения при снижении инвестиций в сектор или внедрении автоматизации, которая заменит часть ручного труда, считает эксперт.