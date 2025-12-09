Скандальные рехабы: как в реабилитационных центрах издевались над людьми с зависимостями

Почему в России начали массово проверять рехабы и в чем обвиняют учредителей «реабилитационных центров» – рассказываем в материале РИАМО.

«Детская тюрьма» под Истрой

В конце ноября 2025 года в реанимацию одной из столичных клиник доставили 16-летнего подростка. Парень был сильно избит и находился в коме. После проверки оказалось, что он являлся пациентом так называемого рехаба – реабилитационного центра для подростков. В центр под названием «Галактика», расположенный в Дедовске, наведались правоохранители, и выяснилось, что это заведение – настоящая «детская тюрьма».

За нахождение детей в стенах «Галактики» родители платили от 100 до 200 тысяч рублей в месяц, при этом воспитуемые заявили, что сотрудники центра издевались над ними, избивали, морили голодом, связывали и даже насиловали. В учреждении содержались 23 ребенка в возрасте от 11 до 17 лет с самыми разными зависимостями – наркотической, алкогольной, игровой, также там проходили «перевоспитание» несколько «трудных подростков».

Вскоре выяснилось, что учредитель «Галактики» Анна Хоботова является организатором целой сети рехабов в разных городах страны. Уголовные порядки, как оказалось, действовали и в других центрах под ее управлением: так, в Екатеринбурге силовики освободили из рехаба Хоботовой больше 20 изможденных воспитанников в возрасте от 8 до 22 лет.

Анну Хоботову объявили в розыск, 28 ноября она была задержана. Женщину поместили под стражу на два месяца, ей предъявлено обвинение в истязании, ей также вменяется п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетних), п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное организованной преступной группой, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

16-летний подросток, жестоко избитый в детском рехабе, до сих пор остается в отделении интенсивной терапии.

«Пыточные» рехабы для взрослых

В начале декабря 2025 года силовики нагрянули в еще один подмосковный рехаб – «СеРЦА» в деревне Малое Видное. Это заведение входит в сеть элитных центров «Антонов Pro», которые в свое время рекламировали Niletto, Михаил Литвин, Тимати и Птаха. Поводом для проверки стала жалоба одного из постояльцев на то, что в учреждении Антонова «пациентов» регулярно избивали, пытали, связывали и лишали пищи.

Центр «СеРЦА» пришлось брать штурмом. Учредитель сети рехабов Максим Антонов был взят под стражу. Как выяснилось, у него далеко не безупречная биография – он был судим за незаконный оборот наркотиков, кражу, грабеж, дачу заведомо ложных показаний, хулиганство и насильственные действия сексуального характера.

5 декабря 2025 года Видновский суд заключил Антонова и трех волонтеров центра под стражу на 2 месяца. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия). Также самому Антонову вменяется похищение человека группой лиц по предварительному сговору.

В тот же день стало известно о штурме еще одного рехаба – «Неугасимая надежда», расположенного в деревне Семеновская под Егорьевском. Причиной для визита силовиков стали те же преступления: систематические избиения постояльцев и применение в отношении них насилия различного характера. Главу «Неугасимой надежды» Виталия Сережкина и еще трех сотрудников реабилитационного центра заключили под стражу. Им также предъявлено обвинение в похищении, совершенном организованной группой.

Рехабы – лечебные учреждения или тюрьмы?

Деятельность реабилитационных центров, оказывающих медицинские услуги, регламентируется Федеральным законом №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Официальным реабилитационным центрам необходимо наличие лицензии и подтверждение квалификации персонала. Однако многие из рехабов функционируют полулегально, не имея медицинской лицензии и предоставляя вместо медицинских услуг всевозможные «воспитательные», «исправительные» или «психологические».

По сути, рехаб может открыть любой человек, который создаст фирму по «избавлению от зависимости», подберет подходящее помещение для проживания пациентов и соберет коллектив «реабилитологов». При этом требования к образованию, опыту работы или стажу сотрудников такого рехаба законодательно нигде не прописаны.

«Реабилитационные мероприятия» также остаются на усмотрение учредителя: в одних центрах людей с зависимостями приобщают к религии либо устраивают психологические тренинги, в других – просто держат взаперти, как в тюрьме или концлагере.

При этом, по мнению юридического психолога Алены Линковской, зависимости в принципе нельзя лечить заточением и насилием: «Механизм формирования аддиктивного поведения довольно прост: человека не устраивает его реальность – он от нее сбегает в алкоголь, наркотики, игры – формируется зависимость. И разорвать этот порочный круг нельзя, делая реальность человека еще более страшной. Человек еще сильнее захочет от нее сбежать, и зависимость только усугубится. Лечение от нее обязательно должно включать нормальную терапию, суть которой в том, чтобы научить человека справляться с реальностью, научить влиять на нее так, чтобы делать ее лучше».

Правовые последствия скандалов с рехабами

После рейдов в подмосковные реабилитационные центры депутаты Госдумы направили письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко, в котором предложили провести проверки всех рехабов в РФ.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отмечает: частные центры пользуются отсутствием контроля над методиками «лечения» и зачастую калечат, а не помогают людям. Сходного мнения придерживается и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий: «Ни одна методика не должна применяться без независимой научной экспертизы на безопасность и эффективность. Это поставит барьер для дилетантов и преступников, превращающих помощь в пытку. Но первоочередная и незамедлительная мера — тотальная проверка всех так называемых рехабов».

Заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный считает, что деятельность рехабов в России необходимо легализовать и ввести лицензирование реабилитационной деятельности. Значительная часть рехабов в сегодняшний момент действует вне рамок правового поля, такое положение дел затрудняет государственный контроль и создает условия для злоупотреблений со стороны недобросовестных предпринимателей, которые могут применять принудительный труд, подчеркнул депутат.

По сообщению СК, к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей также могут привлечь и родителей подростков из истринского центра «Галактика».