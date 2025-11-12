Шатдаун в США закончится в ноябре: каковы последствия для американской экономики

Когда закончится самый длинный шатдаун в США и какие последствия он будет иметь для американской экономики, читайте в материале РИАМО.

Шатдаун, означающий приостановку работы части правительственных органов из-за невозможности согласовать финансирование госучреждений — традиционная схема политической и экономической борьбы в США. По подсчетам Bloomberg, каждую неделю американская экономика теряет от 10 до 30 миллиардов долларов.

Страдает ли экономика США от шатдауна осенью 2025 года

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Ключевым фактором таких шатдаунов является подрыв внутриполитического имиджа правящей партии и действующего президента. Главными жертвами выступают государственные служащие, военные, авиадиспетчеры, которые остаются без зарплат и возможности обслуживания своих обязательств, а также беднейшие слои населения, которые лишаются элементарных средств поддержки в виде талонов на еду или пособий, отмечает доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. При этом с учетом того, что средства производства находятся в частных руках сама экономика США от шатдауна практически не страдает, разве, что ослабевает система контроля, добавляет он.

«Что касается политических потерь то они гораздо более значительны особенно для Трампа, которому на фоне шатдауна все сложнее дается возможность представлять свои внешнеэкономические успехи, которые к тому же очевидно являются лишь локальными и кратковременными, особенно в аспекте отношений с Китаем», — считает эксперт.

Проблемы Трампа с окончанием шатдауна меньше не станут

Фото - © РИА Новости

Рекордный шатдаун в США закончится в ноябре, благодаря одобрению сенатом США 9 ноября законопроекта о возобновлении финансирования работы правительства, отмечает кандидат политических наук, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Владислав Федоров.

«Республиканцам, находящимся в меньшинстве в сенате, удалось убедить восьмерых сенаторов-демократов. В обмен на уступки демократы потребовали восстановить на работе уволенных в период шатдауна госслужащих и отсрочить голосование по продлению субсидий на здравоохранение. После голосования сената законопроект будет передан в палату представителей, а затем закон должен подписать президент», —говорит эксперт.

По мнению Хачатуряна, завершение шатдауна означает, что демократы готовы поступиться какими-то элементами своих предыдущих требований, ведь главный результат они получили, смогли получить контроль над мэрией Нью-Йорка, подорвать имидж экономических успехов Трампа и испортить имидж республиканской партии, которая не смогла «продавить» оппонентов в течение 40 дней, что особенно важно в условиях начинающейся предвыборной гонки пред промежуточными выборами в Конгресс.

«Очевидно, что ситуация в экономике США несмотря на бравурные заявления Трампа продолжит ухудшаться, безработица, которая колеблется в диапазоне 4,3-4,5% продолжит расти, а инфляция хоть и находится на уровнях лучше прогноза и составляет 3,01% к концу года может вырасти до 3,5-3,7%. Эффективность от пошлин Трампа продолжит снижаться, а противостояние с судебной системой в части оценки допустимости или недопустимости введения Трампом пошлин без одобрения Конгресса будет только нарастать. Таким образом можно предположить, что проблемы Трампа с окончанием шатдауна меньше не станут, а экономика несмотря на "замечательные" внешнеэкономические сделки расти быстрее не будет», — высказывает свое мнение доцент Хачатурян.

Обострение ситуации во вне и внутри страны — конек президента США

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Шатдаун — дело привычное для США, возникает в среднем раз в два года и заканчивается после набора электоральных очков конкурирующими партиями, не доводя ситуацию до неприемлемых потерь для обеих сторон, отмечает первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Эдуард Христианов.

Нынешний шатдаун близок к завершению — в верхней палате Конгресса США уже принят закон о финансировании госучреждений до 30 января 2026 года. Демократы проявили стойкость меньшинства в популистском отстаивании интересов малоимущих слоев населения США, призывая к сохранению льгот по программам медицинского страхования. Республиканцы продолжили демонстрацию силы принципов под флагом повышения эффективности государственных расходов. По оценкам социологов в противостоянии победу одержали демократы, что и не удивительно: в любом бардаке виноват прежде всего тот, кто стоит у руля, отмечает Христианов.

«Сегодняшний бюджетный кризис по продолжительности уже превзошел установленный ранее рекорд, который тоже был поставлен при Трампе в предыдущий срок его правления. Обострение ситуации — конек президента США, как в международных отношениях, так и во внутренних делах. Стремление Трампа к статусу непререкаемого авторитета будоражит мир шокирующими инициативами. Будь то многопроцентные пошлины на все импортные товары и в отношении всех торговых партнеров США или ракетные удары по Ирану или завершение войны на Украине за пару месяцев или много чего еще. Текущий шатдаун лишь небольшой эпизод в этой серии начинаний», — комментирует банкир.

По его мнению, сам по себе шатдаун, конечно, имеет ряд локальных негативных последствий для экономики США, однако значительными их считать нельзя. На глобальном же уровне продолжительный американский шатдаун является лишним подтверждением наступления эры непредсказуемости в мировой экономике и политике, во многом обязанной действиям текущего хозяина Белого дома США. Сама же непредсказуемость никогда не была спутником долгосрочных инвестиций и крепких партнерских отношений — двигателей экономического роста, резюмирует финансист.