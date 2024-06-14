Сезон повышенной опасности: как защититься от квартирных краж летом

Как квартирные воры выбирают своих жертв и что нужно сделать, чтобы не стать одной из них, читайте в материале РИАМО.

Лето — традиционная пора дачных выходных и долгожданных отпусков для жителей столичного региона. Уезжая на отдых, они оставляют свое жилье без присмотра, чем могут попытаться воспользоваться воры-домушники. И хотя за последние 13 лет число квартирных краж в Москве сократилось в 35 раз, риски подобных преступлений не стоит сбрасывать со счетов.

Как воры выбирают квартиры для взлома

Фото - © Фотобанк Лори

Летний период — это традиционная зона риска в плане квартирных краж: из-за отпусков и поездок на дачу хозяев жилья часто не бывает дома, особенно в выходные дни. Кроме того, нередко нет и соседей, которые могут стать случайными свидетелями незваных гостей, говорит в беседе с РИАМО кандидат юридических наук, ведущий эксперт Научно-учебного центра противодействия коррупции Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ Тимур Тухватуллин.

«Квартирные воры, как правило, сначала узнают, чем ценным можно поживиться в конкретной квартире, затем наводят справки и придумывают легенды. Тем более что источников получения информации у злоумышленников может быть множество», — рассказывает юрист Ирина Коженкова.

К таким источникам специалист относит как информаторов, которые могут быть близки к недобросовестным компаниям, оказывающим услуги населению, так и непосредственный визит в квартиру под вымышленным предлогом.

Тимур Тухватуллин дополняет, что наибольший интерес у домушников вызывают квартиры нижних этажей многоквартирных домов с окнами, выходящими в тихие дворы, без решеток и систем видеонаблюдения на них. Если же говорить о проникновении через дверь, то практически любая металлическая дверь может быть вскрыта — это вопрос времени, ведь к любому замку можно подобрать отмычку.

Почему количество квартирных краж снизилось

Фото - © Фотобанк Лори

Как говорит Тухватуллин, при выборе потенциального объекта для проникновения злоумышленники обращают внимание на внешние визуальные особенности жилья, свидетельствующие о достатке хозяев: наличие систем кондиционирования, портьеры и элементы декора, которые видны снаружи, качественные стеклопакеты и дорогие входные двери.

«Домушникам важно убедиться в том, что дома нет хозяев (через визуальное внешнее наблюдение, случайный звонок в дверь или домофон), сторожевых домашних животных, системы охраны и видеонаблюдения», — говорит собеседник РИАМО.

Впрочем, по словам адвоката Константина Кудряшова, проблема квартирных краж в Москве де-факто стала не очень актуальной: 7 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние 13 лет количество этих преступлений в столице сократилось в 35 раз — и на то есть несколько причин. Во-первых, почти все подъезды в московских домах оборудованы видеокамерами, записывающими видео достаточного качества для работы системы распознавания лиц — ПАРСИВ («Подсистема автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации»). Это позволяет полиции устанавливать и находить преступников с большим успехом.

«Во-вторых, люди почти перестали хранить дома ценности, которые могут быть интересны квартирным ворам с целью последующего сбыта краденного», — считает Кудряшов.

В-третьих, как говорит эксперт, преступления, целью которых является хищение чужого имущества, в значительной степени стали совершаться дистанционным способом — онлайн. Проще говоря, тот, кто раньше бы пошел в квартирные воры, сейчас занимается телефонным мошенничеством как более безопасным и прибыльным видом преступного промысла.

Как защититься от квартирных краж

Фото - © Андрей Журавлев / Фотобанк Лори

Несмотря на то, что квартирных краж в Москве стало существенно меньше, специалисты рекомендуют принять определенные меры для защиты своего жилья от незваных гостей. В частности, Константин Кудряшов рекомендует разместить предупреждения, что объект находится под постоянной охраной (к примеру, вневедомственной охраны или ЧОП).

«Кроме того, важно показать, что за жильем ведется круглосуточное видеонаблюдение — сделать это можно, к примеру, разместив в нескольких местах качественные муляжи камеры», — говорит собеседник РИАМО.

Также, по словам специалиста, будет полезно установить в квартире звуковую сирену со световыми эффектами и датчиками движения, которая может сработать при несанкционированном проникновении в помещение. Сегодня на рынке есть множество решений удаленного наблюдения за жильем с функцией видео- и аудиозаписи при срабатывании датчика движения и одновременным приходом на смартфон сообщения о проникновении в жилище. Это позволяет фиксировать все передвижения вора в помещении и дает возможность оперативно сообщить в правоохранительные органы о незаконном проникновении в жилое помещение.

С другой стороны, как отмечает Ирина Коженкова, установка сигнализации и заключение договора с охранным агентством спасают от домушников далеко не всегда. Установка видеонаблюдения на фасадах домов и в подъездах зарекомендовала себя хорошо, но тут стоит помнить, что это больше мера фиксации самого факта кражи, нежели превентивная мера.

«Важно учесть, что установка видеонаблюдения не должна нарушать неприкосновенность частной жизни ваших соседей — в противном случае могут возникнуть проблемы», — отмечает эксперт.

Поэтому Коженкова советует прибегнуть сразу к комплексной системе защиты: например, установке защитной сигнализации с привлечением охранных организаций и одновременному страхованию имущества на случай, если кража все же произойдет.

Что делать, если вашу квартиру обокрали

Фото - © Фотобанк Лори

Если вы стали жертвой квартирной кражи, необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении либо просто позвонить в полицию. По словам Тимура Тухватуллина, нужно готовиться к тому, что местный отдел МВД пришлет вам на квартиру следственно-оперативную группу, которая осмотрит место происшествия. Поэтому, чтобы не пустить сыщиков по ложному следу, не нужно перемещать или трогать в квартире никакие вещи или предметы — лучше оставить обстановку неизменной.

«В заявлении о преступлении необходимо перечислить все украденное, назвать стоимость похищенного, указать адрес квартиры. Кроме того, важно сообщить и примерный период времени, когда была совершена квартирная кража», — говорит собеседник РИАМО.

В то же время, как отмечает Ирина Коженкова, не стоит целиком и полностью полагаться только на полицейских — можно самостоятельно принять активное участие в сборе доказательств. К примеру, вы можете побеседовать с соседями и возможными очевидцами, а также поискать видеоматериалы из ближайших магазинов или других подобных объектов.

Кроме того, стоит помнить, что именно вы лучше всех владеете информацией о том, кто к вам приходил или настойчиво расспрашивал о вашем возвращении или отъезде. Возможно, что-то показалось вам подозрительным. Впрочем, важно не забывать, что ваши возможности по сбору всех этих данных ограничены — но вы можете давать сотрудникам полиции информацию, что и у кого можно истребовать или получить, а также держать это на контроле, говорит Коженкова.

«В случае, если был заключен договор страхования, необходимо обратиться к страховщику и предоставить ему необходимый пакет документов для получения страхового возмещения», — заключает эксперт.