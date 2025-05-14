Саудовская Аравия: сырьевая модель экономики в сочетании с развитием финтеха

Что представляет из себя экономика Саудовской Аравии

Что представляет собой экономика Королевства Саудовской Аравии в настоящее время и как она изменилась за последние годы, читайте в материале РИАМО.

Саудовская Аравия — это страна с экспортно-ориентированной сырьевой моделью экономики, где 60% экспорта занимает торговля сырой нефтью. В тоже время в королевстве реализуется ряд масштабных программ по снижению доли сырьевого экспорта, включая и увеличение доли поставки нефтепродуктов и нефтехимии, которые уже сейчас занимают около 20% экспорта.

Особенности экономики Саудовской Аравии

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Программа «Видение 2030», принятая в 2016 году, определила конкретные цели по развитию финансового сектора и экономики Саудовской Аравии, объясняет старший вице-президент ПАО «РосДорБанк» Ирина Пыхтина. Среди этих целей:

вхождение Саудовской Аравии в число 15 ведущих мировых экономик (развитие местной промышленности / диверсификация экономики / цифровизация);

увеличение прямых иностранных инвестиций;

вхождение в число 10 ведущих стран по индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума;

увеличение доли ненефтяного экспорта.

Экономика Саудовской Аравии характеризуется активной трансформацией, направленной на диверсификацию и снижение зависимости от традиционных секторов, отмечает эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке Кристина Танцюра.

«Значительные усилия предпринимаются для формирования инновационной экосистемы, включая внедрение регуляторных механизмов, таких как „регуляторная песочница“, позволяющая тестировать новые решения в контролируемых условиях. Инициатива Fintech Saudi способствует поддержке финтех-компаний на всех этапах их развития, обеспечивая консультационную помощь и содействие в поиске партнеров. Результатом комплексного подхода стало увеличение числа компаний в сфере финансовых технологий», — констатировала эксперт.

Финансовые услуги и сервисы в Саудовской Аравии

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Банковская сфера в стране представлена Центральным банком и коммерческими банками, рассказывает эксперт Пыхтина.

В стране работает 38 коммерческих банков: 3 цифровых, 11 местных и 24 иностранных, среди которых есть ведущие мировые банки, такие как BNP Paribas, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Standard Chartered, UBS, ICBC, Bank of China. Также присутствуют банки из Турции, ОАЭ, Ирака, Катара, Пакистана, Египта, Иордании, Индонезии, Бахрейна, Кувейта.

В дополнение к этому в королевстве работают финансовые компании (в т. ч. и в сфере микрофинансов), платежные компании и компании по обмену валюты. Есть два кредитных бюро.

«Финансовая политика способствует свободному движению капитала, включая и его вывод из страны. Закон о рынках капитала, принятый в 2003 году, позволяет брокерским компаниям, управляющим активами и другим небанковским финансовым посредникам работать в королевстве. Соответственно, создан регулятор в лице Управления рынка капитала и активно работает фондовая биржа, которая включена в индексы развивающихся рынков FTSE Russell / MSCI / S&P Dow Jones. Также учреждениям финансового рынка разрешено принимать заявки от нерезидентов для инвестирования в фонды недвижимости», — рассказывает вице-президент ПАО «РосДорБанк».

Исламский банкинг в Саудовской Аравии

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Помимо стандартных банковских продуктов, существует и огромный сектор исламских финансовых продуктов, провайдерами которых выступают банки, исламские инвестиционные фонды, финансовые организации, компании по кооперативному страхованию и рынок Сукук/Такафуль, объясняет Пыхтина.

Исламский банкинг регулируется Законом о банковском контроле и Рамочной основой управления шариата для местных банков.

Основные финансовые исламские инструменты:

1. Мурабаха (распределение прибыли):

Финансовая (от шести месяцев до пяти лет), включая пополнение оборотного капитала и сделки на Forex.

Товарная (товары должны быть одобрены шариатским комитетом), включая сделки с недвижимостью.

2. Сукук (владение активом + обеспечение инвесторам фиксированной или переменной нормы прибыли, независимо от колебаний рынка).

3. Такафуль (принцип разделения риска, т. е. распределение любых убытков или ущерба между страхователями).

4. Аналоги таких европейских инструментов, как овердрафт и лизинг.

Уровень жизни населения в Саудовской Аравии

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«Руководству страны удалось создать средний класс и добиться улучшения уровня жизни, и в настоящее время королевство занимает среднемировые строчки рейтингов по уровню жизни», — говорит Пыхтина.

Общая численность населения составляет 34,5 миллиона человек, при этом средняя зарплата по стране — 2 249 долларов.

Медианный возраст населения — 30 лет.

Правительство активно работает над реализацией социальных программ — в частности, поддержки образования, ухода за детьми, медицинского обслуживания.

Жители имеют доступ к дешевому кредитованию в европейском виде. К примеру, ставка по ипотеке составляет в целом 4,56%, также приобрести жилье можно с помощью исламских финансовых продуктов, отмечает банкир.

«Уровень жизни граждан Саудовской Аравии остается высоким благодаря социальным льготам и государственной поддержке. Для иностранных специалистов, особенно высококвалифицированных, предусмотрены конкурентные условия труда, однако стоимость жизни сопоставима с показателями других государств региона», — говорит эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке Танцюра.

Экономические партнеры Саудовской Аравии: вектор сменился

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«Исторически Саудовская Аравия выстраивала экономические отношения со странами Евросоюза, США и Великобританией. Это было обусловлено уровнем технического прогресса в этих странах, которые непосредственно создавали добычный и промышленный потенциал страны. Почти все представители элиты Саудовской Аравии учились в этих странах, часть элиты проживала там, и туда же в конечном итоге инвестировались средства (как частные накопления, так и средства государственного бюджета). Поэтому в социокультурном плане элита страны ориентирована на Запад», — констатирует Пыхтина.

В тоже время последние три десятилетия руководство страны выстраивало другой вектор экономического сотрудничества, в результате которого королевство было переориентировано на Восток. Сейчас экспорт страны базируется на четырех «китах»: Китай, Япония, Индия, Южная Корея.

В целом, страны Азии в экспорте Саудовской Аравии занимают 73%, на страны Евросоюза приходится 12%, на США — 5% и на Великобританию — 0,7%.

Не менее характерны показатели импорта страны: страны Азии занимают 54%, из которых на указанные выше четыре «кита» приходится 34%, Евросоюз — 27%, США — 9% и Великобритания — 2,2%.

«Естественно, что Саудовская Аравия заинтересована в стабильной поставке углеводородов и поддержания баланса на мировом рынке для наполнения госбюджета (профицит торгового баланса в целом составляет 110 миллиардов долларов ежегодно). Кроме того, руководство страны ориентировано на экономических партнеров, которые стараются вести менее агрессивную внешнюю политику, что характерно именно для азиатских стран», — комментирует Пыхтина.

В сотрудничестве с Саудовской Аравией заинтересованы прежде всего страны с высоким уровнем технического прогресса, которые рассматривают ее как рынок сбыта своей продукции, а также государства, желающие получить инвестиции от королевства.

Саудовская Аравия как центр связи между Азией, Европой и Африкой

Фото - © Сергей Богомяко / Фотобанк Лори

Саудовская Аравия стремится стать крупным транспортным и логистическим узлом, связывающим Азию, Европу и Африку, отмечает Пыхтина. Инфраструктурные проекты, направленные на достижение этой цели, включают различные «экономические города» и особые экономические зоны, которые будут служить центрами для нефтехимической, горнодобывающей, логистической, производственной и цифровой отраслей.

Планируется удвоить размер города Эр-Рияд и реализовать с помощью иностранных инвестиций ряд крупных проектов по всей стране (включая NEOM, Qiddiya, проект Red Sea и Diriyah Gate), которые являются отправными точками для дальнейшего развития туристической индустрии.

«Королевство развивает новые отрасли и создает благоприятный инвестиционный климат с тем, чтобы по максимуму привлекать иностранные инвестиции и снижать нагрузку на госбюджет», — резюмирует вице-президент ПАО «РосДорБанк».