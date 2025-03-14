Самые популярные маршруты для россиян в мае 2025 года внутри страны

Куда поедут россияне на майские праздники внутри страны и сколько стоят такие путешествия, читайте в материале РИАМО.

Внутренний туризм в России в силу различных обстоятельств набирает популярность в последние годы. Читайте о том, во сколько обходятся туры по стране и какие направления выбирают россияне для путешествий на майские праздники в 2025 году.

Майский отдых в 2025 году: россияне хотят в Москву, а москвичи — на природу

Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори

По статистике площадок бронирования, наиболее популярными направлениями для поездок остаются Москва и Санкт-Петербург, при этом жители этих городов стремятся вырваться на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты, отмечает глава компании-туроператора «СканТур» Роман Цветков.

Первое место в топе «СканТур» делят регионы, где весна наступает раньше — Сочи и Кавказ. В Сочи, особенно на Красной поляне, цены на проживание остаются разумными, что делает этот маршрут интересным для туристов. Проживание в отелях обойдется в пределах 50-80 тысяч рублей за неделю, а авиабилеты также становятся дешевле.

Кавказ предлагает уникальный опыт — от термальных источников в Осетии до весеннего цветения в Дагестане, где можно насладиться свежим горным воздухом и культурными достопримечательностями одновременно. Путешествие по Кавказу на 6 дней обойдется около 71 тысячи рублей, констатирует эксперт.

По его словам, горный Алтай — еще одно популярное направление. Село Купчегень привлекает туристов, желающих увидеть цветение маральника (рододендрон Ледебура), которое начинается в конце апреля — начале мая и наполняет горы фантастическими оттенками.

«Замыкает список популярных направлений Карелия. В этот период мы в «СканТур» советуем посетить туристам экопарк «Долина водопадов», где обустроены экотропы для безопасного общения с природой. Карелия набирает популярность именно в мае, когда начинается навигация, и туристы могут отправиться на водные прогулки к островам Кижи, Валаам и Соловки, чтобы лучше познакомиться с культурным наследием региона и всей России», — рассказывает Цветков.

Россияне в 2025 году проявляют осторожность к пляжам Анапы

Фото - © Арестов Андрей Павлович / Фотобанк Лори

Ставший почти традиционным рейтинг популярных регионов России для путешествий в период майских праздников в 2025 году практически не изменился: Алтай, Байкал, Дальний Восток, Северный Кавказ (в том числе Дагестан), Калининград. По информации систем онлайн бронирования (включая маркетплейсы и агрегаторов), уже сейчас количество бронирований по этим направлениям составляет половину от всех заявок на весенний период, отмечает доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков.

Особое внимание уделяется состоянию пляжей Анапы где продолжаются работы по очистке от мазута, который выносит на берег после крушения двух танкеров 15 декабря 2024 года. По данным АТОР, в начале марта 2025 года количество бронирований пляжного отдыха в Анапе упало по сравнению с прошлым годом на 60—65%, тогда как других видов отдыха — лишь на 15—20%. Отели ожидают, что при отсутствии новых загрязнений основные пляжи будут готовы к приему туристов к концу апреля. Статистика бронирования показывает, что потенциальные клиенты пока проявляют осторожность, констатирует эксперт.

«Отмечается рост популярность активного отдыха. Путешественников интересует проживание в глэмпингах в Карелии, джип-туры по Кавказу с проживанием в комфортабельных условиях, путешествия по Алтаю с профессиональными фотографами, сапбординг и каякинг на Байкале. Увеличился и спрос на речные круизы по Каме, Волге, Оке, Москва-реке» Вадим Жуков доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ

ТОП-10 самых популярных направлений внутреннего туризма в 2025 году на майские праздники

По данным «Слетать.ру», уровень спроса на туры в рамках внутреннего туризма с заездами на майские праздники 2025 года практически на 15,5% превышает аналогичные показатели прошлого года.

Почти 56,7% от общего количества заявок по России на майские праздники 2025 года составляют заявки с детьми. В прошлом году доля была чуть ниже – 52,1%.

Топ-10 внутренних направлений – лидеров по уровню интереса клиентов «Слетать.ру» для путешествий в период майских праздников:

Краснодарский край (22,4% – доля от общего объёма продаж по России),

Санкт-Петербург (10,6%),

Калининградская область (8,7%),

Московская область (7,2%),

Кавказские Минеральные Воды (6,2%),

Крым (3,1%),

Курганская область и Республика Татарстан с идентичными показателями (по 1.5%),

Ханты-Мансийский АО (1,2%),

Москва (0,9%),

Карелия, Республика Дагестан и Тверская область с идентичными показателями (по 0,6%).

Годом ранее была следующая ситуация: Краснодарский край (30,2%), Калининградская область (9,3%), Санкт-Петербург (8,3%), Кавказские Минеральные Воды (7,9%), Московская область (5,7%), Республика Дагестан (4,3%), Республика Татарстан (3,2%), Крым (1,8%), Алтайский край и Москва с идентичными показателями (по 1,08%), Кемеровская, Самарская и Тульская области с идентичными показателями (по 0,36%).

Средний чек по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, по информации «Слетать.ру»:

Краснодарский край — увеличился на 5,2% до 94 400 рублей;

Санкт-Петербург — снизился на 23% до 45 600 рублей;

Калининградская область — увеличился на 34,8% до 87 600 рублей.