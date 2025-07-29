Рубль начал проявлять признаки слабости: прогнозы по курсу доллара на август 2025

О том, что происходит с курсом доллара к рублю в настоящее время и каких прогнозных величин ждать в августе, читайте в материале РИАМО.

28 июля курс доллара впервые с 12 июня поднялся выше 80 рублей. Решение ЦБ снизить ключевую ставку до 18% оказало давление на российскую валюту. Также негативные новости геополитики и введение новых санкций вносят свою лепту в соотношение доллар-рубль. Каким будет курс российской валюты, читайте в материале РИАМО.

Текущие уровни доллара к рублю самые высокие с начала июня

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«В конце июля валютная пара USD/RUB торгуется на межбанковском рынке в районе 80 рублей. Как видим, в конце этого месяца рубль стал демонстрировать признаки слабости, и торговля вышла из узкого диапазона 77-79 рублей, в котором она велась последние полтора месяца. Текущие уровни доллара к рублю самые высокие с начала июня», — отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина уверена, что сильный рубль является продуктом жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), необходимой для борьбы с устойчиво высокой инфляцией. 25 июля Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 200 б. п., до 18% годовых. ЦБ РФ сохранил в заявлении фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для возвращения инфляции к целевому уровню в 2026 году. При этом Центробанк существенно понизил значения средней ставки и инфляции в среднесрочном прогнозе: прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году изменился с 19,5-21,5% до 18,8-19,6%, что предполагает прогноз ставки до конца года в диапазоне 16,3-18%. Прогноз по средней ставке на 2026 год снижен с 13-14% до 12-13%.

Снижается ключевая ставка — падает рубль к доллару

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Тема, которая уже сейчас оказывает влияние на курс рубля — начало активного снижения ключевой ставки ЦБ, констатирует Потавин. Реакцией на смягчение ДКП может стать ослабление российской валюты, полагает он. При этом некоторые экспертыв считают, что на следующем заседании ЦБ РФ 12 сентября регулятор может опустить ставку до 16%, если тенденция на снижение инфляции сохранится.

Справедливости ради стоит отметить, что высокая ставка Центробанка не всегда залог сильного рубля, обращает внимание аналитик. Так, например, в июле-сентябре-октябре 2024 года ЦБ повышал ставку, а курс рубля при этом слабел.

«Курс доллара ожидаемо повышается после снижения Банком России ключевой ставки до 18% годовых. USD, к слову, впервые за три месяца нацелился на отметку в 80 рублей» Владислав Силаев старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Риторика ЦБ отличается от того, что ожидали банки и открытый рынок. Однако тенденция к смягчению подтверждена, а это является негативом для крепкого рубля, добавляет эксперт.

Российская валюта перестала реагировать на фундаментальные факторы

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Не учтенным и непредсказуемым также остается фактор интереса к покупке валюты со стороны физлиц и крупных игроков (банки, импортеры), которые не упустят возможности поспекулировать на ослаблении рубля, если появится такая возможность. Поскольку купленную валюту внутри России по-прежнему некуда пристроить и нелегко вывести, то влияние спекуляций на курс рубля будет оказывать лишь краткосрочное влияние, считает Потавин.

«Прогнозировать уровни, где курс доллара окажется к концу этого года, стало делом неблагодарным, поскольку российская валюта в последние месяцы прекратила реагировать на такие фундаментальные факторы, как цены на нефть, профицит торгового баланса, объемы продажи валюты экспортерами. Август традиционно считается для курса очень неспокойным месяцем», — говорит он.

Геополитика и санкции будут влиять на курс доллара к рублю в августе 2025 года

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Геополитический фактор тоже может вносить свои значительные коррективы в российский валютный рынок, говорит Потавин. Третий раунд переговоров между Россией и Украиной, которые прошли на прошлой неделе в Стамбуле, не принесли никаких прорывов — конфликтующие стороны остались примерно на прежних позициях, добавляет он.

«Более серьезное испытание ждет Россию, когда истечет срок, установленный президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы Россия продемонстрировала прогресс на пути к миру в Украине. Если после этого последуют новые санкции США, направленные против покупателей российской нефти, рубль может оказаться под значительным давлением» Александр Потавин аналитик ФГ «Финам»

Введение 18-го пакета санкций ЕС против российской нефти и нефтепродуктов неделей ранее в виде снижения потолка цен с $60/барр. до $47,6/барр., по оценкам ряда экспертов, может обернуться для российского бюджета потерей более 4 трлн рублей к концу года. Этот фактор тоже не в пользу сильного курса рубля.

«Наш прогноз по курсу доллара на ближайший месяц — 79-83 рублей. Мы ожидаем, что к концу года курс доллара может подняться в район 93-95 рублей», — говорит Потавин.

Доллар в обозримой перспективе удержится в пределах 79-80,5 рублей, прогнозирует Силаев.

Тем, кто хочет купить валюту на долгосрок, текущие уровни можно считать привлекательными для этого, поскольку потенциал укрепления рубля с текущих отметок ощутимо меньше, чем потенциал для его ослабления держателям, считает аналитик ФГ «Финам».